A napkitörés egészségügyi hatásai

A naptevékenység ciklikus, a nap aktvitásával összefügg a napfoltok számának változása, mely 11 éves periódusokban történik, ezt nevezzük napciklusnak. Bolygórendszerünk központi csillaga éppen most, 2024 elején van a ciklus legaktívabb szakaszában, ami a koronakidobódások, más néven napkitörések számának és a Napból érkező sugármennyiségnek az emelkedésével jár.

Emiatt sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a jelenségnek vajon van-e valamilyen egészségügyi hatása az emberi szervezetre. Cikkünkben erre a kérdésre is keressük a választ.

Mi is valójában a napkitörés?

A napszél naponta mutat kisebb ingadozásokat. Napkitöréskor viszont nagy mennyiségű forró gáz hagyja el a Nap felszínét, egy óriási lökéshullám fut át a bolygóközi téren, amely hevesen a Föld mágneses mezejének csapódik. A plazma sebessége és a részecskék száma rövid időn belül sokszorosára nő, így akár 800 km/órás sebességgel is száguldhat a Föld felé, amelynek következtében mágneses viharok törnek ki. Ez mind a biológiai rendszereket, mind a technikai berendezéseket megzavarhatja, műholdakat tehet tönkre, zavarokat kelthet a telekommunikációban, a légi közlekedésben, és a nagy távolságú elektromos hálózatokban áramkimaradásokat okozva. Egyes kutatások szerint az is előfordulhat, hogy a napból érkező nagyenergiájú részecskék összezavarják a vonatközlekedésben használt jelzőberendezéseket, így akár vonatbaleseteket is okozhatnak.

A naptevékenységgel összefüggő különleges és leglátványosabb jelenség a sarki fény, amely a napciklus ezen intenzív fázisában akár a mi földrajzi szélességünkön is látható, ahogy arra a közelmúltban többször volt is példa és számíthatunk is még rá idén.

Az, hogy ezek a részecskék elérik-e a Földet, nem elsősorban a napkitörés nagyságától függ, hanem attól, hogy a kidobódás a Nap melyik részén következik be.

A napkitörések emberi egészségre gyakorolt hatásai

A napkitörés nem hat ránk jelentősen a Földön. A Föld légköre és mágneses mezeje ugyanis többé-kevésbé pajzsként működik, amely megvéd attól, hogy a kozmikus sugárzások eljussanak hozzánk. Műszerekkel tudják mérni a talajra érkező sugárzás mennyiségét, de az eddigi legerősebb napkitörések alkalmával is csekély értékeket figyeltek meg a szakemberek.

Felvetődik ugyanakkor az a kérdés, hogy a napkitörés hogyan hat az űrhajósok és pilóták egészségügyi állapotára.

Elsősorban az űrhajósokat és a légiforgalomban dolgozókat veszélyezteti

A pilóták és a légi utaskísérők, akik életük során nagyon sokszor repülnek a légkör felső rétegeiben (különösen, ha a sarkok közelében), sokkal nagyobb mértékben ki vannak téve a sugárzás káros hatásainak. Egyes kutatások szerint körükben nagyobb a rák kialakulásának kockázata. A sugárhatás kiemelt kockázatot jelent az említett csoportban is a várandósokra és magzataikra nézve. Egy 2003 októberében tapasztalt jelentős űridőjárási esemény miatt kiadott hivatalos figyelmeztetés tartalmazta is, hogy a 35-ös szélességi foktól északra és délre található útvonalon közlekedők túlzott sugárdózisnak vannak kitéve.

A tudósok mindent megtesznek azért, hogy az aktív mágneses zavarokat előre jelezzék. A mostani napciklus csúcsa 2024 elején várható, tehát éppen benne vagyunk.

Másokra is hatással lehet? Idegrendszeri panaszokat okozhat?

Még nem ismerjük pontosan a napkitörések hatására emberi szervezetben lezajló folyamatokat, a megbízható tudományos kutatások egyelőre hiányoznak. Az erős mágneses viharok egyes kutatások szerint hatással vannak a skizofréniában és depresszióban szenvedő páciensekre, mivel a napkitörések az agy potenciálját és aktivitását is befolyásolhatják. Az agyi potenciál mérése alapján kimutatták, hogy a napszél, a napkitörés és az erős napfelszíni aktivitás megzavarhatja az agy elektromos tevékenységét, ami migrénhez vezethet. Emellett egyéb műszeres mérési eredmények azt mutatják, hogy a homlok, a nyak és a vállak területén megváltozik az izmok feszülése, valamint módosulhat az észlelési- és koncentrációs képesség is.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: curious.astro.cornell.edu, solar-center.stanford.edu, nachhaltigkeit.org, Sonnenaktivität nimmt zu – „Befinden uns in der ersten Phase im Maximum“ (Merkur), Sonne schickt uns im Jahr 2024 viele Polarlichter auf die Erde (Wetter), Sonnenstürme können zu Zugunfällen führen (GEO)

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos