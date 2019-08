Szelénpótlás, de hogyan?

Mára a szelén egyike lett a leginkább tanulmányozott mikroelemeknek, mivel számos élettani folyamatban bizonyították fontos szerepét. Közvetlen vagy közvetett módon, de a szelénhiány számos betegség kialakulásában vagy kórképének súlyosbodásában játszik szerepet. De hogyan pótolhatjuk?

A világon különböző a szelénkoncentráció

A szelén állatvilágban és az ember számára is esszenciális elem, antioxidáns, számos enzim alkotórészét képezi, ezek közül legfontosabb a glutation-peroxidáz. A talajok (s ebből következően az élelmiszer-alapanyagok) szelénkoncentrációja a világ különböző részein jelentősen eltér: amíg Kanadában, az USA-ban és Venezuela egyes részein a szelén toxicitás a probléma, addig Horvátország, Finnország és Magyarország a szelénhiánnyal küzd.

Ez a szelénhiány részben felelős a daganatos és a szív és érrendszeri betegségek gyakori előfordulásáért hazánkban. Finnországban, ahol hasonló szelénhiány volt még 20 évvel ezelőtt, központi támogatással elérték, hogy az élelmiszerek szelénszintjét a kellő szintre emeljék, és így 3-4 éven belül kimutathatóan csökkent a daganatos megbetegedések száma.

Hogyan pótolható a szelén?

Mennyi az ajánlott mennyiség? A napi szelénszükségletünk 80-200 µg, de az 500 µg/nap felett bevitt mennyiség már toxikus lehet.

A szelén különböző vegyületeit lehet használni a szelénpótlásra szelénhiányos táplálkozás esetén, azonban nem mindegy, hogy melyiket alkalmazzuk. Az elterjedten alkalmazott szervetlen szelén sók (Nátrium-szelenit vagy szelenát) alkalmazása megengedett élelmiszerek szeléntartalmának növelésére, azonban nem a legszerencsésebb, mivel ezek a formák könnyen túladagolhatók és toxikusak lehetnek. Ezért a szelénnek olyan vegyületeit igyekszünk alkalmazni élelmiszerekben, amelyek kevésbé adagolhatók túl, ugyanakkor jó hatásfokkal felszívódnak és hasznosulnak.

Milyen formáját válasszuk?

Mindezidáig úgy gondoltuk, hogy a szerves szelénszármazékok közül a szeleno-aminosavak (metionin, cisztein) a legjobban alkalmazható formák, azonban saját kutatásainkból kiderült, hogy olyan szelénforma is található bizonyos élelmiszerekben, amely toxicitása nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a többi vegyületé, ugyanakkor ez a forma nagyon jól hasznosul, és elnyújtott hatású.

A szervezet maga képes belőle szabályozni a szelénszükségletét. Erre az eredményre kísérleteinkben nem is számítottunk. Kísérleteinkben kezdetben a szelénszükségletünk tejtermékeken keresztül történő biztosításának lehetőségét vizsgáltuk szelénnel dúsított joghurt előállítása során. A munkánk célja az volt, hogy olyan probiotikus, szelénnel dúsított joghurtot állítsunk elő, amelyben a szelén szerves formában van jelen, ezzel biztosítva a jó biológiai hasznosulást és csökkentve a toxicitás kockázatát. Megvizsgáltuk probiotikus baktériumok, a Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei szerves szelént előállító képességét.

Fiatalosan szelénnel

A szelén öregedésgátló hatását vizsgáló állatkísérletekben azt tapasztalták, hogy az egerek tovább éltek, egészségesebbek voltak, amit a szelén immunrendszerre gyakorolt jótékony hatásával és a sejtek működésének optimalizálásával magyaráztak. Általánosan elfogadott, hogy a szelén a szervezetben fontos antioxidáns, hiányában (ami Magyarországon jellemző) nagyobb a valószínűsége a szív koszorúér megbetegedéseknek, a daganatos megbetegedéseknek és az alacsony pajzsmirigy hormontermelésnek.

