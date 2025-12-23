Magasabb a végbélrák kockázata a méhnyakrákból gyógyult nőknél

DRportal
megjelent:

A méhnyakrákon átesett nők körében a végbéldaganat előfordulása magasabb, mint az általános népességben. A végbéldaganat rendszeres szűrése ezért más magas kockázatú csoportokhoz hasonlóan ajánlott lehet azon nők számára is, akiket korábban méhnyakrákkal kezeltek.

Egy vizsgálat felmérte a végbéldaganat előfordulási gyakoriságát a méhnyakrákkal kezelt nők körében, az életkor és a diagnózistól eltelt idő szerint. A tanulmányban a Nemzeti Rákkutató Intézet nyilvántartásainak 1975 és 2021 közötti adatai alapján méhnyakrákkal diagnosztizált nők egészségügyi adatait követték nyomon. Összesen 85 524, 1975-2021 között méhnyakrákkal diagnosztizált nőt azonosítottak. Ezen nők közül 64 esetben diagnosztizáltak végbélrákot, a megbetegedés előfordulási gyakorisága 7,8 eset volt 100 000 személyévre vetítve.

Az vizsgálat eredményei

A 45 év alatti nők körében volt a legalacsonyabb a végbélrák előfordulása (incidencia 2,4), majd az életkorral növekedett. A legmagasabb mutatót a 65–74 éves nőknél figyelték meg (17,6), míg a 75 éves vagy annál idősebb nőknél ennél alacsonyabb (10) volt.

A végbélrák előfordulása a méhnyakrák diagnózisától eltelt idő függvényében változott, és különösen a méhnyakrák felismerése után 10 vagy több évvel vált gyakorivá a végbélrák kialakulása. A fő rizikócsoportban, a 65–74 éves nőknél diagnosztizált végbélrákos esetek 59%-a a méhnyakrák diagnózisát követően több mint 15 évvel később jelentkezett.

Kiknek érdemes részt venni szűrésen?

Az eredmények arra utalnak, hogy a végbélrák előfordulása a 65 és 74 év közötti, korábban méhnyakrákban szenvedő nők körében meghaladja azt a küszöbértéket, ami mellett már ajánlott a szűrés alkalmazása.

Ezenkívül az előfordulás a méhnyakrák diagnózisától számított időtartam növekedésével emelkedik, és 20 év elteltével eléri a legmagasabb értéket a nők körében.

Jelenleg még nem létezik hivatalos ajánlás ezeknek a csoportoknak, de az új tanulmány fontos adatokat szolgáltatott a végbélrák szűrésére vonatkozó ajánlások kiegészítéséhez. A végbélrák szűrése általában a vastagbélrákszűréssel együtt történik, leghatékonyabb módja a béltükrözés (kolonoszkópia), továbbá végbélrák felismerésére alkalmas a részleges vastagbéltükrözés (szigmoidoszkópia) is.

Forrás: DRportal/JAMA Network Open

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Baki Márta

Dr. Baki Márta

Onkológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Szondy Klára

Dr. Szondy Klára

Onkológus, Pulmonológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Méhnyakrák - Kis figyelemmel megelőzhető

Méhnyakrák
A méhnyakrák már korai stádiumban is jól felismerhető, és megfelelő kezeléssel akár végleges gyógyulás is elérhető. Ennek ellenére a méhnyakrákos megbetegedés napjainkban is kiemelkedő helyet foglal el a halálozási statisztikákban, mivel sok nő nem vesz részt rendszeresen a szűrővizsgálatokon.
Éhesen ébred?
Éhesen ébred?

Mit jelezhet ez? Mit tanácsolnak az orvosok?
Gyógyszertárak ünnepi nyitvatartása
Gyógyszertárak ünnepi nyitvatartása

Ügyeleti rend.
Transzanális végbélsebészet: amit a műtéti eljárásról tudni érdemes DRportal, WEBBeteg
Méhnyakrákszűrés: segítünk értelmezni a leletét
Méhnyakrákszűrés: segítünk értelmezni a leletét Nőgyógyászati Központ - Dr. Hernádi Balázs, szülész-nőgyógyász
Daganatos betegségek felismerése: önvizsgálat és szűrővizsgálatok
Daganatos betegségek felismerése: önvizsgálat és szűrővizsgálatok WEBBeteg - Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász
Bél- és egyéb emésztőrendszeri daganatok kockázatát növelő és csökkentő ételek
Bél- és egyéb emésztőrendszeri daganatok kockázatát növelő és csökkentő ételek WEBBeteg - Dr. Csuth Ágnes, családorvos
Végbélrák - A betegség kialakulása, első tünetei
Végbélrák - A betegség kialakulása, első tünetei WEBBeteg - Dr. Pászthory Erzsébet, gasztroenterológus, belgyógyász
Használati tárgyakkal is elkapható a HPV? A HPV-fertőzés terjedése
Használati tárgyakkal is elkapható a HPV? A HPV-fertőzés terjedése WEBBeteg összeállítás