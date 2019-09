Most kell ellenőriztetni az anyajegyeket!

Az őszi hónapok a legalkalmasabbak arra, hogy ellenőriztessük az anyajegyeinket. Az emlékező bőrről, a gyanús jelekről, az eltávolítás lehetőségeiről dr. Boros-Gyevi Márta, bőrgyógyász-kozmetológus beszélt.

Bőrünk emlékezete

A bőr minden napon töltött órát, valamint a káros UV sugárzás hatását megőrzi, és mintegy összeadva raktározza. Vagyis minden egyes napozással és leégéssel egyre növekszik a későbbi a bőrdaganatok kialakulási valószínűsége. Ez érvényes a szoláriumra is, az ottani UV-A tartományú fény szintén provokálja az anyajegyeket. Ráadásul a bőr felső rétegein áthaladva a mélyebb rétegekben okoz károsodást, így a bőr idő előtti öregedését, a feszesség csökkenését okozza.

Ugyanakkor az anyajegyek is képesek barnulni, vagyis fény hatására is sötétedhetnek, és ahogyan a bőrszín kopik, úgy világosodhatnak is. Sőt, ezek a pigmentált felületek leginkább a bőrt ért UV sugárzástól függően alakulnak ki, de egyes hormonális változásoknál, így például a serdülőkorban és a terhesség alatt is gyakori, hogy több anyajegy jelenik meg a bőrön, illetve a meglévők sötétednek.

Anyajegyek mikroszkóp alatt

A bőrgyógyászok több mint tíz éve használják az úgynevezett dermatoszkópot az anyajegyek vizsgálatára, amely tulajdonképpen egy tízszeres nagyítást biztosító, bőrre helyezett mikroszkóp. A hámnak azt a rétegét világítja meg, amely szabad szemmel nem jól látható – így minden részlet jobban észlelhetővé válik. Az anyajegyek megközelítőleg 80 százalékánál elegendő is ez a fajta vizsgálat, ugyanis egy gyakorlott bőrgyógyász dermatoszkóp segítségével nagy biztonsággal meg tudja állapítani, hogy szükséges-e valamilyen további lépést tenni, vagy csupán jóindulatú pigmentációról van szó.

A vizsgálatnak tehát elsősorban nem akkor van nagy jelentősége, amikor valakinek 6-8 problémamentes anyajegye van, hanem ha adott esetben 100-150 anyajegy van a bőrön, esetleg a családban volt már rosszindulatú daganatos betegség, akár festékes, akár más hámeredetű daganat. Ilyen körülmények között nagyon fontos tudni, melyik anyajegy változott és melyik az, amelyet el kell távolítani.

Az éves szűrés elengedhetetlen

Jellemzően mi, bőrgyógyászok véleményezzük, mely anyajegyeket ajánlott vagy lehetséges eltávolítani. Ez akkor indokolt, ha pigmentszerkezete gyanúsnak tűnik, vagy ha valami miatt zavaró – például öltözködésnél, borotválkozásnál visszatérő irritációnak van kitéve. A páciens kérésére bármelyik anyajegytől meg lehet szabadulni, ha nincs kizáró ok. – ismerteti dr. Boros-Gyevi Márta, az Oxygen Medical bőrgyógyász- kozmetológusa.

Ha azonban egy gyanús anyajegyet időben, sebészileg eltávolítunk, akkor azzal akár életet is menthetünk. Mindehhez azonban elengedhetetlen az évenkénti anyajegyszűrés!

Mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni, ha az alábbi változásokat tapasztaljuk:

Megváltozik a színe vagy a pigmentációja egyenetlen lesz. Különféle árnyalatú barna és fekete keveredik pirosas, fehéres, kékes, szürkés vagy rózsaszínes árnyalatokkal.

Megváltozik a határa (széle), terjedni, nőni kezd a bőrfelszínen.

A korábbi mellett új, többitől eltérő anyajegy jelentkezik.

Az alakja aszimmetrikussá válik, vagy egy új, aszimmetrikus anyajegy jelenik meg.

Megváltozik a felszíne, korábban lapos anyajegy kiemelkedik a bőrből, megvastagodik.

Figyelmeztető jel a felmaródás vagy kisebesedés is, illetve az anyajegy vérzékenysége is.

