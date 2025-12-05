Transzanális végbélsebészet: amit a műtéti eljárásról tudni érdemes

A bélrendszert érintő műtétek többsége hagyományos nyílt sebészeti műtét, vagy hasfalon keresztül zajló laparoszkópos műtét. Ezek mellett néhány centrumban végeznek a végbélen keresztül történő, úgynevezett transzanális műtéteket (TEO, TAMIS eljárások) is. Ezen minimál invazív eljárások megismertetésében volt a WEBBeteg segítségére dr. Zaránd Attila, PhD. sebész, proktológus szakorvos.

A korszerű műtéti eljárásokat a 2010-es években kezdték el alkalmazni a klinikai használatban, azóta pedig forradalmukat élik. Magyarországon több mint 10 centrumban végeznek ilyen jellegű műtétet. Az elsők között dr. Zaránd Attila, PhD. sebész, proktológus szakorvos kezdte el nagy számban operálni a betegeket transzanális technikákkal, és az elmúlt években több mint hatszáz ilyen műtétet végzett.

Milyen elváltozások esetén alkalmazható?

Döntően jóindulatú végbéldaganatok, végbélpolipok terápiájában alkalmazható az eljárás, illetve a korai stádiumú végbéldaganatok esetében is használható maga a technika. Csak a végbélnél lévő elváltozásoknál lehet tehát használni, a szigmabél és a végbél határáig, feljebb már kevésbé - tudtuk meg dr. Zaránd Attilától.

Az újabb tanulmányok alapján onkológiai kezeléssel karöltve is igen jó eredményeket lehet elérni ezzel a technikával, alapvetően a középső és alsó harmadban lévő daganatoknál a legelőnyösebb, azonban az előrehaladott daganatos betegeknél nem ajánlott.

Az eljárás előnyei

A végbélnyíláson keresztül történik a műtét, amely minimálisan invazív technika. A beavatkozás során laparoszkópos eszközöket vagy speciálisan erre a technikára kifejlesztett eszközöket alkalmaznak.

Rövidebb, mint a hagyományos műtét, átlagosan 1 órán belül megvalósul az eljárás.

Nem igényel bonyolult előkészítést - Amennyiben valaki antikoaguláns kezelésben részesült már a műtét előtt, akkor bőr alá beadható LMWH szükséges.

Béltisztító kúppal vagy kisebb adag beöntő folyadékkal szükséges kitisztítani a belet.

Sokkal kevesebb a szövődménnyel kell számolnunk.

Az esetleges szövődmények nagy részét döntően konzervatívan, tehát további sebészi beavatkozás nélkül lehet kezelni.

A műtét utáni időszak is lerövidül, mert csupán 1-2 napot fekszenek bent a betegek, míg egy hagyományos műtétnél 5-7 napot kell bent tölteniük a kórházban.

Gyakorlatilag már a műtét estéjén sétálni és étkezni is tudnak a betegek, igen hamar vissza tudnak térni a hétköznapokba.

Fontos információ a műtéten átesetteknek

A vér alvadásának tartós gátlására antikoaguláns kezelés ajánlott az eljárást követően általában 10 napig, mert a kismedencében történő műtéteknél felléphet gyulladás. Arra kell figyelni, hogy a varrat ne feszüljön, a székletet ne tartsák vissza a betegek, illetve kerüljék a nehéz súlyok emelését, nehogy bevérezzen a seb. Vérzés, illetve láz esetén (ha egymást követő napokon többször okoz problémát), valamint ha végbéltáji fájdalom alakul ki, esetleg a széklettartási probléma több hétig is fennáll, orvoshoz kell fordulni.

Akiknél nagyon nagy volt a polip mérete, előfordulhat, hogy kialakulhat szűkület. Ez kezelhető részben konzervatívan, részben semi-invazív technikákkal, azaz ballonosan tágíthatóak a szűkületek, illetve vannak különböző plasztikai eljárások is. dr. Zaránd Attilának több olyan betege is volt, akinél átmenetileg kialakult szűkület, azonban hónapok alatt magától rendeződött.

Előfordulhat azonban, hogy több hónap is eltelik, amire rendeződik a széklettartás, de ez a ritkább eset. Számukra intim torna, valamint biofeedback alkalmazható, végleges székletinkontinencia egy betegnél sem alakult ki - avat be a részletekbe a proktológus szakorvos, aki azt is elmondta, hogy a műtétet követően az emésztés számára nagyon megterhelő ételeket nem ajánlatos fogyasztani, de igazából szigorú diétás tanács nincsen.

WEBBeteg, DRportal.hu

Szakértő: dr. Zaránd Attila PhD, sebész, proktológus