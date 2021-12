MOK: az oltatlanok közül fiatalok is vannak az intenzíven

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) 125, intenzív osztályon kezelt COVID-beteg alapján tett közzé az oltottságra vonatkozó adatokat a szervezet hivatalos közösségi oldalán.

A kamara által közölt összesítés 125, intenzív osztályon kezelt beteg adatain nyugszik, akik közül 70 fő részesül ún. invazív lálegeztetésben (intubálva), 35-en non-invazív lélegeztetésben. A hivatalos adatok szerint az elmúlt napokban 560-590 fő körül mozgott a lélegeztetőgépen lévő betegek száma országosan, így a közzétett minta a betegek kisebb, de jelentős részét képviseli. Ahogy a Magyar orvosi Kamara is jelzi posztjában, több intenzív osztályról származnak az adatok, azonban nem reprezentatívak az összes ápoltra vonatkozóan.

A közölt adatok szerint a 125 főből

87 fő oltatlan

31 fő négy hónapnál régebben oltott

7 fő négy hónapon belül oltott (ezen belül 2 fő háromszor oltott)

Amint a közlemény kiemeli, igen fontos információ, hogy az oltott páciensek jellemzően az 1930-50-es években születtek (70-90 év közöttiek), míg az oltatlanok között a 90-es években születettek (30 év alattiak) is vannak.

Hogyan értékelhetőek az adatok?

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a felnőtt magyar lakosságnak mindössze 30 százaléka oltatlan, a 60 évesnél idősebbek körében pedig kevesebb mint 20 százalék az oltatlanok aránya, ennek ellenére kerül ki a körükből az intenzíven ápoltak több mint kétharmada. Az orvosi kamara által közzétett (nem reprezentatív) adatok ezért mindenképpen azt erősítik meg, hogy a be nem oltottak körében a sokszorosa a súlyos, kritikus lefolyású megbetegedés esélye.

A WEBBeteg értékelése szerint az adatok arra utalnak továbbá, hogy a hazai mutatók összhangban lehetnek a járvány által érintett más államok tapasztalataival, például az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) által közzétett adatokkal, amelyekről november elején számoltunk be. Az Egyesült Államokból származó adatok tanulsága az volt, hogy a koronavírus elleni oltás minden korosztályban jelentősen csökkentette a kórházba kerülés és az elhalálozás esélyét az oltatlanokéhoz képest, azonban a különböző korosztályokban ennek eltérő volt az eredménye:

65, és különösen 50 év alatt védőoltással közel nullára csökkent a halálos lefolyású COVID-19 megbetegedés esélye;

65, de különösen 80 év fölött a halálozási arány oltás nélkül rendkívül magas, amit a vakcina jelentősen csökkentett ugyan, de sajnos nem a nullához közeli értékre.

A MOK most közzétett eredményei is arra utalnak, hogy a vakcináció ellenére is intenzíven lévő betegek jellemzően a legidősebb korosztályból kerülnek ki, míg a fiatalabbaknál közel 100 százalékos hatásosságúak a védőoltások a súlyos lefolyású betegség megelőzésében.

(WEBBeteg/MOK)