A szelénhiány négy tünete

Tudjuk, hogy a világon több terület is szelénhiányos. Tudjuk, hogy Magyarország nagy része is ebbe a kategóriába tartozik. Azonban honnan tudhatjuk azt, hogy nekünk szelénhiányunk van és szelénpótlásra lenne szükségünk?

A szelén esszenciális, antioxidáns hatású mikroelem, számos enzim alkotórésze. Hiánya sokféle problémát okoz, mivel a szeléntartalmú enzimekre minden sejtünknek, minden izmunknak szüksége van. A szervezetben a szelén a vesében van legnagyobb mennyiségben, de ez is csak 4 százaléka a teljes mennyiségnek. A máj, a pajzsmirigy, az agy, a herék és a petefészek igényel sok szelént. Szelénhiányra gondolhatunk, ha a következő négy tünetből valamelyiket jellemzőnek érezzük magunkra.

1. Általános fáradtság

Általános fáradtság, szokatlan gyengeség, letargia, nehézség az egyszerű hétköznapi fizikai tevékenységekben. Az észlelt tünetek rendszerint a csökkent pajzsmirigy hormontermelés miatt jelentkeznek, de hozzájárul a sejtek alacsony antioxidáns szintje is, mivel a szelén az egyik legfontosabb antioxidáns. A szelén antioxidáns-, antithrombotikus-, ill. lipid peroxidációt gátló hatásának szerepe lehet korunk szív-és érrendszeri betegségeinek megelőzésében. A hiány a szívproblémák mellett a bőrön jelentkező gyulladásos betegségek, az agyi területen a stroke, a légzőszervet érintő asztma, de hozzájárulhat több szervet érintő kórképek kialakulásához is, mint a diabétesz, vagy a daganatos elváltozások. A szelénpótlás kedvező tulajdonságai közül, illetve mellett a téli időszakban leginkább a szelén antivirális hatását élvezhetjük.

2. Pajzsmirigy-alulműködés, csökkent pajzsmirigyhormon-termelés

A hormonális eredetű elhízásnál a diéta kevés, a pajzsmirigy működésének támogatása nélkül hatékony és tartós testsúlycsökkentés nem érhető el. Régebben sok olyan termék készült, amely a jódpótlással akarta ezt a hatást elérni, jól látható azonban, hogy a pajzsmirigy működésének segítéséhez a jód mellett szelén-, cink-, E-vitamin- és C-vitamin-pótlásra is szükség van. A pajzsmirigy hormonjai a jódtartalmú tiroxin (T4) és trijód-tironin (T3), amelyek termelését a TSH, az agyalapi mirigy által termelt hormon serkenti. A pajzsmirigyhormonok viszont gátolják a TSH-termelést, így ez a visszacsatolás beállítja a szervezetben szükséges hormonszintet a megfelelő működésnél. Legfőképpen a T3 irányítja a sejteket, hogy azok milyen ütemben használják energiakészletüket. A T4 T3-má alakításához a dejodináz I, II és III nevű, szeléntartalmú enzimek szükségesek. Olyan területeken, ahol szelén- és jódhiány együttesen jellemző, ott a pajzsmirigy-megbetegedések sokkal gyakoribbak, járványos méretet öltenek. A sejtek energiatermelését szervezetünk a pajzsmirigy által termelt hormonokkal szabályozza. Jó a közérzetünk, ha a sejtjeink jól érzik magukat. Ha nem megfelelő a pajzsmirigy működése, a legkülönfélébb problémák jelentkezhetnek. Van, aki ingerültségről, állandó feszültségről számol be, indokolatlanul veszekszik a családdal, gyerekeivel, maga sem érti, hogy miért ilyen kiállhatatlan. Van, aki állandóan fáradt, mindig aludna, hízik, miközben úgy érzi, hogy nem is eszik sokat. Depressziós, szárad a bőre, székrekedése van, csökken a nemi vágya. Ezeknél a tüneteknél feltétlenül gondolni kell a pajzsmirigy működési zavarára, ami csökkent hormontermelést eredményezhet. A kórképért gyakran autoimmun folyamatok felelősek, de ezek kialakulásában a genetikai örökségen túl a jód és szelénhiány is közrejátszanak.

3. Mentális fáradtság

A depresszió, a gondolkodás, koncentráció készség nehezedése szelén és az E-vitamin hiánnyal is kapcsolatban lehet. Megfelelő szelénbevitel esetén a stressztűrő képesség, a hangulat javulhat, az életvidámság és az élet minősége jobb lehet.

4. Vetélés vagy alacsony spermaszám

A szelénnek a szaporodásbiológiában kiemelt szerepe van. Javítható vele a férfiak nemzőképessége, növeli a spermaszámot és javítja a libidót. A sperma szelén és cink szintje jó indikátor a szervezet szelén és cink ellátottságának megítélésében. Ugyanakkor nőknél a szelénhiány növeli a vetélés kockázatát és csökkenti a teherbeesés esélyét. Ezek a jelenségek az állatvilágban is jól ismertek, az állattenyésztők szelénes nyalósót adnak a vemhes teheneknek, hogy komplikációmentes legyen a borjú megszületése.

Orvos szerzőnk: Dr. Prokisch József, vegyész, egyetemi docens