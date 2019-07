A hőség vagy kezdődő cukorbetegség okozza a gyerek kínzó szomjúságát?

A nyári kánikulában sokszor fel sem tűnik a szülőknek, hogy gyermekük jóval többet iszik a szokásosnál, ennek ellenére mégis kínzó szomjúság gyötri. Úgy vélik, hogy mindez a meleg miatt van és még csak nem is sejtik, hogy az ártatlannak tűnő dolog mögött azonnali inzulinkezelést igénylő gyermekkori vagy más néven 1-es típusú diabétesz is állhat.

Balázs szeptemberben lesz 7 éves, éppen most ballagott el az óvodából. Az utóbbi napokban rengeteget ivott, de a nagy meleg miatt anyukája semmi rosszra nem gondolt. Amikor a kisfiú folyton WC-re járt, el-elcsöppent a pisije, egyre bágyadtabb lett, fogyott és furcsán kezdett lélegezni, gyermekorvoshoz vitte. Az azonnali vizeletcukor- és a vércukorszint-vizsgálat alapján Balázst azonnal kórházba kellett vinni, ahol megállapították, hogy 1-es típusú diabétesze van.

„Figyeljünk a jelekre! Ha egy gyerek ivással, pisiléssel kapcsolatos szokásai egyik napról a másikra hirtelen változnak meg, rengeteget jár WC-re, több liternyi, akár általa korábban nem kedvelt folyadékot is nagy mennyiségben fogyaszt, fáradt és kitűnő étvágy ellenére fogy, sajnos nagyon valószínű, hogy a gyermek cukorbeteg.” – mondta Kocsisné Gál Csilla a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért szervezet vezetője.

Ezek a jelek általában, nem keltik fel a szülők gyanúját, mert nem ismerik, hogy ezek együttese egy adott betegség, az 1-es típusú diabétesz tipikus jelei. A tünetek külön-külön nem adnak okot aggodalomra, mindegyiknek lehet egy-egy racionálisan magyarázható oka, sokat iszik a gyerek, mert nyári hőség van és, ha sokat iszik, sokat is vizel. Orvoshoz sokszor már csak akkor fordulnak, amikor a gyerek állapota válságosra fordul, hasa erősen fáj, hány, jártányi ereje sincs, és az amúgy élénk, mozgékony gyerek folyton „alszik”. Ugyanakkor jelentős azon esetek száma is, amikor a szülők már az enyhe tünetekkel is felkeresik gyermekorvosukat vagy az ügyeletes orvost, de a szakember diagnózisa nem a diabétesz, hanem egyéb gyakori gyermekbetegség (vírusos torokgyulladás, húgyúti fertőzés, stb.) vagy felmerül ugyan a diabétesz gyanúja, de ezt nem követi részükről azonnali vércukorszint- vagy vizeletcukor-ellenőrzés, hanem több napot is igénybe vevő laborvizsgálatot kérnek. Az eredmény megszületése alatti pár napban a gyermekek állapota jelentősen romolhat, válságosra fordulhat.

A Magyar Gyermekdiabetes Regiszter 2014-ben közzétett vizsgálati adatai szerint országos szinten 2002 és 2009 között minden harmadik diabéteszes gyereknél a diagnózis idején már súlyos, minden tízediknél pedig életveszélyes állapot állt fenn. A súlyos esetek gyakorisága az elmúlt közel egy évtizedben nem csökkent.

„Ha a szülő észleli gyermekénél a diabétesz kezdeti enyhe tüneteit, akkor késlekedés nélkül, még aznap keresse fel házi gyermekorvosát vagy az ügyeletes orvost a gyermekkori cukorbetegség gyanújával. Nem szabad elfelejteni, hogy csecsemőknél sokkal nehezebb felismerni a cukorbetegséget. Akár pár nap alatt súlyosbodhatnak a tünetek, megjelenik a hasfájás, hányás, aceton szagú lehelet, zavartság, aluszékonyság és ellátás hiányában felléphet az eszméletvesztés, a diabéteszes kóma is. Éppen ezért a betegség korai diagnosztizálásának, valamint az inzulinkezelés minél előbbi megkezdésének nagyon nagy jelentősége van a gyermekkori diabétesz esetén.

Csecsemőknél a korábbinál jóval gyakoribb pelenkacsere szükségessége, az elnehezedő, túlcsorduló pelenka, az anyatej vagy egyéb folyadék fogyasztása iránti igény egyik napról a másikra történő drasztikus növekedése és a baba szokatlan aluszékonysága együttesen keltheti fel a szülők gyanúját.” – tájékoztatott Dr. Tóth-Heyn Péter diabetológus, a Semmelweis Egyetem 1. számú Gyermekklinika igazgatóhelyettese.

A Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért szervezet a cukorbeteg gyermeket nevelő családok érdekében jött létre. Segítséget nyújt a betegség diagnózisát követő krízishelyzet feldolgozásában, a mindennapok diabétesszel kapcsolatos problémáinak megoldásában. Az Se 1. számú Gyermekklinikával közösen működtetett pedagógus diabétesz edukációs programjukkal, a Diabtanodával és a Szurikáta Gyermekfoglalkozással komplex módon segítik a diabéteszes gyermekek zökkenőmentes bölcsődei, óvodai, iskolai fogadását.

Az alapítvány kiemelt célja, hogy hazánkban is jelentősen csökkenjen azon 1-es típusú diabéteszes gyermekek aránya, akik súlyos állapotában kerülnek csak első ellátásra. Ugyanakkor szeretnék elérni, hogy az 1-es típusú diabétesz tünetei a lakosság minél szélesebb körében váljanak ismertté.

Markánsan elkülönüljenek a 2-es típusú diabétesztől, és tudatosodjon, hogy a csecsemők, kisgyermekek, kamaszok és fiatal felnőttek is lehetnek érintettek a gyermekkori cukorbetegséggel.

Ezért indították útjára „A gyerekek is lehetnek cukorbetegek!” elnevezéssel információs kampányukat, melynek keretében gyermekorvosi rendelőkön és védőnői várókon kívül a gyermekkori diabétesz kezdeti tüneteit bemutató plakátjait eljuttatják a budapesti, Pest- és Nógrád megyei óvodákhoz, és tájékoztatókat tartanak az óvodapedagógusok és a szülők számára a tünetek minél korábbi felismeréséért.

A nyári szünetben is figyeljünk a jelekre és azonnal forduljunk orvoshoz, ha a diabétesz enyhe, kezdeti tüneteit észleljük gyermekünknél.

Ne feledjük el: a gyermekkori cukorbetegség nem várhat másnapig!





