A gyermekkori elhízás növelheti a későbbi allergiarizikót

Az elhízás a gyulladásos citokinek és adepokinek fokozott termelésével jár együtt. Ennek következményeként a szervezetben krónikus szisztémás gyulladás áll fenn, ami az asztma és asztmás fellángolások megnövekedett kockázatával jár együtt. Ezenkívül nagy valószínűséggel más allergiás megbetegedések rizikóját is emelheti, úgymint az allergiás nátháét, az atópiás dermatitiszét és az ételallergiákét.

Több tudományos vizsgálat igazolta kapcsolat fennállását az elhízással összefüggő krónikus szisztémás gyulladás és az említett atópiás betegségek kialakulása közt. A gyermekkori elhízás számos egyéb negatív velejárójának elkerülése mellett tehát ez is egy nyomós ok arra, hogy foglalkozzunk és megoldást találjunk a problémára! Fontos a helyes táplálkozásra való átállás, a rendszeres, életkornak megfelelő mozgás, a D-vitamin-pótlás és szükség szerint a koleszterinszint csökkentése.

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Egy 30 megfigyeléses vizsgálatot összefogó metaanalízis szerint statisztikailag szignifikáns összefüggés áll fenn a gyermekkori elhízás és az allergiás nátha kockázata közt. A pozitív korreláció mindkét nemnél jellemző, de különösen jelentős a fiatal lányok és lánygyermekek esetében. Az allergiás náthából pedig sok esetben allergiás asztma alakul ki (atópiás menetelés).

Úgy tűnik az elemzés alapján, hogy a D-vitamin-hiány is szerepet játszhat abban, ha az atópiás betegségek kockázata magasabb.

Egy másik vizsgálat, melynek alanya 50.000 japán iskolás gyermek volt, szignifikáns összefüggést mutatott ki az elhízás és az atópiás dermatitisz kockázata közt. Az elhízott gyermekeknek ráadásul súlyosabb tüneteik voltak, mint a nem elhízott, de ebben a betegségben szenvedő kortársaiknak. Utóbbi megállapítást egy USA-ban folytatott kutatás eredményei is megerősítik.

A kora gyermekkorban több mint 2 és fél éven át fennálló elhízottság jelentős rizikófaktor, de ha az elhízás csak rövid ideig állt fenn, akkor nem növelte az atópiás dermatitisz kockázatát. A háttérben feltehetően a krónikus gyulladás áll (a leptin megnövekedett és az adiponektin csökkent termelődése). Egy másik mechanizmus, amely magyarázatot adhat az összefüggésre, az az elhízott gyerekek lipidprofiljának jellegzetes eltérése. Egy másik tanulmány szerint az atópiás dermatitiszben szenvedő gyerekek összkoleszterin- és trigliceridszintje emelkedett. Ezenkívül olasz kutatók szerint a túl nagy mennyiségű bőr alatti zsírszövet feltehetően befolyásolja a hám barrierfunkcióját, negatív irányba.

1772 japán gyermek adatait elemző kutatók azt állapították meg, hogy kislányoknál az elhízás szignifikáns összefüggésben áll az ételallergiák megnövekedett kockázatával, fiúknál nem volt szignifikáns összefüggés kimutatható. Egy amerikai kutatócsapat korrelációt talált a CRP-szint, az IgE-szint, az atópia és az ételallergiák közt.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Adipositas im Kindesalter erhöht späteres Allergie-Risiko (Naturmed Praxis)