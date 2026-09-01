Külsőleges antihisztaminok

Rövid távú tüneti kezelésként alkalmazhatóak az antihisztamin tabletták mellett a külsőleges alkalmazású, helyi hatású szemcseppek, orrspray-k, kenőcsök és gélek is.

Helyi hatású tüneti kezelésre alkalmas allergiaellenes kezelés

Helyi hatású készítményeket akkor érdemes alkalmazni az allergiás tünetek kezelésére, ha egy jól lokalizálható tünet tapasztalható, vagy egy domináns tünet jelentkezik (pl. orrfolyás, szemviszketés, bőrirritáció). Előnyük, hogy hatóanyaguk helyben ér csak el magasabb koncentrációt, ezért szisztémás (a teljes szervezetre kiterjedő) mellékhatásai is enyhébbek. Elsősorban antihisztamin típusú gyógyszerekről van szó, de kiegészítő jelleggel vagy kombinációban léteznek szteroid vagy dekongesztáns (nyálkahártya-lohasztó) készítmények is.

Nem elegendő azonban az orrspray-k, szemcseppek, kenőcsök alkalmazása, ha a tünetek több szervet is érintenek, vagy a kiütések a bőrfelület nagy részére kiterjednek. Ilyen esetben inkább javasolhatóak az általános hatású belsőleges antihisztaminok.

Az asztmaszerű tüneteket mutató allergia komplexebb, tartósabb kezelést is igényelhet, így érdemes orvossal konzultálni, ha ilyen probléma merül fel.

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Szemcseppek

Az allergiaszezonban gyakori panasz az allergiás kötőhártya-gyulladás, illetve a szemviszketés és -kivörösödés. Az allergia elleni szemcseppek csökkentik a szem égő, viszkető érzését, irritációját, pirosságát, illetve a fokozott könnyezést is.

Alkalmazásuk során néhány szempontot érdemes szem előtt tartani:

Fontos, hogy cseppentés után bármilyen jármű vezetése vagy kezelése veszélyes lehet, hiszen átmenetileg elhomályosulhat a látás a szemcsepp hatására, ezért ilyen esetekben fokozott elővigyázatosság szükséges.

Kontaktlencse használata a kezelés során nem ajánlott.

Érdemes figyelembe venni azt is, hogy még a szemcseppek esetén is bejuthat minimális mennyiség a vérkeringésbe, ami más betegségre szedett gyógyszerek hatását befolyásolhatja.

Tévhit, hogy ezek a készítmények hosszútávon használhatóak! Amennyiben néhány napon belül nem történik javulás az állapotában, függessze fel a szemcsepp használatát, és forduljon orvoshoz.

Orrspray-k

Ezek a készítmények az allergiás szénanátha, és orrnyálkahártya-gyulladás tüneteit csökkentik, mint pl. a tüsszögést, orrdugulást, orrfolyást, az irritált, viszkető érzést. Allergiás panaszokra alapvetően más típusú orrspray-k választandók, mint az egyszerű náthára, elsősorban antihisztamin hatóanyagok hatásosak, esetleg más típusú hatóanyaggal kombinációban. Alkalmazásuk során két fontos dolgot kell figyelembe venni:

Az egyik, hogy bizonyos mértékben bekerülhetnek a vérkeringésbe, így más gyógyszerekkel együtt alkalmazva elővigyázatosságot igényelnek.

A másik szempont a kezelés időtartama: a vény nélkül kapható készítményeket 7 napnál tovább ne alkalmazzuk, mert hatásuk pont az ellentétére fordulhat, és a tünetek enyhülése helyett azok erősödését tapasztalhatjuk.

A vényköteles, kortikoszteroid tartalmú készítmények hosszabb kezelési periódusban is alkalmazhatóak, de mellékhatás-profiljuk elég széles, így amennyire lehet, érdemes lecsökkenteni a szükséges adagokat (természetesen orvosi felügyelet mellett).

Krémek és gélek

Allergiás bőrtünetek esetén az enyhébb tüneteket magunk is kezelhetjük házilag bizonyos allergia elleni krémekkel, gélekkel, azonban makacsabb vagy tartós allergiás reakció esetén érdemes szakorvosi segítséget kérni.

A bőrtünetek kezelésére leggyakrabban dimethinden és diphenhidramin hatóanyagú géleket alkalmazunk, melyek antihisztamin hatásúak. Ennek köszönhetően gyorsan megszüntetik a viszkető, égő érzést, és csökkentik a bőr kipirosodását.

Mire figyeljünk?

A dimethinden tartalmú gélek esetén fontos szem előtt tartani, hogy a kezelés ideje alatt érdemes kerülni a napsütést a tünetek kiújulásának megakadályozása érdekében.

Fokozott elővigyázatossággal fogyaszthatók a terápia ideje alatt egyes gyógynövények, mert befolyásolhatják a dimethinden hatását.

Mikor ellenjavallt az antihisztaminok alkalmazása?

A helyi hatású készítmények kevesebb melékhatással rendelkeznek, mint a tablettás allergiagyógyszerek, ugyanakkor ezeknél is vannak nem kívánatos hatások és kockázatok, fokozott elővigyázatosság szükséges terhesség és szoptatás időszakában. Mindig alaposan olvassuk el az alkalmazott készítmény betegtájékoztatóját. Mint minden gyógyszernél, ezen antihisztaminok esetében is vannak bizonyos szempontok, amelyekre oda kell figyelnünk a biztonságos alkalmazás érdekében, mert kisebb koncentrációban, de ezek is bekerülhetnek a keringésbe.

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Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész