Elindult a tavaszi allergiaszezon - Fékezzük meg a tüneteket!

A február nemcsak a Valentin-napról, hanem a pollenszezon kezdetéről is ismert. Ebben a hideg téli hónapban sokunk még nem is gondol rá, pedig az allergiás időszak - a klímaváltozással járó hőmérséklet-emelkedés hatására - egyre korábban kezdődik.

Az Amerikai Allergia, Asztma és Immunológiai Akadémia (ACAAI) ajánlása szerint már két héttel a várható tünetek megjelenése előtt fontos elkezdeni allergiagyógyszereink szedését.

A szezonális allergiák egyénenként változó tünetek formájában jelentkezhetnek: orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, köhögés, kivörösödött, viszkető szemek.

Allergológiai kivizsgálás segíthet feltárni a pontos kiváltó okokat. Bár a táplálékban található allergének időnként okozhatnak hasonló panaszokat, a többségében orrtünetekkel járó allergia hátterében legtöbbször más ok keresendő. Az ACAAI szénanátha esetén éppen ezért nem javasolja ételallergia tesztek elvégzését, sokkal inkább ajánlja a betegek vizsgálatát állatiszőr-, poratka-, fű-, fa-, gyom- és penészallergiára.

Mivel enyhíthetjük a panaszokat?

Számos vény nélküli gyógyszer, illetve étrend-kiegészítő áll rendelkezésre az allergiás panaszok enyhítésére. Amennyiben ezek nem bizonyulnak elégségesnek, javasolt háziorvoshoz vagy szakorvoshoz fordulni.

A tartós allergiás tünetek kezelésére gyakran írnak fel szteroidos orrspray-ket flutikazon, mometazon vagy budezonid hatóanyaggal. Használatuk során általában a szemtünetek is mérséklődnek.

A pszeudoefedrin tartalmú készítmények hatékonyan dugítják ki az eldugult orrot. Mellékhatásaik azonban gyakoriak és szerteágazóak, úgymint álmosság, étvágycsökkenés, ingerlékenység és szívdobogásérzés. Várandós és szoptató nők számára pszeudoefedrint tartalmazó gyógyszerek szedése nem ajánlott!

A difenhidramin és klórpiramin nevű antihisztaminok alkalmazását az ACAII nem javasolja, mivel álmosságot, székrekedést, szem- és szájszárazságot okozhatnak. Helyettük a nem álmosító hatású cetirizin, levocetirizin, fexofenadin, loratadin vagy dezloratadin a választandó készítmények.

Tartós megoldást jelenthet az immunterápia

Az allergének elleni egyik legjobb módszer az immunterápia. Ennek során a tüneteket okozó növényi, állati, stb. eredetű anyagok tisztított kivonatát lépcsőzetesen emelkedő adagban juttatják a beteg szervezetébe. Az immunrendszer ezáltal fokozatosan hozzá tud szokni az adott allergénhez. Az eljárás lényegében oki terápia, ezért tartós megoldást nyújthat az allergiában szenvedőknek: javul a betegek életminősége, csökkennek a panaszok, sőt akár teljes tünetmentesség is elérhető. A szakmailag alátámasztott eredmények és pozitív tapasztalatok ellenére a magyar társadalombiztosítás nem támogatja az immunterápiás készítményeket, ugyanakkor hosszú távon kifizetődőbbek, mint a tüneti terápia. Az immunterápiás kezelés részleteinek (időtartamának, adagjának) meghatározása és a beteg állapotának követése allergológus szakorvos feladata.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: The Time Is Now to Curb Spring Allergies (Drugs.com)