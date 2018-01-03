A fogfájás leggyakoribb okai

A fájdalom jellege és pontos helyének meghatározása alapján általában könnyű megtalálni a háttérben álló okot. Leggyakrabban a fogszuvasodás (caries) és a parodontózis (fogágybetegség) a felelős a fogfájásért és az állcsontokban érzett fájdalomért. De egyéb okok is felmerülhetnek a háttérben. Lássuk, melyik milyen fájdalmat okozhat pontosan!

Eleinte többnyire enyhébb nyilalló, lüktető vagy hasító, tompa vagy éles fájdalom jelentkezik valamelyik fogban, vagy az alsó állkapocsban vagy a felső állcsontban. Ajánlott már a fájdalom első jelentkezésekor fogorvoshoz fordulni, hogy minél kevesebb kellemetlenséggel megállítható legyen a folyamat, és mielőbb megfelelő kezelésben részesülhessen! Ha a fájdalom tartóssá vagy erősebbé válik, elkerülhetetlen a fogorvos felkeresése.

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Mi okozza a fájdalmat?

Ha valami ingerli a fogideget, akkor keletkezik fájdalomérzet. A fogidegek védetten, a fog belsejében, a pulpában helyezkednek el, amit a dentinállomány és ezen kívül a koronában a fogzománc, a gyökérben pedig a cementréteg vesz körül. A foggyökér mélyen az állcsontba nyúlik horgonyszerűen, csonttal és egyéb szövetekkel körülvéve. Az idegeket védő rétegek idővel a fogszuvasodás és a parodontózis miatt megsérülnek, a fog elkezdhet lyukadni, gyulladások alakulhatnak ki.

Melyik probléma milyen panaszt okoz?

Ha nyilalló, éles hasító fájdalmat érez a fogaiban, különösen akkor, ha hideg vagy forró italt (üdítőt, kávét) iszik vagy édességet, esetleg sósat eszik, akkor a legvalószínűbb, hogy fogszuvasodás okozza a panaszokat, de az is előfordulhat, hogy a fogíny lehúzódása miatt szabaddá vált fognyak érzékeny. Ha a fájdalmat fogszuvasodás okozza, akkor a fog a kopogtatásra is érzékeny és a fájdalom folyamatosan is fennállhat, lüktető jellegű is lehet. Minél mélyebbre hatol a szuvasodás, annál hevesebb fájdalmat okoz, és annál sürgősebb, hogy felkeressen egy fogorvost, mivel idővel egyre kisebb a fog megmentésének esélye.

Egy elmozdult tömés mellett is elszaporodhatnak a baktériumok. Ilyenkor a savanyú és az édes ételek óriási fájdalmat okozhatnak.

A gyulladt fogíny duzzadt, kivörösödött és fájdalmas, mechanikai ingerekre, pl. fogmosáskor vérezhet is.

Mechanikai hatásokra, hidegre, melegre, sósra, édesre kialakulhat érzékenység akkor is, ha nő a bölcsességfog, különösen, ha az rendellenes helyzeténél fogva nyomja a többi fogat. Jellegzetessége, hogy időnként megszűnnek a panaszok, majd kisebb-nagyobb kihagyás után újra jelentkeznek. Nehezen meghatározható a fájdalom pontos helye, míg nem derül fény rá, hogy a bölcsességfog okozza a fájdalmat, a páciens sokszor úgy érzi, több foga is fáj, vagy hol az egyik, hol a másik, esetleg az egész fogsor és az állcsont is.

Amennyiben csak pl. hidegre, melegre, édesre vagy savanyúra jelentkező enyhébb érzékenységről van szó, azt okozhatja például a zománc kopása is, ami lehet helytelen fogmosási technika, azaz erős súrolás, savas reflux vagy stressz miatti fogcsikorgatás következménye. Bár ezek elsőre talán nem tűnnek akkora gondnak, mint egy szuvas fog okozta fájdalom, mégis minél előbb megoldást kívánnak, ellenkező esetben ugyanis lappangva, súlyos, és komolyabb beavatkozást igénylő problémává nőhetik ki magukat. Az sem ritka azonban, hogy már eleve nagyobb fogászati probléma, úgymint a sokat emlegetett fogszuvasodás jelentkezik kezdetben csak érzékenység formájában.

Ne halogassa a fogorvos felkeresését!

Panasz esetén mielőbb javasolt felkeresnie egy fogorvost! Ha a fájdalom tartós és erős, semikkép se halogassa tovább a fogorvos felkeresését! Addig is a fájdalom enyhítésére vehet be fájdalomcsillapító gyógyszert, vagy alkalmazhat házi praktikákat, így elrághat egy szegfűszeget, vagy jeges borogatást tehet az arcára. Ezek azonban csak ideiglenes megoldások, megfelelő kezelésben a fogorvos tudja részesíteni, illetve ő láthatja el a szükséges tanácsokkal is!

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; portalderzahnmedizin.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos