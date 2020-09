A fogfájás leggyakoribb okai

A fogszuvasodás A teljesen megtisztított fogon már 20 perc múlva megindul a plakk-képződés, amely hamarosan a fogzománcot roncsoló és hosszabb távon fogszuvasodáshoz vezető savas kémhatást idéz elő.



A fogszuvasodásról bővebben

Ha nyilalló, éles hasító fájdalmat érez a fogaiban, különösen akkor, ha hideg vagy forró italt (üdítőt, kávét) iszik vagy édességet, esetleg sósat eszik, akkor a legvalószínűbb, hogy fogszuvasodás okozza a panaszokat, de az is előfordulhat, hogy a fogíny lehúzódása miatt szabaddá vált fognyak érzékeny. Ha a fájdalmat fogszuvasodás okozza, akkor a fog a kopogtatásra is érzékeny és a fájdalom folyamatosan is fennállhat, lüktető jellegű is lehet. Minél mélyebbre hatol a szuvasodás, annál hevesebb fájdalmat okoz, és annál sürgősebb, hogy felkeressen egy fogorvost, mivel idővel egyre kisebb a fog megmentésének esélye.