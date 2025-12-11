Ahol az élet utolsó időszaka is méltó és teljes lehet

20 éves a Budapest Hospice Ház fekvőbeteg-részlege, amelyet a Magyar Hospice Alapítvány működtet. Sok minden történt az épületben az elmúlt két évtizedben: több ezer gyógyíthatatlan daganatos beteg számára nyújtottak komplex testi, lelki és szociális támogatást, továbbá a szemléletformálást segítő rengeteg kreatív, alkotó folyamatnak adott és ad otthont a ház.

„Csodálatos gondolat maga a Hospice. Akár maga az intézmény, akár maga az alapítványi forma mint szerkezet semmit sem ér, ha azt nem töltik meg minőségi tartalommal. A minőségi tartalmat pedig az ott dolgozók szaktudása és embersége adja.”

„Nekem hihetetlen nagy segítség volt az elfogadásban, az elengedésben és most is, a gyászidőszakban. Köszönöm a támogatást a nehéz időkben...“

Két hozzátartozó leveléből idéztünk, ezek a vélemények, hozzászólások, köszöntések is megerősítik a Házban tevékenykedő kollégákat abban, hogy jó úton járnak.

A hospice az életet jelenti

A Budapest Hospice Ház és annak 10 ágyas fekvőbeteg-részlege az ország első hospice háza, ahol a gyógyíthatatlan, elsősorban daganatos betegek szakszerű és szeretetteljes ápolásuk és lelki terheik enyhítése mellett méltósággal, szeretetben és biztonságban tölthetik életük utolsó időszakát. Az elmúlt 20 évben több ezer gyógyíthatatlan daganatos beteg számára nyújtottak komplex testi, lelki és szociális támogatást.

„Sajnos Magyarország továbbra is az európai daganatos halálozási statisztikák élén áll (100 ezer lakosra vetítve 268,3 halálozás jut – OECD 2022), miközben ezen a területen kevesebb ápoló és orvos jut egy betegre, mint az uniós átlag. Mindez azt jelenti, hogy minden egyes hospice ágy, minden szakképzett ápoló és orvos sokkal többet ér, mint pusztán egy státusz vagy egy hely a táblázatban. A nehezített körülmények között is ragaszkodunk a minőségi betegellátáshoz. Orvosaink célzottan képzettek palliatív ellátásban is, 10 betegre mindig és mindenkor legalább 2 ápoló jut“ – emelte ki a jubileumi eseményen dr. Tóth Krisztina, a Budapest Hospice Ház orvos-igazgatója.

„10 ágy, 10 halál három hetente – mert egy beteg átlagban 20-22 napot tölt az intézményben. Ez azt jelenti, hogy orvosaink, ápolóink 2 naponta veszítenek el valakit. Megterhelő munka. Mégis, nagyon kicsi volt a fluktuáció az elmúlt 20 évben“ – összegezte az elmúlt időszakot dr. Muszbek Katalin, az alapítvány egyik alapítója, volt orvos-igazgató, aki elmondta azt is: „az 1991-es alapításkor a hospice ismertsége közel 0 volt Magyarországon, alig tudták az emberek, hogy hogyan kell kimondani azt, hogy „hospice”, és hogy mit jelent. 2016-ban már a lakosság közel fele nemcsak ismerte a szót, de elég pontosan tudta azt is, hogy mit jelent. Napjainkra lényeges változás, hogy ez az ellátási forma egyre inkább elfogadottá és ismertté vált mind az orvos-szakmai, mind pedig a daganatos betegek körében.“

Azt is tapasztalják a szakemberek, hogy sokáig halogatják a betegek a hospice ellátás igénybevételét, mielőtt hozzájuk fordulnának. Pedig a kellő időben elkezdett ellátás nagy segítséget nyújthat mind a betegnek, mind a hozzátartozónak.

Személyre szabott ellátás zeneterápiával, terápiás kutyával, szabadulószobával

Az ellátás és a lelki gondozás is személyre szabott. Kivétel nélkül mindig a beteg van a középpontban.

Az alapítvány munkatársai a családtagoknak is pszichés segítséget nyújtanak a betegség ideje alatt, és a gyász folyamatában is fordulhatnak hozzájuk a hozzátartozók.

Bármely hozzátartozó folyamatosan rokona, barátja mellett lehet, de még a házi kedvenceket is szívesen látják látogatóként.

Nem korlátozzák a látogatási időt, hogy a család valóban család maradhasson az utolsó napokban is.

A hospice az életet jelenti, annak pedig része a születésnap, a karácsony, a húsvét, és minden egyéb alkalom, amikor az élet tiszteletét együtt kifejezhetik, ezért fontos a Házban ezek megünneplése.

Hospice témájú szabadulószobát hoztak létre, itt a reménytelenségből lehet kiszabadulni, mert ez a hely a remény helye.

A holisztikus személet része, hogy speciális területek szakemberei is segítik a team munkáját, mint a kutyás terapeuta és a zeneterápiával foglalkozó szakember. A rendszeresen érkező zeneterapeuta különböző hangszerekkel járja a betegszobákat, általa sokszor még a legzárkózottabb, befelé fordult beteg is képes újra kapcsolódni a külvilághoz.

Az alapítvány rendszeres látogatója Frida, a cocker spániel. Frida terápiás kutya végzettséggel rendelkezik, még a legzárkózottabb, befelé fordult betegnek is hoz egy kis örömöt vagy megnyugvást kedves természetével.

A hospice ellátás minden része térítésmentes a betegek és a hozzátartozóik számára is.

A beteg otthonában is komplex ellátást tudnak nyújtani: fájdalomcsillapítás és más tünetek enyhítése otthon is lehetséges, ahogy pszichológus is rendelkezésre áll.

Amennyiben egy szeretett személy már elment, akkor sem hagyják magukra a rokonokat, barátokat, szükség szerint pszichológusok segítenek a gyász feldolgozásában.

Alapítványi keretek között működnek

1991-ben Polcz Alaine kezdeményezésére, Eckhardt Sándor, Göncz Árpád és Göncz Árpádné, Muszbek Katalin, Polcz Alaine, Ringwald Gábor és Schuler Dezső alapításával jött létre a Magyar Hospice Alapítvány mint az első, haldokló betegeket hospice szemlélet szerint ellátó szervezet hazánkban. A Magyar Hospice Alapítvány működteti a Budapest Hospice Házat, amely Budapesten a harmadik kerületben található.

Az orvos-igazgató hangsúlyozta: „legérthetőbb és legégetőbb problémánk például az, hogy míg a nővérek jogos béremelése során az állami intézmények ehhez bérkompenzációt kaptak, alapítványként nekünk ebből nem jutott. Így ma már a költségeinknek alig több mint 20 százalékát fedezi a NEAK-tól érkező bevétel. Ez azt jelenti, hogy miközben a fedélzeten a betegekre figyelünk, a háttérben folyamatosan azon dolgozunk, hogy a hajó fenn is maradjon a vízen. Kis támogatók és nagy támogatók nélkül nem menne: mindkettőre szükségünk van. Alapítványunkat önkéntes munkával, bármilyen szolgáltatás felajánlásával vagy egyéb módon is lehet támogatni.“

A következő évtizedekben az alapítvány célja, hogy a hospice ellátás minél több beteg és család számára váljon elérhetővé – otthoni és intézményi keretek között egyaránt.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Kovács Tibor, neurológus