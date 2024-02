A rákellenes világnap idei kampánya a túlélőkre fókuszál

Az egészséges életmód és a rendszeres szűrővizsgálatokon való megjelenés rákos megbetegedés esetén a "már gyógyult betegnél" is komolyan javítja a hosszú távú kilátásokat - erre hívta fel a figyelmet a rákellenes világnap alkalmából a Magyar Rákellenes Liga.

Fejlődő diagnosztika, hatékonyabb terápiák, javuló életkilátások

A szervezet a február 4-ei világnaphoz kapcsolódóan közleményében azt írta: az egyre hatékonyabb diagnosztikai eszközöknek és folyamatosan fejlődő kezelési lehetőségeknek köszönhetően egyre több ember él túl azt követően, hogy rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála.

A daganatos betegek mintegy kétharmada több mint öt évig él a diagnózis felállítását követően - emelték ki, jelezve, a becslések szerint már több mint 12 millió ráktúlélő van Európában.

A korai felismerés szerepe

Kiemelték: a korai stádiumban felfedezett ráktípusoknál jellemzően sokkal kisebb a kiújulás esélye, tehát a szűrővizsgálatokon történő megjelenés nemcsak a közvetlen betegségkilátásokra van hatással, de hosszabb távon is kedvezően befolyásolja az érintett beteg túlélését, életminőségét.

Más ráktípus is kialakulhat

Kitértek arra, a ráktúlélők heterogén csoportot alkotnak, mivel különböző rosszindulatú daganatos betegségekben szenvednek, így eltérő kezelési tervek és prognózisok jellemzik az egyes betegeket. Ugyanakkor nagyjából 15 százalékra teszik az általános kockázatát annak, hogy egy daganatos betegséget valamikor egy másik, az elsőtől független rák követ - írták.

Kiújulás is történhet

A szakma szerint a kiújulásnak nagyobb az esélye a gyermekkori rákokban, Hodgkin-limfómában, glioblastomában, a húgyhólyag- és hasnyálmirigyrákban, valamint minden olyan daganatos megbetegedésben, amit dohányzás okozott.

Elengedhetetlen a pszichés támogatás is

A Magyar Rákellenes Liga felhívta a figyelmet arra is, hogy a betegséget kísérő lelki tényezők is komoly kihívást jelentenek. A ráktúlélők legalább 40 százaléka ugyanis jelentős pszichológiai problémákat tapasztal, amelyek gyakran súlyosbítják a fizikai állapotot. Mindeközben ezeket az aggodalmakat gyakran aluldiagnosztizálják és alulkezelik, a ráktúlélők több mint 15 százaléka legalább tíz évvel a rákbetegség után is még pszichológiai gondokról számolt be.

Túlélők klubja - oktatás és programok a sorstársak támogató közösségében

A betegszervezetek ebben is hatékonyan segíthetnek az érintetteknek; a Magyar Rákellenes Liga 15 éve alapította a Túlélők klubját; országszerte 80 olyan klub működik, ahol a betegséget túlélők speciális egészségértés-oktatáshoz juthatnak, és az egészséges életmódot, a lelki egészséget támogató programokon vehetnek részt sorstársi közösségben.

(MTI)