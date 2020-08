A cukorbetegek követése, gondozása

A 2-es típusú cukorbetegség követésére amerikai kutatók új módszert dolgoztak ki, melynek segítségével akár nyálból is ki lehet mutatni az aktuális vércukor értéket, így elkerülhető a kellemetlen szurkálás. Könnyen nyomon követhetővé válik a cukor anyagcsere és idővel akár a vérvizsgálatot is teljesen kiszoríthatja.

A Paturi V. Rao, a hyderabadi Orvostudományi Egyetem Nizam Intézete, Endokrinológiai és Anyagcsere Részlegének tudósai olyan fehérjéket kerestek a nyálban, amelyek gyakrabban fordulnak elő cukorbetegekben, mint az egészségesek körében, így körülbelül 65 ilyen fehérjét találtak.

Ezeknek a fehérjéknek a többsége az egészségesek nyálában is fellelhető, a cukorbetegeknél kétszer gyakrabban fordulnak elő. Az azonban még nem derült ki teljesen az eddigi kutatási eredményekből, hogy a felfedezett fehérjéknek pontosan milyen jelentősége van a cukorbetegségben, így még további vizsgálatok folynak ennek felderítésére.

Az Amerikában már néhol használt új nyáltesztnek, így biztosan állítható, hogy még klinikai jelentősége nincs.