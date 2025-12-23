Magasabb a végbélrák kockázata a méhnyakrákból gyógyult nőknél

A méhnyakrákon átesett nők körében a végbéldaganat előfordulása magasabb, mint az általános népességben. A végbéldaganat rendszeres szűrése ezért más magas kockázatú csoportokhoz hasonlóan ajánlott lehet azon nők számára is, akiket korábban méhnyakrákkal kezeltek.

Egy vizsgálat felmérte a végbéldaganat előfordulási gyakoriságát a méhnyakrákkal kezelt nők körében, az életkor és a diagnózistól eltelt idő szerint. A tanulmányban a Nemzeti Rákkutató Intézet nyilvántartásainak 1975 és 2021 közötti adatai alapján méhnyakrákkal diagnosztizált nők egészségügyi adatait követték nyomon. Összesen 85 524, 1975-2021 között méhnyakrákkal diagnosztizált nőt azonosítottak. Ezen nők közül 64 esetben diagnosztizáltak végbélrákot, a megbetegedés előfordulási gyakorisága 7,8 eset volt 100 000 személyévre vetítve.

Az vizsgálat eredményei

A 45 év alatti nők körében volt a legalacsonyabb a végbélrák előfordulása (incidencia 2,4), majd az életkorral növekedett. A legmagasabb mutatót a 65–74 éves nőknél figyelték meg (17,6), míg a 75 éves vagy annál idősebb nőknél ennél alacsonyabb (10) volt.

A végbélrák előfordulása a méhnyakrák diagnózisától eltelt idő függvényében változott, és különösen a méhnyakrák felismerése után 10 vagy több évvel vált gyakorivá a végbélrák kialakulása. A fő rizikócsoportban, a 65–74 éves nőknél diagnosztizált végbélrákos esetek 59%-a a méhnyakrák diagnózisát követően több mint 15 évvel később jelentkezett.

Kiknek érdemes részt venni szűrésen?

Az eredmények arra utalnak, hogy a végbélrák előfordulása a 65 és 74 év közötti, korábban méhnyakrákban szenvedő nők körében meghaladja azt a küszöbértéket, ami mellett már ajánlott a szűrés alkalmazása.

Ezenkívül az előfordulás a méhnyakrák diagnózisától számított időtartam növekedésével emelkedik, és 20 év elteltével eléri a legmagasabb értéket a nők körében.

Jelenleg még nem létezik hivatalos ajánlás ezeknek a csoportoknak, de az új tanulmány fontos adatokat szolgáltatott a végbélrák szűrésére vonatkozó ajánlások kiegészítéséhez. A végbélrák szűrése általában a vastagbélrákszűréssel együtt történik, leghatékonyabb módja a béltükrözés (kolonoszkópia), továbbá végbélrák felismerésére alkalmas a részleges vastagbéltükrözés (szigmoidoszkópia) is.

Forrás: DRportal/JAMA Network Open