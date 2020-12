Karácsonyi teszt-körkép - kinek mi az ajánlott?

Milyen COVID-19 tesztet válasszunk, ha személyesen szeretnénk meglátogatni rég nem látott rokonainkat?

Vajon hogyan látogathatjuk meg biztonságban családtagjainkat az ünnepek idején? Mire kell ügyelni azoknak, akik a környező országokban élő rokonokhoz indulnak? Kiknek ajánlott teszteltetni magukat és melyik COVID-19 teszttel? Az Affidea Magyarország összegyűjtött néhány hasznos tudnivalót a jelenleg elérhető tesztekről és arról, hogy mire érdemes odafigyelni az ünnepi időszakban.

Rokonlátogatás? Csak óvatosan!

Hivatalosan csak 10 főig engedélyezettek a családi összejövetelek és csak napközben, a kijárási tilalom előtt. Ha úgy döntünk, hogy személyesen is szeretnénk meglátogatni a családunkat karácsonykor, akkor érdemes antigén tesztet végeztetni még az utazás előtt. Ez a megoldás olcsóbb és gyorsabb a klasszikus PCR-tesztnél, ugyanis ebben az esetben az orr és garatváladékot nem laborkörülmények között, hanem egy műanyag egyszerhasználatos tesztkazetta segítségével elemzik, így az eredmény már 15 perc múlva rendelkezésre áll. Az antigén-tesztek a vírus fehérjéjét képesek kimutatni a fertőzést követő 2-5-ik naptól. A legújabb, modern antigén tesztek érzékenysége megfelelő, ezt használják jelenleg a tanárok és közalkalmazottak országos tesztprogramjában is. Ha idősebb, 60 év feletti szülőkhöz, esetleg olyan rokonokhoz indulunk, akik valamilyen krónikus betegséggel küzdenek, akkor érdemes elvégeztetni az antigén-tesztet, hogy biztonságban tudjuk fokozott kockázati csoportba tartozó családtagjainkat.

A kereskedelemben dolgozom, mit tegyek?

A karácsonyi vásárlási láz miatt forgalmasabbak a bevásárlóközpontok, a boltok, ahol így az ott dolgozók jóval több emberrel találkoznak, és a koronavírus fertőzés esélye is növekedik. Az üzletekben, ügyfélszolgálatokon, recepciókon dolgozóknak ajánlott a karácsonyi időszakban, vagy azt követően egy antigén és ellenanyag teszt kombinációt elvégeztetni, amelyek a legtöbb információt biztosítják a betegségről és a fertőzésről. Dr. Menyhárt Orsolya, Affidea járóbeteg-szakellátás orvos-igazgatója az elmondta: „A kombináció nagy előnye, hogy a páciens rögtön, azaz 15 perc múlva megkapja az eredményeket. Pozitivitás esetén pedig meghatározható, hogy a betegség mely fázisában jár a páciens. Ha például az antigén teszt pozitív ugyanakkor az ellenanyagok még nem mutathatók ki, akkor valószínű egy friss fertőzésről van szó. Ha viszont mindkét teszt pozitív, akkor az ellenanyag megjelenési variációknak megfelelően betegség korai/közepes/késői szakaszában járhat a páciens, emellett fertőzőképes, ugyanakkor, ha az antigén-teszt negatív és csak az ellenanyag mutat pozitivitást, akkor már egy fertőzésen átesett, de valószínűleg gyógyult betegről van szó.”

Külföldön él a családom, hogyan találkozhatom velük?

Magyarországról jelenleg nem javasolt a külföldi utazás, ha valaki mégis úgy dönt, hogy átlépi a határt, akkor a visszatérés után 10 napig karanténba kell maradnia, vagy 2 negatív PCR-tesztet kell bemutatni ennek kiváltásához. Az Affideánál call centeren keresztül házhoz is rendelhető a PCR-teszt, vagy a karanténból ki lehet menni a teszt idejére. A PCR-teszttel – amely az új típusú koronavírus kimutatásának gold standardja – a fertőződést követő 2-5. naptól kimutatható lehet SARS-CoV-2-vírus örökítőanyaga (RNS) az orr- és/vagy garatváladékból. A vizsgálat során kinyert mintát egy hosszú és bonyolult eljárással, laborkörülmények között elemzik, így a legtöbb esetben 48 óra múlva érhető el az eredmény. A magyar előírások mellett figyelni kell az adott célország járványügyi szabályaira is, általánosságban igaz a szomszédos országokra, hogy a turisztikai célú utazás tilos, de a családlátogatás nem.

Az előírások egyébként folyamatosan változnak, így érdemes utazás előtt tájékozódni az adott külügyminisztérium honlapján. Ausztriába és Szerbiába például szabadon beutazhatnak magyar állampolgárok, csak nyilatkozni kell a tünetmentességről. Szlovákia is engedélyezi a beutazást a családi eseményekre, ugyanakkor egy negatív RT-PCR tesztet kérnek a határnál. Az ingázóknak csupán egy 14 napnál nem régebbi negatív antigén-tesztet kell bemutatniuk a szlovák határon. Románia csapán 72 órára biztosít belépést az Erdélybe induló magyaroknak, de nekik is be kell mutatni egy hiteles, 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt eredményt a határon. Szlovéniába is csak indokolt családi esemény miatt lehet belépni, de utána 10 nap karanténba kerül az utazó, amelyet 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel lehet kiváltani pár nap múltán.1

Lehet, hogy beteg voltam?

Ha valaki az őszi időszakban átesett egy felsőlégúti betegségen, de nem tesztelték, akkor annak érdemes elvégeztetni egy ellenanyag-tesztet. Ahhoz, hogy biztonságosabban tudjuk tervezni későbbi utazásainkat, rokonlátogatásainkat, fontos tisztába lenni azzal, hogy vajon tényleg COVID miatt voltunk-e betegek. A fertőzést követően a szervezetben védekezőmolekulák, antitestek jelennek meg, amelyek kimutathatóak lehetnek a vérből: a vírusfertőzés után 5-9 nappal a korai ellenanyag, az IgM, 12-14 nappal pedig a késői ellenanyag, az IgG, ez akár a gyógyulást követően is kimutatható. Dr. Menyhárt Orsolya felhívta a figyelmet: „Természetesen a járványügyi előírásokat egy pozitív ellenanyag-teszt esetén is be kell tartani, mert jelenleg nincsenek biztos információink arról, hogy a koronavírus ellen milyen fokú és milyen időtávú védelem alakul ki a szervezetben. A legjobb döntés az, ha továbbra is fokozottan kerüljük a fertőzés lehetőségét óvva ezzel a saját egészségünket és a környezetünkben élőkét.”

Ha valaki úgy érzi, hogy érintett a fenti témákban, annak érdemes tájékozódni a tesztelési lehetőségekről!

1. 2020. december 10-ei körkép, forrás: Konzuli szolgálat, országinfó