12 tipp pattanások ellen

A pattanások, aknék rengeteg fiatal, sőt felnőtt önértékelését ássák alá. Dr. Pellion Szilvia, esztétikai bőrgyógyász ennek a gyakran krónikus problémának a kezelési lehetőségeit vette számba.

Súlyos hangulatzavarok szépséghibák miatt

Mielőtt bárki bagatellizálná a pattanásosság jelentőségét, érdemes figyelmet fordítani azokra a tanulmányokra, amelyek szerint a gyakori és zavaró pattanások akár a depresszió kialakulásához is hozzájárulhatnak. Mielőtt azonban otthoni „nyomkodásba” kezdenénk, amivel csak rontunk a helyzeten, érdemes megismerni dr. Pellion Szilvia, esztétikai bőrgyógyász tanácsait.

1. Étrend

Amerikai kutatások szerint a tejtermékekben és a magas glikémiás indexű élelmiszerekben gazdag étrend növeli a pattanások kialakulásának esélyét. Fogyasszunk minél kevesebb cukrot, együnk sok friss gyümölcsöt és zöldséget!

2. Arcmosás

A napi kétszeri, finom arcmosás jót tesz a pattanásos arcnak. Nem szabad túlzásba vinni, dörzsölni, és ajánlott gyengéd arcmosó készítményt, langyos vizet használni.

3. A „nyomkodás” elhagyása

A házi nyomkodás legfőbb veszélye, hogy mélyebbre viszi a gyulladást, ami további romlást, pirosodást, a kiürülés útjának elzáródását és hegesedést eredményezhet.

4. Érintési „tilalom”

Nagy önuralmat igényel, de fontos lenne, hogy a pattanásos bőrt a lehető legkevesebbszer érintsük, fogjuk meg – különösen nem piszkos kézzel! A bőrünkhöz rendszeresen hozzá érő tárgyakat, például a telefont érdemes rendszeresen megtisztítani.

5. Tiszta kéz

A kezet és a körmöket mindig tisztán kell tartani rendszeres szappanos kézmosással, sőt, ajánlatos rövidre manikűrözni a körmöket.

Hirdetés

6. Szemüveg-karbantartás

Mivel a szemüveg folytonosan érintkezik a bőrrel, nem csak a lencséjét, de a keretét is gyakran meg kell tisztítani a szennyeződésektől.

7. Szellős öltözék

Ha a pattanások a ruhával fedett területeken jelentkeznek, például a háton, a mellkason, a vállon, ajánlatos jól szellőző, nem műszálas ruhadarabokat viselni!

8. Smink

Nagyon fontos, hogy esténként mindenféle sminket maradéktalanul távolítsunk el. Ajánlatos kifejezetten aknés, pattanásos, mitesszeres bőrre kifejlesztett termékeket használni.

9. Hajápolás

Gyakori, kíméletes hajmosás ajánlott és érdemes távol tartani a hajat az arctól.

10. Napozás

A pattanásoknak jót tehet, ha a déli órák kivételével jó időben, fürdőruhában a szabadban tartózkodunk, de vannak, akiknél a napsütés ronthat az állapoton. Azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos gyógyszerek, gyógynövények, fényérzékennyé tehetnek.

11. Borotválkozás

Férfiaknál különösen fontos, hogy óvatosan borotválkozzanak. Még a borotvahab felvitele előtt ajánlatos meleg, szappanos vízzel felpuhítani a bőrt, és igen finoman bánni a borotvával.

12. Orvosi segítség

Komolyabb panasz esetén gyógyszeres kezelés ajánlott, számos lokális készítmény áll rendelkezésre, súlyosabb akné esetén belsőleg adhatóak: antibiotikumok, antiandrogén fogamzásgátlók és retinoidok – erről kizárólag bőrgyógyász dönthet.

Beválhat a pattanások, kitágult pórusok, aknés hegek, fokozott faggyútermelés kezelésében a kémiai hámlasztás és a dermarolleres kezelés is. Ez utóbbi egy apró tűket tartalmazó henger, melynek orvosi változatában a tű 1,5-2 mm hosszú is lehet, így a bőr mélyebb rétegeibe képes hatolni - ismerteti dr. Pellion Szilvia, esztétikai bőrgyógyász. – A kezelések kapcsán beindul a kollagénszintézis, a faggyútermelés csökken, az aknés hegek javulnak, sőt, a korábbi pattanások bebarnult helyei is világosodnak.

Olvasson tovább!

(Oxygen Medical - Dr. Pellion Szilvia, esztétikai bőrgyógyász)