Ön cukorbeteg? Ekkor szükséges a fruktózamin mérése

A cukorbetegek állapotának monitorozására használt fruktózamin értékének meghatározása igen nagy segítséget nyújt a diabétesz kezelésének gyors változtatásában és akkor, ha a HbA1c szintjének mérése valamilyen okból nem kivitelezhető. Arról, hogy pontosan mire is való a fruktózamin értékének ellenőrzése, dr. Porochnavecz Mariettát, a Cukorbetegközpont diabetológusát kérdeztük.

Mire való a fruktózamin mérése?

A fruktózamin a glükózhoz kapcsolódott fehérjéket jelöli, és a vércukor szintjét tükrözi 2-3 hétre visszamenően. Fontos, hogy nem diagnosztikus jellegű az eredmény, viszont értéke képet ad arról, mennyire sikeres a diabéteszre alkalmazott terápia. Jellemzően minél magasabb a fruktózamin szintje, annál nagyobb a vércukor értéke is. Normál mennyisége 2-3 mmol/l, ám ezt olyan tényezők is befolyásolják, mint pl. az életkor, illetve egyéb betegségek is.

Ha gyors változtatás szükséges az alkalmazott terápiában, akkor a fruktózamin mérése indokolt, hogy minél hamarabb lehessen reagálni. Szintjéből ugyanis következtetni lehet, hogy jó dózisba használja-e az inzulint/gyógyszert a beteg, illetve, hogy eredményes-e a diéta. Amennyiben túl alacsony a fruktózamin mennyisége, úgy meglehet, csökkenteni kell a dózist és növelni a szénhidrát mennyiséget. Érdemes továbbá tudni, hogy terhességi diabétesz esetén is inkább a fruktózamin szintnek meghatározása a választandó, mivel ekkor rövid időn szükség lehet a terápia megfelelő beállítására/módosítására.

Nem elég a HbA1C-t vizsgálni?

A HbA1C és a fruktózamin vizsgálata közti lényeges különbség, hogy míg a fruktózamin 2-3 hétre visszamenőleg tükrözi a vércukor szintet, addig az előbbinél ez 2-3 hónap, így ez hosszútávú ellenőrzésre alkalmas. Van, hogy a kettőt együtt kérik az orvosok, ám ha valamilyen okból kifolyólag a HbA1c meghatározása nem ad megbízható eredményt (pl. hemolitikus anémia), akkor a fruktózamint kell ellenőrizni - mondja dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Mikor érdemes a fruktózamin szintjét ellenőrizni

terhességi diabétesz

az eddig alkalmazott terápia módosítása esetén

a beteg olyan betegséggel küzd, mely során gyakran változik a vércukor szintje

amikor a HbA1C értéke nem ad megbízható információt

Hogyan zajlik a vizsgálat?

Akárcsak a HbA1C mérése, a fruktózamin ellenőrzése is vérvétel útján zajlik, ám ellentétben a terheléses vércukorméréssel (OGTT), ez esetben a vizsgálat bármelyik napszakban elvégezhető, és akár étkezés után is megejthető.

Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus