Fitoterápiás készítmények - gyógynövények a patikai gyógyszerkészítésben

A nemrég megjelent patikai gyógyszerkészítést szabályozó Szabványos Vénygyűjtemények VIII. kötete több mint 50 fitoterápiás cikkelyt tartalmaz. Mivel a betegek igénye a fitoterápiás készítmények iránt növekvő, így fontos szempont lett ezen a területen is, hogy a patikában kiváltható készítmények minősége megfeleljen a gyógyszerkönyvi követelményeknek.

Mivel elterjedt az a téves gondolkodás, hogy ami növényi, az „teljesen ártalmatlan”, a cikkelyekben szereplő növényi drogok (levél, virág, termés) mellé csatolt betegtájékoztatóból kiemeltem egy-egy cikkelynél az adagolás, ellenjavallat, figyelmeztetés, mellékhatás, kölcsönhatás pontokat.

Ánizstermés - Javallat: Enyhe, görcsökkel járó gyomor-bélrendszeri panaszok csillapítására, valamint köptető hatású megfázással társult köhögés esetén.

Borsosmenta levél - Javallat: Emésztési zavarok, gyomor- és bélgázképződés tüneti kezelésére.

Csalángyökér - Javallat: A jóindulatú prosztatatúltengés által a húgyúti traktus alsó részében okozott tünetek enyhítésére, ha a súlyos kóroki tényezőket az orvos kizárta.

Csipkerózsa-áltermés - Javallat: Nátha, megfázás kiegészítő kezelésére.

Édesköménytermés - Javallat: Enyhe görcsökkel járó gyomor-bélrendszeri panaszok kezelésére, valamint köptető megfázással járó köhögés esetén. Ellenjavallat: Édesköménytermés-, ánizs-, kömény-, zeller-, koriander- és kapor-túlérzékenység.

Fekete bodza virág - Javallat: Megfázás korai tüneteinek enyhítésére, belsőleg.

Hársfavirágzat - Javallat: Meghűlés vagy nátha tüneteinek csökkentésére. Enyhe stressz tüneteinek csillapítására.

Kamillavirágzat - Javallat: Enyhe gyomor-bélrendszeri panaszok, megfázás tüneteinek kezelése. A szájüreg és a torok kisebb fekélyeinek, gyulladásainak kezelésére. Végbéltáji, valamint genitális nyálkahártyák enyhe gyulladásainak kiegészítő kezelésére, ha orvosi vizsgálat a súlyosabb betegséget kizárta. A bőr enyhe gyulladásainak (pl. napégés), felszíni sebeinek és kisebb keléseknek kezelésére. Kölcsönhatás: Veseátültetést követően a teát nagyobb dózisokban, hosszabb ideig (két hónapig) használó betegeknél gyógyszerkölcsönhatásokat figyeltek meg.

Kerti és spanyol kakukkfű levél és virág - Javallat: Megfázással társult produktív köhögés esetén.

Keskenylevelű kasvirág gyökér - Javallat: Meghűlés kiegészítő kezelésére.

Kis ezerjófű virágos hajtás - Javallat: Enyhe emésztési zavarok, vagy egyéb enyhe gyomor-bélrendszeri panaszok, valamint átmeneti étvágytalanság esetén. Fontos tudnivalók: 1-4 g (kb. 6-25 ml) aprított kis ezerjófű virágos hajtást 200 ml-nyi forró vízzel leöntünk, gyakori kevergetés közben 15 percig állni hagyjuk. Leszűrés után elfogyasztjuk. Naponta legfeljebb 4 alkalommal. Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Körömvirág - Javallat: Enyhe bőrgyulladások (pl. napégés) tüneti kezelésére, kisebb kiterjedésű, felületi sebek kiegészítő kezelésére, valamint szájüregi és torokgyulladás tüneti kezelésére.

Lándzsás útifű levél - Javallat: Szájnyálkahártya- vagy torokgyulladás és társult száraz köhögés tüneti kezelésére. Figyelmeztetés: 3 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint terhes és szoptató nők számára nem ajánlott. Ha a tünetek 1 hét alatt nem enyhülnek, vagy súlyosbodnak, orvoshoz kell fordulni.

Málnalevél - Javallat: Enyhe szájnyálkahártya- vagy torokgyulladás tüneti kezelésére. Enyhe hasmenés tüneti kezelésére.

Orvosi citromfű levél - Javallat: A stressz enyhe tüneteinek kezelésére és az elalvás elősegítésére, valamint enyhe gyomor-bélrendszeri panaszok (ideértve a puffadást, felfúvódást) tüneti kezelésére. Figyelmeztetés: A járművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásolhatja, így ezeket a tevékenységeket a tea elfogyasztását követően kerülni célszerű.

Orvosi medveszőlő levél - Javallat: Nőknél a húgyúti traktust érintő enyhe, visszatérő fertőzések, vagy vizeletürítési zavarok kiegészítő kezelésére, ha a kóroki tényezőket az orvos kizárta. Mellékhatás: Allergiás reakciók, émelygés, hányás, gyomorfájás, nem ismert gyakorisággal.

Orvosi zsálya levél - Javallat: Szájnyálkahártya- vagy torokgyulladás tüneti kezelésére. Enyhe gyomor- és bélrendszeri panaszok esetén. Erős verejtékezés, enyhe bőrgyulladások kezelésére.

Szennalevél - Javallat: Székrekedés esetén rövid távú használatra.

Szennatermés (Sennae fructus) - Javallat: Székrekedés esetén rövid távú használatra.

A vénygyűjtemény teakeverékei is sokféle panaszra alkalmazhatóak: emésztési, felső légúti, ezenkívül vízhajtó, és húgyúti fertőtlenítő, nyugtató teakeverék cikkelyei vannak. Ezen a területen egyik probléma, a szennyező anyagoktól mentes, megfelelő, gyógyszerkönyvi minőségű gyógynövények beszerzése.

A gyógynövényekből alkoholos, vizes (pl. forrázat) kivonatok készíthetőek, és illóolaj-tartalmúak is vannak a cikkelyekben. Ilyen a betegek által ismert ipekakuána-kivonatot tartalmazó köptető (Infusum ipecacuanhae és mite). Eukaliptusz- és fenyőolajat tartalmazó készítmény felnőttek inhalálására alkalmazható. A 30 hónaposnál nagyobb gyermekeknél köhögéses állapotokban mellkaskenőcsöt is tartalmaz a vénygyűjtemény. A kámfor-, mentol- és rozmaringolaj-tartalmú kenőcs reumás panaszokra alkalmazható. Mentolt, kamillatinktúrát, helyi érzéstelenítőt tartalmazó receptköteles fogínyecsetelő is készíthető.

Ebből a rövid összefoglalóból is látható, hogy számos területen van létjogosultságuk a fitoterápiás készítményeknek.

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

Forrás: Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII.