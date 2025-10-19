Két kiemelt jelentőségű onkológiai gyógyszert fejlesztett a Pharmacenter Hungary Kft.

MTI
megjelent:

Két kiemelt jelentőségű onkológiai gyógyszert fejlesztett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) támogatásával a Pharmacenter Hungary Kft., a fejlesztés teljes költségvetése meghaladta az 535 millió forintot - közölte a társaság az MTI-vel.

Ismertették: a projekt teljes költségvetéséből a maximálisan igénybe vehető vissza nem térítendő támogatás összege meghaladta a 298 millió forintot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal döntése alapján. A fejlesztés 2021. október 1-jén indult és 2025. szeptember 30-án sikeresen lezárult.

Az egyik kifejlesztett készítmény egyebek között a krónikus mieloid leukémia, fej-nyaki pikkelysejtes daganatok kezelésére szolgál

A kapszula egészségügyi ellátásban betöltött jelentőségét mutatja, hogy 2023 decemberében felkerült az EU kritikus fontosságú gyógyszereinek listájára. A gyógyszer lehetővé teszi, hogy a magyar betegek számára a készítmény több forrásból is elérhető legyen, ezért ellátásbiztonsági szempontból szerepe kiemelkedő. A termék fejlesztése és rutin gyártásba helyezése a projekt keretében sikeresen megvalósult, és már elérhető a kereskedelmi forgalomban - írták.

Bővebben A krónikus myeloid leukémia (CML) tünetei és kezelése

A fejlesztés másik pillére a biszfoszfonát-hatóanyagú készítmény, amely a csontáttétes daganatok okozta csontszövődmények megelőzésére, valamint a daganatok miatt kialakuló magas kalciumszint csökkentésére alkalmazható

A Pharmacenter egyedülálló módon azonnal felhasználható készítményt fejlesztett, ezáltal növelve a betegbiztonságot, és csökkentve az egészségügyi ellátórendszer terheit. A készítmény engedélyezési kérelmét benyújtották Magyarországon, a hosszú távú stabilitási vizsgálatok folyamatban vannak.

A Pharmacenter Hungary Kft. célja, hogy a magyar betegek számára folyamatosan biztosítsa a megfizethető és korszerű gyógyszerellátást, különös tekintettel az onkológiai terápiákra. A vállalat stratégiai célkitűzése az is, hogy a fejlesztések eredményeit exportpiacokon hasznosítsa, erősítve a magyar gyógyszeripar nemzetközi jelenlétét.

A most lezárult projekt nem csupán két hiánypótló daganatellenes készítmény piacra vitelét jelenti, hanem lehetővé teszi, hogy a magyar betegek hozzáférjenek a legmodernebb és legbiztonságosabb gyógyszeres terápiákhoz – hangsúlyozta a cég. A honlapján olvasható tájékoztató szerint a projektjük eredményének csak kevés versenytársa van, azok is csak jóval – akár 400 százalékkal drágábban – érhetők el.

A nyilvános cégadatok szerint a cég tavaly 4,47 milliárd forint árbevételt ért el, az előző évihez hasonlóan, adózott nyeresége 476 millió forint volt az előző évi 577 millió forintot követően.

Bővebben Hogyan kezelhető a csontáttét?

(MTI)

