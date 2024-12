A bőr és a daganatok kapcsolata

A bőrünk és a daganatos betegségek kapcsolata nem csak az olyan bőrdaganatok formájában jelentkezhet, mint a melanoma malignum, a basalioma vagy a laphámrák. Belső szervi daganatokkal ugyanis gyakran jelentkeznek együtt bizonyos bőrbetegségek, áttétként is jelentkezhet bőrrák, továbbá vannak olyan bőrgyógyászatban is ismert szindrómák, amelyek valamilyen belső szervi tumor fokozott kockázatával járnak együtt.

Bőrdaganatok

A bőrdaganatok a bőr különböző sejtjeinek abnormális szaporulatai, amelyek lehetnek jó- vagy rosszindulatúak. Legveszélyesebb formája a melanoma malignum, leggyakoribb típusa a basalioma. Az elsődleges, jó- és rosszindulatú bőrdaganatokról az alábbi cikkben írtunk részletesen.

Paraneopláziás szindrómák

A belső szerveket érintő rosszindulatú daganatok olykor jellegzetes bőrbetegségekkel járhatnak, melyeket úgynevezett kután paraneopláziás szindrómáknak nevezünk. Ezek többsége jóindulatú, és daganat hiányában is kialakulhat, diagnosztizálásuk esetén azonban indokolt az esetleges daganatos betegség kizárása.

A bőrbe történő tumoros beszivárgás következtében kialakuló bőrbetegségek nem tekinthetők paraneoplasztikus bőrbetegségnek. Ilyenek például a bőr metasztázisok és a leukémia bőrben való megnyilvánulásai (leukaemia cutis).

Bőr metasztázisok

Esetenként a belső szervi daganatok a tumorsejtek vérrel, nyirokutakon vagy közvetlen szöveti terjedéssel áttétet képeznek a bőrbe. Leggyakrabban tüdőrák és emésztőszervi daganatok (pl. vastagbélrák, gyomorrák) esetén alakul ki távoli áttét.

Egyes esetekben a bőr áttét a kezdeti jel, amely a belső rosszindulatú daganat diagnózisához vezet. Elmondható, hogy a bőr metasztázisok gyakran kedvezőtlen prognózist (azaz várható lefolyást) jeleznek.

Leukémia cutis

Azokat a leukémiás, bőrt érintő megnyilvánulásokat írja le, amelyek a daganatos leukociták bőrbe jutásából erednek. Leggyakrabban akut mieloid leukémiában fordul elő, de a krónikus leukémia formákban is jelentkezhet.

A leukémia cutis klinikai tünetei nagyon változatosak. Az érintett betegek jellemzően fénylő, vörösesbarna, ibolyás vagy bevérzétt göbcsékkel, csomókkal vagy plakkokkal jelentkeznek.

Örökletes, daganatra hajlamosító szindrómák bőrtünetei

Számos örökletes, belső szervi tumorra hajlamosító állapothoz társulnak bőrtünetek. Az alábbi kórképekben a betegek élethosszig tartó rendszeres követése, ill. szűrővizsgálatokon való részvétele kulcsfontosságú.

Howel-Evans-szindróma - Palmoplantaris keratoderma, azaz a tenyereken és talpakon megjelenő sárga, viaszszerű bőrmegvastagodás alakul ki. Emellett a nyelőcső laphám rákjának jelentősen megnövekedett kockázatával jár. A bőrtünet gyermekkorban válik nyilvánvalóvá, a nyelőcsőrákot pedig általában felnőttkorban diagnosztizálják. A nyomásnak való kitettség miatt a talpon lévő tünetek markánsabbak.

Cowden-szindróma - A bőrön illetve a nyálkahártyákon (bélben, száj- ill. orrüregben) számos jóindulatú kinövés (úgynevezett hamartoma) jelentkezése mellett az emlő, a pajzsmirigy, a méhtest, a vese és a vastagbél rosszindulatú daganatainak fokozott kockázata jellemzi.

Peutz-Jeghers szindróma - Az emésztőrendszerben számos polip jelentkezik, melyek rosszindulatúvá válhatnak. A bőrön és a nyálkahártyákon jellegzetes pigmentáció alakul ki.

Muir-Torre-szindróma - A diagnózis felállításához legalább egy faggyúmirigy-eredetű, jó- vagy rosszindulatú bőrdaganat és/vagy keratoacanthoma, valamint legalább egy belszervi daganat (többnyire vastagbéldaganat) jelenléte szükséges.

Gardner-szindróma - Az emésztőrendszert érintő számos daganattá alakulható bélpolip mellett jóindulatú csont, bőr- és lágyrésztumorok alakulnak ki. A bőrön fibromák, epidermális ciszták, lipomák, azaz jóindulatú zsírdaganatok, illetve úgynevezett dermoid ciszták jelentkeznek.

1-es típusú neurofibromatózis (Recklinghausen-kór) - A betegségre jellemzőek a bőrön, főleg a törzsön, végtagokon gyakran már születéskor meglévő tejeskávé foltok. A bőr felszínén főleg késő gyermekkorban változó nagyságú, alakú nem egyszer nyéllel rendelkező bőrszínű daganatok, úgynevezett neurofibrómák láthatóak. Számuk pár darab, de akár több ezer is lehet, így nem kis mértékű kozmetikai zavart okoznak. A tünetek többi részét az idegeket borító kötőszövetből, kötőszöveti elemekből, illetve az úgynevezett gliasejtekből kiinduló daganatok adják. Rosszindulatú idegrendszeri tumorokkal társulhat, de az agyat érintő jóindulatú daganatok is életveszélyesek lehetnek. Csonteltérések, illetve szemészeti eltérések is jellemzik a kórképet. Lásd még: A neurofibromatosis és tünetei

Szerző: Dr. Müller Mariann, bőrgyógyász szakorvosjelölt