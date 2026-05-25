Magasabb a halálozási arány az „alternatív” daganatkezelésekkel

Dr. Szabó Zsuzsanna
megjelent:

Azok az emlőrákos nők, akik alternatív gyógyászati terápiák miatt lemondanak a hagyományos kezelésekről, például a kemoterápiáról, jelentősen nagyobb eséllyel halnak meg a betegségükben. Ez talán nem is meglepő.

Egy frissen megjelent tanulmány azonban azt is megállapította, hogy azok a nők, akik a hagyományos és az alternatív terápiákat egyidejűleg alkalmazták, szintén nagyobb valószínűséggel haltak meg a betegségükben, mint azok, akik csak hagyományos terápiát kaptak.

Az alternatív gyógyászati ​​terápiák pedig mostanában kifejezetten népszerűek, az úgynevezett „konvencionális” orvoslással szembeni szkepticizmus szintje pedig szinte soha nem volt magasabb, mint napjainkban.

A tanulmány a JAMA Network Open folyóiratban jelent meg „A komplementer és alternatív gyógyászat alkalmazása az emlőrák kezelésében” címmel, és több mint 2 millió emlőrákos beteg adatain alapult. A tanulmány a Nemzeti Rákkutató Adatbázis (NCDB) adatait használta fel. Az NCDB egy egyedülálló adatforrás a rákos megbetegedésekkel kapcsolatban, melybe magasan képzett szakemberek rögzítenek adatokat az adott rák típusáról, szövettanáról, stádiumáról, a kezelésekről és a kimenetelekről. Ebben az adatbázisban található adatok meglehetősen pontosak, de csak azok az adatok kerülhetnek be oda, amelyeket az egészségügyi szolgáltató az orvosi kezelés során dokumentált.

Ebből az adathalmazból a kutatók 2 169 202 nőt vizsgáltak, akiknél 2011 és 2021 között új mellrákdiagnózist állapítottak meg. Fő kérdésük az volt, hogy a kiegészítő és alternatív gyógyászati ​​terápia alkalmazása befolyásolta-e és ha igen, hogyan betegségük lefolyását.

Mi számít ma „kiegészítő és alternatív gyógyászatnak ”?

Ide tartoznak a nem orvosi személyzet által végzett terápiák vagy kezelések. Ebbe a kategóriába sorolható az akupunktúra, a masszázs, az étrend-kiegészítők egy része is (ha nem orvosi engedéllyel rendelkező személy írta fel őket), sőt akár a test és lélek megközelítések is.

A cikk szerzői négy tág kategóriába sorolták a kezelési megközelítéseket:

  1. nők csoportja, akik kizárólag hagyományos terápiát (kemoterápia, sugárterápia, műtét stb.) kaptak;
  2. akik kizárólag alternatív terápiát kaptak;
  3. azok, akik egyáltalán nem kaptak terápiát; és
  4. – ami a szóban forgó kutatás kérdése szempontjából leginkább izgalmas – azon nők csoportja, akik mindkettőt egyidejűleg kaptak.

A csoportok megoszlása: a nők túlnyomó többsége (97,6%) hagyományos terápiában részesült, 2,3%-uk semmilyen kezelést nem kapott, összesen 273 beteg (az 1%-nak kevesebb, mint egytizede) kizárólag alternatív gyógyászatot alkalmazott, és 568 beteg (még mindig az 1%-nak kevesebb, mint egytizede) hagyományos terápiát és alternatív terápiát is egyaránt kapott. Ez a szám messze eltér más tanulmányok eredményeitől, amelyek azt sugallják, hogy az emlőrák miatt kezelt nők akár 30-50%-a is alkalmaz egyidejűleg valamilyen alternatív terápiát is, amit az onkológusok és a sebészek is megerősítenek.

Vajon hogyan jutottak a kutatók mégis ilyen rendkívül alacsony számhoz? Valószínűleg a probléma magában a kórtörténetben található dokumentációban rejlik. Az alternatív terápiák adatbázisban megfigyelt ritkaságának legvalószínűbb magyarázata az, hogy az orvosok egyszerűen egyáltalán nem dokumentálják ezeket.

A beteg rutinvizsgálatra érkezik; megbeszélik vele a kemoterápiát vagy a sugárterápiát vagy bármi más a következő lépés. A beteg esetleg megemlítheti, hogy akupunktúrás kezelést kap, pl. hányinger kezelésére, de az orvos egyszerűen nem dokumentálja. Ártalmatlan, nem releváns, nem kerül be a feljegyzésbe.

Ami elvezet a kérdéshez: Kik azok a betegek, akiknél az alternatív terápiák használata mégis rögzítve lett az orvosi dokumentációjukban? Valószínűleg azoknál a betegeknél kerül be a dokumentációba, akik annyira le voltak nyűgözve az alternatív terápiák világától, hogy orvosaik szükségét érezték a dokumentálásnak. Ők valószínűleg az alternatív gyógyászat „szuperfelhasználói”, azok a betegek, akik ezeket a terápiákat teljesen integrálják az ellátásukba.

Ahogy az várható, az alternatív terápiákat alkalmazó nők meglehetősen különböznek azoktól, akik a hagyományos terápiára koncentrálnak. Fiatalabbak, nagyobb valószínűséggel fordulnak magánszolgáltatókhoz, és kevesebb társbetegségük volt a vizsgálat kezdetén.

Mit állapítottak meg a kutatók?

A kutatók ennek megfelelően korrigálták ezeket a tényezőket a statisztikai elemzésekben, de kezdjük a nyers számokkal.

Az emlőrákos nők 5 éves túlélése, akik (e tanulmány szerint) kizárólag hagyományos terápiában részesültek, 85,4% volt. Azoknál a nőknél, akik semmilyen terápiát nem kaptak (ezek általában idősebb nők voltak, számos társbetegséggel), az 5 éves túlélés 47,8% volt. Ez a kezeletlen emlőrák természetes lefolyása. Azoknál, akik csak alternatív terápiát alkalmaztak – műtét, kemoterápia, sugárterápia, endokrin terápia nélkül –, az 5 éves túlélési arány 60,1% volt. Azoknál, akik mind hagyományos, mind alternatív terápiát alkalmaztak, az 5 éves túlélés 81,2% volt. Ezek akapján a számok alapján azt gondolhatjuk, hogy az alternatív terápiák, bár nem olyan jók, mint a hagyományos terápiák, legalább felülmúlják a semmittevést. De ezek korrigálatlan számok. És a csak alternatív terápiákat alkalmazó nőknek tovább kellett volna élniük, mivel kevesebb társbetegségük volt és fiatalabbak voltak, mint azok a nők, akik nem választottak semmilyen kezelést.

A korrigált eredmények sokkal sötétebb képet festenek az alternatív terápiákról.

A csak hagyományos kezeléshez képest azoknál a betegeknél, akik semmilyen kezelést nem kaptak, 3,5-szer magasabb volt a korrigált halálozási arány. Azoknál a betegeknél, akik csak alternatív terápiát kaptak, 3,7-szer magasabb volt a korrigált halálozási arány – ez így ugyanolyan rossz, mint a semmittevés. Azoknál, akik mindkettőt kapták, továbbra is magasabb volt a halálozási arány – 50%-kal magasabb, az alaptényezők korrigálása után.

Érthető, hogy a hagyományos terápia elhagyása a táplálékkiegészítők és vitamininfúziók javára egyenértékű azzal, mintha egyáltalán nem kapnának semmilyen terápiát. De miért rontaná ezeknek a dolgoknak a hagyományos terápiához való hozzáadása a halálozási mutatókat? Mit csinálnak ezek az alternatív terápiák? Az igazság az, hogy nem az infúziók vagy táplálékkiegészítők mérgezőek, vagy nem az történik, hogy kölcsönhatásba lépnek a kemoterápiával. Hanem az, hogy az ebbe a csoportba tartozó nők a hagyományos rákkezelésük egyes aspektusait ezekkel az alternatívákkal helyettesítik. Itt látható, hogy a 2. stádiumú emlőrákos nők körében azok, akik technikailag mind a hagyományos, mind az alternatív terápiát alkalmazták, mégis kihagyták a hagyományos terápia egyes részeit. Például egy nő beleegyezhet a műtétbe (egyszeri kezelés meghatározott felépülési idővel), de lemondhat a kemoterápiáról (minden mellékhatásával együtt) egy közösségi médiában reklámozott táplálékkiegészítő javára. Kaphat kemoterápiát, de a sugárkezelést vitaminokra cserélheti, vagy az endokrin terápiát méregtelenítő kúrára. Ilyenkor az alternatív terápiák alkalmazása a kellemetlen hagyományos terápiák elkerülése miatt történhet. Amikor a szerzők figyelembe vették ezt a „helyettesítő” viselkedést ezeknél a nőknél, az alternatív gyógyászatból származó kár drasztikusan csökkent.

Az alternatív kezelések népszerűsége nő

Annak ellenére, hogy a modern onkológiai kezelések folyamatosan fejlődnek, az alternatív terápiák használata egyre gyakoribb a daganatos betegek körében.

A kutatók szerint a valós arány még magasabb is lehet, mert sok beteg nem beszél az orvosának az alternatív kezelésekről.

Számtalan influenszer sugallja online azt, hogy valójában biztonságos kihagyni a kemoterápiát, és ehelyett pl. ketogén diétát kezdeni, vagy nagy dózisú C-vitamint szedni. Amit így eladnak, az a remény és a kontroll érzése. És ennek valódi piaca van, mivel a fájdalmas, vagy kellemetlen kezeléseket sokan szívesen elhagynák.

A probléma az, ahogy ez a tanulmány is mutatja, hogy ez viszont sajnos hamis remény. Az online hallott történetek vagy hazugságok, vagy túlzások, vagy kiugró adatok. Egy ilyen tanulmány konkrét számai megmutatják, hogyan működnek valójában ezek a stratégiák.

Ennek ellenére valószínű, hogy ez a tanulmány nagyszámú olyan nő adatait kihagyta, akik alternatív terápiákat is alkalmaznak, miközben teljes mértékben betartották a hagyományos terápiás előírásokat is. Masszázsra járnak az agyköd kezelésére, vagy akupunktúrára az alvászavarok kezelésére, de továbbra is küzdenek a sugárkezelés, a kemoterápia és az endokrin terápiák hatásaival, és kellemetlen mellékhatásaival, ami valószínűleg így viszont rendben van.

A kommunikáció kulcsfontosságú

A szerzők hangsúlyozzák, hogy fontos az orvos és a beteg közötti nyílt kommunikáció, tájékoztassuk orvosunkat arról, hogy milyen kezeléseket veszünk még igénybe! Fontos a betegek megfelelő tájékoztatása az alternatív módszerek korlátairól, valamint annak tisztázása is, hogy a bizonyítékokon alapuló kezelések elhagyása jelentős kockázattal jár.

A tanulmány fontos üzenete az, hogy amikor ezek az alternatív terápiás kezelések kiegészítik a hagyományos terápiát, az valószínűleg rendben van, és nem okoz problémát. Amikor viszont bármilyen orvosi kezelés helyettesítésre használják őket, azzal viszont ténylegesen életek veszhetnek el.

Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
Felhasznált irodalom: Death Rates Higher With ‘Alternative’ Cancer Therapies (Medscape)