Jótékony hatása feltüntethető a csomagolásokon is

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) által kiadott, törvényerejű szakvélemény szerint a szelénnel dúsított élelmiszerek csomagolásán feltüntethető, hogy a szelén részt vesz a normál spermaképződésben, hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához, hozzájárul a köröm normál állapotának fenntartásához, hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, hozzájárul a pajzsmirigy normál működéshez, valamint hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

Szelén a kutatók szemével

Mit okozhat a szelénhiány? A szelénhiány számos betegség kialakulásában vagy kórképének súlyosbodásában játszik szerepet, mint pl. felnőttkori cukorbetegség, szürkehályog, cisztás fibrózis, agyérkatasztrófa vagy vastagbél-fekélyesedés, különféle ráktípusok (prosztatarák, vastagbél- és végbélrák, tüdőrák, stb.) valamint szív- és érrendszeri betegségek.

A kutatásban az a szép, hogy gyakran olyan dolgokat találunk, amire az adott kísérletben nem is gondoltunk. A szelénnel kapcsolatos kutatásainkban ezt nagyon sokszor tapasztaltuk. Hat éve, amikor először vizsgáltuk azt, hogy a probiotikus tejsavbaktériumok hogyan alakítják át a szelén szervetlen sóit, meglepődve tapasztaltuk, hogy bizonyos körülmények között a joghurt baktériumai a szelént nano méretű elemi szelén gömböcskékben tárolják magukban. Kiderült, hogy ez a szelénforma megoldja a szelénpótlás legnagyobb gondját, nem lehet túladagolni, szinte akármennyit ehetünk belőle, nem lesz mérgező.

Azt is megfigyeltük, hogy már kis mennyiségben is jól hasznosul, s ez a két dolog együtt a piciny szeléngolyócskákat élelmiszerben, étrend-kiegészítőben a legjobban használható szelénformává teheti. A technológiára hazai, európai és amerikai szabadalmat is kaptunk, s a szelénnel dúsított tejporunkat már két nagy kínai áruházlánc is megrendelte.

A szelén új formájának kutatásában, a növényekkel végzett kísérletekben különleges és váratlan eredményekre jutottunk. A növénygenetikusok steril környezetben, befőttes üvegben nevelik növényeiket. Itt talaj helyett egy kocsonyás gélben nőnek a növénykék. Ha ehhez a táptalajhoz adtunk nanoszelént, akkor ezek a növények kétszer olyan sokáig éltek és maradtak zöldek, mint a szelén nélkül nevelt társaik. Annyira szembetűnő a változás, hogy külön kutatási programot indítottunk a jelenség hátterének megállapítására. Az eredményeinkről megjelent közlemény már elektronikus változatban is elérhető.

Azonos korú növények nano szelénnel (bal oldalon) és szelén nélkül (jobb oldalon). (2010 Debrecen, Szabolcsy Éva, Dr. Fári Miklós, Prokisch József)

Összegzés

Megállapítottuk, hogy a baktériumok a szerves szelén előállítása mellett meglepő módon sejtjeikben a szelént 100-500 nm méretű elemi szelén golyócska formájában tárolják. Kimutattuk, hogy ez a forma a reméltnél sokkal hatásosabb és jóval kevésbé toxikus.

Elemi szelén gömbök elektronmikroszkóp alatt, a probiotikus baktériumokkal.

A vizsgálatok eredményeként megállapítottuk, hogy ez a szelénforma ideális szelénpótló funkcionális élelmiszer vagy étrend-kiegészítő alapanyag, mivel nem lehet túladagolni, viszont a növényekkel és állatokkal végzett kísérletekben a legjobb formának mutatkozott. Bízunk benne, hogy a probiotikus baktériumokkal előállított szabadalommal védett szelénforma a jövőben megoldhatja a szelénpótlást az étrendünkben.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Prokisch József, vegyész, egyetemi docens