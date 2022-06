5 hasznos tanács asztmás betegek nyaralásához

Hogyan tároljuk az asztma gyógyszereket utazás közben és mit tegyünk, ha kimaradt egy adag? A kérdéseket dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa válaszolta meg, és még egy hasznos segítségre is felhívta a figyelmet, ha a tünetek az otthontól távol rosszabbodnak.

Erről beszéljen az orvosával

Indulás előtt keressük fel kezelőorvosunkat, írassunk fel elegendő gyógyszert, legyen nálunk recept. Készüljünk pótlásra is, ha a jövés-menés közben netán elkeveredne az inhalátor. Egyeztessük az asztma akciótervet, a teendők listáját és a szükséges gyógyszereket arra az esetre, ha rosszabbodna az asztma.

Így szállítsa a gyógyszereket

Ha több csomagunk is van, célszerű nem egy helyre tenni az összes gyógyszert. Ha bármi történne az egyik csomaggal, legyen nálunk egy biztonsági tartalék is.

A szállítás során figyeljünk a gyógyszerek tárolására - tanácsolja dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa. A melegben megváltozhat az asztma spray-k hatóanyag koncentrációja, ezért hűvös, árnyékos helyen szállítsuk, szükség esetén kisméretű hűtőtáskában, például az immunterápiás készítményt.

Ezt tegye, ha kimaradt egy gyógyszer

Asztma esetén a tartós tünetmentességhez szükség van arra, hogy az előírás szerint szedjük a gyógyszereinket. Sajnos nyaralás alatt gyakrabban előfordul, hogy elfeledkezünk a rendszeres gyógyszerszedésről, emiatt a nyári időszakban jellemzően megemelkedik a sürgősségi ellátást igénylő asztmás rohamok száma. Ha kimarad egy adag gyógyszer, ne pótoljuk, hanem az előírt adagban alkalmazzuk a továbbiakban. Ezt követően még fokozottabban kell ügyelni a tünetekre, érdemes hordozható eszközzel a nyaralás alatt is rendszeresen végezni a légzésfunkció mérését.

A megváltozott körülmények is hatnak az asztmára

Nemcsak az elfelejtett gyógyszerek, hanem a környezeti változások is befolyásolhatják az asztmás tüneteket a nyaralás alatt. Allergiás asztma esetén például a magas pollenkoncentráció is ronthatja a tüneteket, de a hőségben az emelkedő talajközeli ózonkoncentráció is erősödő tüneteket okozhat és erre kell számítanunk sajnos akkor is, ha az időjárás párás, esős vagy szeles időt ígér. Ilyen esetben is hasznos segítség az otthoni légzésfunkciós eszköz.

Hasznos kiegészítő a gondtalan pihenéshez

Az otthoni légzésfunkciós eszköz egy inhalátor nagyságú készülék, amit a nyaralásra is magunkkal vihetünk. Segítségével naponta pár perc ráfordítással követhetjük az asztma állapotát. Egy-egy esetleg kimaradt gyógyszerszedés, vagy a megváltozott körülmények miatt a tünetek rosszabbodása esetén a készülék azonnal jelzi, ha gond van. A rosszabbodást jelző értékek esetén a kezelőorvos utasításait követve, vagy távkonzultáció során vele egyeztetve időben meg tudjuk előzni a komolyabb állapotromlást, így az asztma mellett is gondtalan lehet a nyaralás.

(Forrás: Tüdőközpont)