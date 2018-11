Horkolás - Komoly betegség tünete is lehet

A horkolás igazi rémálom lehet mind a horkoló, mind pedig az örökké kialvatlan párja számára. Egy kutatás szerint azonban nemcsak a kapcsolatokra veszélyes, hanem sokkal komolyabb egészségügyi kockázatot jelenthet, mint azt eddig gondoltuk.

Sajnos a horkolás nem az a dolog, amiről beszámolnánk az orvosunknak. Azonban mikor többször is felébredünk miatta, vagy már a légzésünket is zavarja, az komoly problémára utal.

Legtöbbször a tartós horkolás az egyik jele az alvási apnoenak, amely során a beteg légzése többször is leáll alvás közben, és akár százszor is felébredhet emiatt egy éjszaka alatt, anélkül, hogy emlékezne rá. Többek között ezért is van, hogy a sokat horkolók reggel kialvatlannak érzik magukat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendszeresen horkolónak alvási apnoéja van, ez a betegség a horkolók körülbelül 50-60 százalékánál fordul elő.

A horkoló hang akkor jelentkezik, amikor a levegő a szájból vagy az orrból a tüdő felé áramolva a járatok valamiféle dugulása vagy elkeskenyedése miatt vibrál. Minél inkább blokkolt a levegő útja, annál jobban kell a testnek dolgoznia, mely megterhelheti a szívet. Ezért is van, hogy idővel a horkolás magas vérnyomáshoz vezethet.

A hangosan horkolóknak 40 százalékkal nagyobb az esélyük a magas vérnyomás kialakulására, mint azoknak, akik nem horkolnak. 34 százalékkal nagyobb a valószínűsége, hogy szívinfarktust kapnak és 67 százalékkal nagyobb az esélyük a stroke-ra.

Idővel csak rosszabbodik a horkolás

A horkolás az életkorral egyre rosszabbodik, és a közvélekedéssel ellentétben ugyanakkora az előfordulási aránya a nők körében, mint a férfiaknál. A menopauza és a testsúlynövekedés mind növelik a kockázati tényezőket. A testsúly növekedésével megvastagodnak a légjáratok, így akadályozva az oxigén áramlását.

Noha egyre több szó esik az alvási apnoe tüneteiről és veszélyeiről, még mindig nagyon sokan alulbecsülik azt.

A háziorvosok általában nem kérdeznek rá a beteg alvásminőségére, a betegek pedig nem beszélnek róla, csak akkor, mikor már a kapcsolatuk is veszélyben van miatta.

Hogyan előzhető meg a horkolás?

Csökkenthető a horkolás erőssége, ha elkerüli a nehéz vacsorákat, nyugtató hatású antihisztaminokat és alkoholos italokat lefekvés előtt.

Segít, ha nem a hátán, hanem az oldalán alszik, illetve azonnal kezeli az allergiás és megfázásos betegségeket, melyek nehezítik a légzést, erősítik a horkolást. Figyeljen oda arra, hogy megtartsa az ideális testsúlyát!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Newsweek

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika