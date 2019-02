40 feletti és dohányos? Jelentkezett már COPD-szűrésre?

A WHO halálozási listáján jelenleg a negyedik helyen áll, mégis keveset tudunk róla. Alattomos kór, a tünetek sok esetben csak előrehaladott stádiumban jelentkeznek. Dr. Potecz Györgyi, tüdőgyógyász a rendszeres szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet.

Nehézlégzés viszi orvoshoz a beteget

A COPD agresszív terjedését mutatja, hogy 2003-ban még ötödikként szerepelt a halálozási listán, tíz év alatt pedig a negyedik helyre került. Ennek oka egyrészt, hogy a kezdeti enyhe, alig észrevehető, gyakran más betegségekkel is összetéveszthető panaszok miatt a betegek nem fordulnak orvoshoz, így a szakszerű kezelés már csak kései stádiumban tud megkezdődni – számolt be kedvezőtlen tapasztalatairól dr. Potecz Györgyi. Különösen a dohányosok hajlamosak a reggeli köhögést, fokozott váladékképződést az elszívott cigaretták mellékhatásaként kezelni, pedig a betegek 90 százaléka épp közülük kerül ki és a felsorolt jelek a betegség tünetei is lehetnek. Orvoshoz a betegek többsége már csak a súlyosabb, sokszor a mindennapi tevékenységeket is megnehezítő panaszokkal fordul orvoshoz, ezek közül a leggyakoribb a nehézlégzés. A probléma az, hogy ez a tünet már a betegség előrehaladott állapotát jelzi, így jelentős javulást nem tudunk elérni.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Nehézlégzés, légszomj, fulladás - Okok és súlyosság

Hirdetés

Korszerű gyógyszerek

A COPD a tüdő állapotának és működésének romlásával járó kórkép, kezeletlen esetben a beteg panaszai egyre fokozódnak. A betegség súlyosbodását jelző nehézlégzés kezdetben csak fizikai terhelésre, majd nyugalmi állapotban is jelentkezik, a tüdő idővel képtelenné válik arra, hogy a szervezet oxigénellátását biztosítsa, majd a betegség végső stádiumában a betegeknél rendszerint folyamatos otthoni oxigénterápia válik szükségessé.

A betegség nem gyógyítható, de megfelelő kezeléssel az említett állapotromlás megelőzhető, gyógyszeres terápiával és életmódváltással a betegek életminősége jelentősen javítható. Ma már korszerű készítmények állnak rendelkezésre, eredményesek a kezelésben azonban csak akkor lehetünk, ha a betegek idejében orvoshoz fordulnak a panaszaikkal – figyelmeztet dr. Potecz Györgyi.

A szűrővizsgálatot különösen az alábbi tünetek észlelésekor nem érdemes halogatni:

reggelenként jelentkező krónikus köhögés

fokozott váladékképződés a légutakban

fizikai terhelésre jelentkező nehézlégzés

Ezt olvasta már? Dohányzás - káros szenvedély, de hogyan mondjunk le róla?

Évenként elvégzett vizsgálattal idejében felismerhető!

A COPD-szűrésére alkalmas, fájdalmatlan eljárás a légzésfunkciós vizsgálat, más néven spirometria. Segítségével már kezdeti stádiumban is felismerhető a betegség jelenléte. A vizsgálattal a be- és kilélegzett levegő térfogata mellett több fontos adat is mérhető, melyek mind lényegesek a COPD diagnózisához: áramlási sebességét mérve következtetni tudunk a tüdő funkcióra, a hörgők esetleges beszűkülésére (obstrukció), a légzőizmok és a légzési folyamat állapotára.

Kiket veszélyeztet a betegség?

A COPD tünetei főként a 40 év felettiek körében jelentkeznek - régebben főként férfiaknál, de mára a nemek közötti arány közel azonos. Ebben feltehetőleg szerepet játszik a dohányzási szokások változása is, a betegek közel 90 százalékánál a tünetek ugyanis a dohányzás szövődményeként jelentkeznek. A páciensek 10 százalékánál egyéb tényezők – passzív dohányzás, fokozottan szennyezett levegőjű munkahelyi környezet, ritkább esetekben genetikai hiba (alpha-1-antitripszin (AAT) nevű enzim hiánya) – állnak a háttérben.

A dohányos köhögést komolyan kell venni! A dohányosok gyakran nem veszik komolyan a köhögést és a légszomjat. Az állandó köhögés, köhécselés azonban már a krónikus tüdőbetegség figyelmeztető jele, ami sürgősen orvosi ellátást igényel.



A dohányos köhögést komolyan kell venni!



A COPD és tünetei



A COPD kezelési lehetőségei

(Tüdőközpont - Dr. Potecz Györgyi, tüdőgyógyász)