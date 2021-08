Arcmaszk viselése: enyhítheti az allergiás tüneteket?

A szezonális allergia évről évre egyre többek életminőségét rontja az allergénekre gyorsan vagy időszakosan megjelenő, olykor krónikus formát öltő tüneteken keresztül. A COVID-19 világjárvány hatására viszont mindennapossá vált az orrot és szájat takaró orvosi arcmaszkok és szövetmaszkok viselete.

A védőmaszkok nem csak a járvány megfékezésében játszhatnak fontos szerepet, hanem egy járulékos előnyt is jelenthetnek: mérsékelt védelmet jelenthetnek az allergénekkel szemben.

A szezonális allergiák, például a parlagfű-allergia hazánkban minden ötödik embert érint. Az allergiaszezon a világjárványra való tekintet nélkül megkezdődött idén tavasszal is, a fokozott nyári hőségben pedig lassan elérkezünk az országszerte panaszokat okozó parlagfű-szezonhoz. Bár a jelenlegi járványhelyzet az oltási program előrehaladása mellett némi bizakodásra ad okot, aminek köszönhetően a maszkviselés – néhány kivétetellel – a köztereken és a beltereken már nem kötelező, érdemes mégis felhívni a figyelmet az arcmaszk egyes élethelyzetekben megvalósuló előnyeire. A COVID-19 járvány elhárítása érdekében elterjedt maszkviselet ugyanis nem csak a cseppfertőzésekkel szemben jelenthet védelmet, hanem egyes allergének, így például a pollenek kiszűrésre is alkalmas lehet.

A lakosság allergiás rhinitisben szenvedő 10-20%-a számára további egészségnyereséget jelenthet az arcmaszk hétköznapi viselete, amit egyre több vizsgálat és felmérés igazol.

Nem új módszer a maszkviselés

Az arcmaszk, mint szezonális allergiákkal szembeni védekezési eszköz már a COVID-19 járvány előtt is létező lehetőség volt, Magyarországon viszont egyáltalán nem számított elterjedtnek a gondolat, hogy akár egy maszk viselésével is enyhíthetünk a tüneteken. A járvány miatti védelmi intézkedések viszont mindennapossá tették a maszkhasználatot, sokkal kevésbé idegenkedünk a gondolattól, mint korábban.

A krónikus allergiás panaszokkal küzdők körében úgy tűnik, hogy már két hét rendszeres orvosi maszk vagy ffp2/N95 arcmaszk viselése jelentősen képes csökkenteni a légúti tünetek súlyosságát. A pollenszemcsék 10-100 mikrométer nagyságúak az allergén növénytől függően, ami jó hír mindazoknak, akik hajlandóak a hétköznapi szabadtéri tevékenységekhez felvenni az arcmaszkot, mivel egy egyszerű orvosi maszk is képes már a 2 mikrométernél nagyobb anyagok kiszűrésére. Az ffp2/N95 maszkok ennél is hatékonyabbak: akár 0,04 mikrométer nagyságú anyagokat is kiszűrnek a belégzésre kerülő levegőből. Sőt, vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy még a többrétegű szövetmaszkok is alkalmasak arra, hogy megakadályozzák a pollen bejutását a légutakba.

Az arcmaszk hatékony használata allergia ellen

Az arcmaszk viselése már önmagában enyhítheti a légúti tüneteket allergiaszezonban, de érdemes külön odafigyelni néhány szempontra a védekezés során, amivel még hatékonyabbá tehető az arcmaszkok allergénekkel szemben történő használata.

Válasszuk ki a megfelelő maszkot: az orvosi maszkok megfizethető áron nagyobb védelmet biztosítanak az allergénekkel szemben, mint a szövetmaszkok. Az orvosi maszkok egy további előnye a szövetmaszkokkal szemben, hogy használat után eldobhatók, így a maszk felületére került pollenek sem tudnak a későbbiekben tüneteket kiváltani. Amennyiben mégis a szövetmaszkok mellett döntenénk, úgy a szövetmaszkokat is rendszeresen váltsuk és mossuk ki minden használat után.

Kerüljük a maszk érintését: maszkhasználatkor legyünk körültekintőek a maszk le- és felvételekor, hiszen néhány rossz mozdulattal akár a teljes egészségnyereséget elveszíthetjük, amit a maszk jelentett az allergénekkel szemben. A pollen és az egyéb allergének ugyanis felgyűlnek a maszk külső felszínén, ha óvatlanul érünk hozzá ehhez a felülethez, könnyedén a szemünkbe, a ruhánkra vagy az otthoni felületekre kerülhetnek a tüneteket okozó allegének. Fontos ezért, hogy a maszk levételét követően alaposan mossunk kezet mielőtt bármihez külön hozzáérnénk.

A maszkhasználat mellett ne hanyagoljuk el a tüneti kezelés egyéb eszközeit sem: az arcmaszk viselése sajnos nem szűnteti meg a szabadtéren jelentkező allergiás panaszokat, de hatékony kiegészítése lehet a megszokott megelőző terápiának. A rendszeres arcmaszkviselés mellett is ajánlott a kint viselt ruhák otthon történő gyors váltása és kimosása, az otthoni környezetben az ajtók és ablakok zárva tartása és az egyéb allergiaszezonban meghatározó körülmények (időjárás, pollenszintek) szem előtt tartása, valamint az antihisztamin terápia.

Fontos Nem mindegy, hogy viseli a védőmaszkot! Így kell helyesen

(DRportal)

