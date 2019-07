Énekeljen, hogy megszabaduljon a horkolástól!

Egy kutatás szerint, a rendszeres énekórák nemcsak a tiszta hangzás elérésében segítenek, de a hangképzés, énektechnika fejlesztésével a horkolás is csökkenthető.

Napi 20 perc gyakorlás 3 hónapig

Az erős horkolás veszélyei Normális esetben az orrunkon keresztül szívjuk be a levegőt, amely tisztítja, szűri és felmelegíti azt. Ha azonban ezt a rendszert, vagyis az orrlégzést valami gátolja, kénytelenek vagyunk szájon át lélegezni.



Miért veszélyes az erős horkolás?

Az Exeter University közreműködésével szervezett kutatásban 60 krónikus és 60 enyhe, vagy közepes mértékben horkoló közül kiválasztott résztvevőknek három hónapon keresztül, napi 20 percet kellett ének gyakorlással tölteniük, a kutatóktól kapott eszközök, hanganyagok segítségével. A kontroll csoport tagjai ez idő alatt nem változtattak korábbi életmódjukon. A kutatók a vizsgálat végén megállapították, hogy a rendszeresen éneklő csoport tagjai közt jelentősen csökkent a horkolás súlyossága, erőssége és javult az alvás minősége.

A gyenge izmok erősítése

Dr. Holpert Valéria, fül-orr-gégész, foniáter orvos hangképzési zavarok kezelésével is foglalkozik. A kutatással kapcsolatban a doktornő elmondta, hogy a horkolás több kiváltó oka közül az egyik valóban a torok bizonyos izmainak gyengesége. „A horkoló hang a felső légutak lágy szöveteinek (lágy szájpadlás, nyelvcsap, mandulák, nyelvgyök, a torok hátsó és oldalsó falai) vibrációja révén jön létre. Alvás közben az izmok és a kötőszövetek ellazulnak és a ki-be áramló levegő a felső légutak lágy szöveteit mozgásba hozza. Ha a lágy szájpadlás és a torok felső részén található garat izmok tónusa egyébként is gyenge, akkor ez a hatás fokozottan érvényesül. A jelenség főként idősebb korban gyakori, mert a kor előrehaladtával a torok izomszöveteinek tónusa jelentősen csökken.”

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Az éneklés sem mindenkinek használ

A gyenge izomtónus csak az egyik lehetséges kiváltó ok, ami horkolást okozhat. A kellemetlen zajt előidézhetik bizonyos betegségek, például a pajzsmirigy rendellenességek is. Hajlamosító tényező a dohányzás, alkohol fogyasztás és az elhízás is, de esetenként fül-orr-gégészeti műtéti kezelést igénylő elváltozások állnak a hátterében: például orrsövényferdülés vagy orrpolipozitás.

Dr. Holpert Valéria ezért hangsúlyozza, hogy a horkolás kezelése minden esetben alapos kivizsgálást igényel, melynek során azt is ellenőrzik, hogy nincs-e alvás közbeni légzéskimaradás (alvási apnoe), ami a kialvatlanság mellett számos komoly szövődményt – például magas vérnyomás, cukorbetegség – előidézője illetve súlyosbítója lehet. Az alvási apnoe kezeléséhez ugyanis több más eszköz, például pozitív légsínterápia (CPAP) is szükségessé válhat.

Nem muszáj énekelnie, a beszédtechnika is segít!

Ha a kivizsgálás után bebizonyosodik, hogy a horkolást a gyenge izomtónus okozza, akkor sem kell egyből énektanárt keresnie, ha egyébként nem szívesen fakad dalra. A helyes hangképzés elsajátításában, a szükséges izmok erősítésében a beszédgyakorlatok is segítenek. Nem kell bonyolult dologra gondolni, olyan egyszerű mozdulatok rendszeres gyakorlása is segíthet, mint például ha jól artikulálva, a magánhangzókat 20-30 alkalommal elismételjük, vagy a nyelvünket kinyújtjuk és a szánk egyik sarkától a másikig jobbra-balra mozgatjuk, esetleg üres szájjal rágó mozgást utánzunk. A személyre szabott gyakorlatsort beszédterápiás specialista segít összeállítani.

(Fül-orr-gége Központ)