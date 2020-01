5+1 dolog, ami irritálja a bőrünket

Bőrirritációt a hétköznapokban gyakran használt, a legtöbb háztartásban megtalálható készítmények is okozhatnak. Kiütések, bőrpír, bőrszárazság kialakulhat krémektől, szappantól, tisztítószerektől, sőt bizonyos ruhaneműktől is.

Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetológus orvos segítségével bemutatjuk a leggyakoribb, bőrirritációt okozó termékeket.

1. Szappanok

A túl gyakori szappanos kézmosás hatására a bőr természetes védőrétege sérül, a lipidréteg elvékonyodik, bőrszárazság alakulhat ki. A kezdetben érdes felületű bőr egyre szárazabbá válik, majd a mélyebb repedések helyén kisebb sebek alakulhatnak ki. A mosogatószerek, habfürdők, és tusfürdők szintén hasonló tüneteket okozhatnak.

A bőrgyógyász tanácsa: A rendszeres kézmosás és tisztálkodás elengedhetetlen az alapvető higiéniás szabályok szempontjából. A bőr kiszáradását megelőzhetjük lipidpótló, hidratáló termékek használatával, ezt a kézmosó készítményeknél is vegyük figyelembe. Hosszas fürdőzések helyett zuhanyozzunk, s utána ne feledkezzünk meg a testápoló használatáról sem.

Nyáron a gyakori fürdőzések, illetve a hámréteg megvastagodása, okozhat gondot, télen a hideg, száraz levegő hatására alakulhat ki probléma, így a megelőzésre évszaktól függetlenül ügyelnünk kell!

2. Tisztítószerek

A különböző fertőtlenítő hatású tisztítószerek, mosószerek, bútortisztítók alkalmazása irritációt, az arra érzékenyeknél allergiás bőrtüneteket okozhat. A készítmények használatát követően a kézfejeken hámlás, kiütés, bőrvörösség jelentkezhet.

A bőrgyógyász tanácsa: Házimunka végzése közben javasolt pamutbélésű gumikesztyű használata. Igyekezzünk minél kevesebb kémiai összetevőt tartalmazó terméket választani, túlzott használatuk ugyanis nem csak a bőrfelületet károsíthatja, de a légutakba jutva allergiás, asztmás tüneteket is okozhat.

3. Mosószerek és öblítők

A mosószerek és öblítők is számos vegyi anyagot tartalmaznak, melyek a bőrfelülettel érintkezve kiütéseket, bőrvörösséget okozhatnak. Ha a tünetek rendszerint a ruhával fedett területen jelentkeznek, gondolnunk kell arra, hogy a panaszokat a mosáshoz használt termékek egyike okozza.

A bőrgyógyász tanácsa: Amennyiben a tünetek mosószer cseréjével nem javulnak, forduljon szakemberhez, mert célszerű allergia vizsgálatokat végezni. Az eredmények alapján a tüneteket okozó allergén azonosítható, így azután lehetőségünk van olyan terméket választani, mely a problémás hatóanyagot nem tartalmazza. A kiváltó okok pontos felderítése azonban nem minden esetben egyszerű, így panaszok esetén javasolt illat- és színezőanyagmentes termékre váltanunk.

4. Ruházat

A ruhaneműk által okozott irritáció rendszerint az érzékeny, vagy valamilyen bőrproblémával küzdők számára jelent problémát. Az ekcémás betegek gyulladt, viszkető bőrének különösen a műszálas és gyapjúból készült textíliák viselése lehet kellemetlen.

A bőrgyógyász tanácsa: A ruhák vásárlásakor érdemes az anyag minőségét is szem előtt tartanunk. A legideálisabb viselet a pamut, de az érzékeny bőrűek számára a selyem okozza a legkevesebb irritációt.

5. Hőség és nem megfelelő napvédő krémek

A hőség, a napfény és a nem megfelelő ruházat együttesen is kiütések, bőrvörösség megjelenéséhez vezethet. A leégés nemcsak fájdalmas, de a bőrrák legnagyobb rizikófaktora is. Nem mindegy azonban, hogy milyen napvédő krémmel védekezünk a káros fénysugarak ellen, néhány vegyi összetevő ugyanis kiütést vagy allergiás reakciót is okozhat.

A bőrgyógyász tanácsa: Nagy melegben fontos a lenge, természetes anyagokból készült ruházat viselése. A bőrfelületet eltakaró, vékony ruházat a leégés ellen is részleges védelmet nyújthat, de emellett ne feledkezzünk meg a fényvédő krémek használatáról sem. Itt is keressük a minél kevesebb illatanyagot és színezéket tartalmazó termékeket.

A legtöbb allergiás reakciót a PABA (paraaminobenzoesav) és származékai okozzák, érzékeny bőrűek számára tehát nem javasolt az ilyen összetevőket tartalmazó termékek használata.

+ 1. Kozmetikumok

Napjainkban számos, hypoallergén jelzővel ellátott termék kapható. Fontos azonban tudnunk, hogy ezek a kozmetikumok sem jelentenek teljes biztonságot az allergiás reakciók elkerülésére. A természetes alapanyagokból készült kozmetikumok sem mindenki számára jelentenek megoldást, nem ritka ugyanis, hogy épp bizonyos gyümölcs-, citrus-, vagy gyógynövényfélékkel szemben alakul ki érzékenység.

A bőrgyógyász tanácsa: Az allergiás reakciók elkerülésének érdekében azt javasoljuk, hogy az évek óta problémamentesen használt kozmetikumhoz ragaszkodjunk. A termékek folyamatos váltogatásával ugyanis könnyen bukkanhatunk egy olyan összetevőre, ami allergiás tüneteket okoz. Amennyiben eddig nem sikerült megfelelő terméket találnunk, forduljunk szakemberhez, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat és az eredmények tükrében javaslatot tesz, hogy milyen termékcsaládból érdemes válogatnunk.

(Orvostkeresek Egészsémagazin - Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetológus)