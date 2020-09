Tények a COPD-ről

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat erről az egyre több ember életét megnehezítő, összetett betegségről. A COPD-t gyakran tekintik a modern, nagyvárosi létforma, illetve a dohányzás természetes velejárójának, amennyiben az érintettek felismerik, hogy a menetrendszerűen visszatérő (reggeli) köhögés hátterében a COPD áll.

A WHO halálozási listáján jelenleg a negyedik helyen áll, a prognózisok szerint 2030-ra a COPD a harmadik vezető halálok lesz a világon. A magáért beszélő statisztika ellenére a megelőzést és az eredményes kezelést mégis leginkább az nehezíti, hogy csak az érintettek 25 százaléka fordul szakemberhez, pedig – bár a COPD nem gyógyítható teljes mértékben – az időben elkezdett terápiával megakadályozható az életminőség jelentős romlása.

Valóban új keletű betegség a COPD? Miért csak mostanában kezdünk beszélni róla?

A betegség két tünetcsoportból áll (a tüdőtágulat és a krónikus hörghurut), és az asztmához is hasonló tünetek, átfedések jellemzik. A betegség lassan és alattomosan fejlődik ki, így maguk a betegek is koruknak, makacs meghűléses fertőzéseknek vagy a dohányzás velejárójának tulajdonítják állapotukat. Valószínűleg mindannyian ismerünk reggelente csúnyán köhécselő dohányosokat, akik a lehető legtermészetesebbnek tekintik ezt a jelenséget, és pár óra múlva el is felejtik múló rosszullétüket. Talán ez az oka annak is, hogy Európában a COPD-ben szenvedőknek mindössze 25 százalékát diagnosztizálták és kezelik, legtöbben pedig csak a betegség előrehaladott állapotában fordulnak orvoshoz. Ezért nagyon fontos a betegség korai felismerése és tudatosítása, hiszen a leszokásban a dohányzásról ez komoly motivációt jelenthet, valamint a COPD kezelése is csak így érhető el.

Mi a különbség az asztma és a COPD között?

A fulladás, a nehéz kilégzés és a köhögés mindkét betegség velejárója. Lényeges különbség, hogy az asztma többnyire már fiatalkorban megjelenik, míg a COPD általában 40 éves kor fölött jelentkezik. Bár az asztmás beteg állapotát is rontja a dohányzás, kialakulása és a káros szenvedély között nem mutatható ki olyan szoros összefüggés, mint a COPD esetében. Ugyanakkor egyes szakemberek szerint a két betegség kapcsolatát bizonyítja egy 20 éven át tartó vizsgálat eredménye, amely szerint az asztma a legerősebb kockázati tényező a COPD kialakulása szempontjából, megelőzve még a dohányzást is.