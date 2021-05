Mindenre allergiás vagyok - allergia tanácsadás poliallergiásoknak

Ha Önnek akkor jelentkeznek az allergiás tünetei, amikor bizonyos ételeket fogyaszt, jóllehet nincs pollenszezon, akkor nagy valószínűséggel úgynevezett keresztallergia áll a tünetek hátterében. Ez éppen elég indok arra, hogy az allergológussal együttműködve derüljön ki, hogy az allergénnek melyik molekulája okozza a fő gondot a szervezetében.

Miért reagál úgy a szervezet bizonyos ételekre, ahogy az a pollenekre érzékelhető? Ha ez kiderül, az életminősége is pozitív irányba változik. Az allergiás betegek jelentős része (kb. 80%) több allergénre is pozitív. Ők a “mindenre allergiások”. Ma már számukra is van kezelési, gyógyulási lehetőség. A Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben dr. Ragó Zsuzsanna végzi a pontos diagnózishoz szükséges molekuláris allergia tanácsadást.

Kinek javasolható a Molekuláris Allergia Tanácsadás?

Az úgynevezett poliallergás szénanáthás, asztmás betegeknek – a „mindenre allergiásoknak”.

Azoknak a pollen (virágpor), háziporatka, penészgomba, vagy állatszőr allergiás betegeknek, akiknek a tüneteket csökkentő tabletta, orr és/vagy inhalációs spray-s, szemcsepp kezelés sem ad tünetmentességet.

Tej, tojás, mogyoró és egyéb ételallergiásoknak.

A rovarcsípésre, ezen belül a méh- és darázscsípésre erősebb tünetekkel reagálóknak.

A Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben végzett, mindössze néhány éve elérhető molekuláris allergiadiagnosztikával meg tudjuk határozni a többféle allergia közül az elsődleges, a tüneteket valóban kiváltó okot. Az allergénmolekulák azonosítása után nyílik lehetőség a manapság leghatékonyabbnak tartott kezelés, az allergén immunterápia megkezdésére.

Immunterápia a kiváltó okokra

Az immunterápia hozzászoktatja a szervezetet a főallergénhez, egyéb keresztallergénekhez, illetve általánosan is hat az immunrendszerre. Fontos részlet, hogy szervezet hozzászoktatása az allergénként érzékelt anyaghoz csak fokozatosan történhet. A kezelés ideje szezonálisan, évente 4-5 hónapot versz igénybe, azonban 3-5 év után a terápia végeztével a tünetek megszűnhetnek.

Mi történik a rendelőben a tanácsadáson?

A Molekuláris Allergia Tanácsadáson a betegek allergiás előzményeinek feltárását követően a fő és keresztallergéneket határozzák meg vérvizsgálatból, majd a leletek kiértékelése után javasolják a specifikus allergén immunterápiát, és természetesen végig kísérik a beteget a gyógyulásig.

Pollenallergia

A pollen (virágpor), háziporatka, penész és macskaszőr-allergiás betegek (akiknél több allergia is fennállhat) kb. 75%-a középsúlyos vagy súlyos tünetekről számol be. Ők valóban zavarónak ítélik meg a tüneteiket, amelyek negatívan befolyásolják - akár még tüneti gyógyszerelés mellett is - a nappali tevékenységüket és/vagy az éjszakai pihenésüket. Kevésbé tudnak koncentrálni és teljesíteni a munkában vagy az iskolában, valamint nem kielégítő az éjszakai alvásuk. A klinikai tanulmányok és saját tapasztalok is alátámasztják, hogy a specifikus allergén immunterápia ezen betegeknek szintén jelentősen javítja az életminőségét. Jelentősen javul a közérzetük, jól alszanak, jobban teljesítenek maguknak, másoknak.

Ételallergia

Ételallergiában a klasszikus allergiavizsgálatok után nagyon fontos meghatározni az ételallergének különböző molekulái ellen termelt ellenanyagok mennyiségét és arányát. Tej, tojás, mogyoró és gyümölcs allergiákban a legfontosabb talán, hogy alkalmazzuk a molekuláris allergiadiagnosztikát. A kapott eredmények által pontos javaslatot tudnak tenni a helyes, akár kevésbé szigorú diétára, valamint a súlyosabb vagy kevésbé súlyos allergiás reakciók rizikója is prognosztizálható.

Rovarcsípés (méh- és darázscsípés) allergia

Akiknek akár a méh, akár a darázscsípés után 10 cm-nél nagyobb helyi reakciója: pirosodás, gyulladás, viszketés alakult ki, vagy testszerte kiütései jelentek meg, vagy bármelyik súlyosabb tünetet észlelték: arc-, nyelv-, ajak-, torokduzzanat, a csípés körül/közelében bőr alatti ödéma, légszomj, asztmás roham, nehézlégzés, fulladás, eszméletvesztés, vérnyomáscsökkenés, ájulás, azoknál az orvosi javaslatban kell szerepelnie az allergén immunterápiának. Cél a kezeléssel: a következő csípéskor ne alakuljon ki életveszélyes állapot. Fel kell ehhez ismernünk a csípő (fullánkos) rovart, valamint a klasszikus vérvizsgálatnak is egyértelműsíteni kell az allergént.

Ha ez nem sikerül, akkor itt is a molekuláris allergiavizsgálat segíthet beazonosítani a veszélyes rovarméreg eredetét. Súlyos méh/darázs allergiában minél hamarabb ajánlott elkezdeni a specifikus rovarméreg immunterápiát.

Dr. Ragó Zsuzsanna

Svábhegyi Gyermekgyógyintézet

Cím: 1037, Budapest, Bokor utca 17-21.