Pajzsmirigybetegség a terhesség alatt

A magzat normális fejlődéséhez elengedhetetlen a normális anyai pajzsmirigyműködés. A szükséges pajzsmirigyhormont a terhesség első harmadában csak az anyától kapja a magzat, majd folyamatosan beindul a saját hormontermelése is. Az anyai pajzsmirigy alul- vagy túlműködése egyaránt veszélyt jelent a gyermekre.

Anyai pajzsmirigy-túlműködés (hyperthyreosis)

A szervezet immunrendszerének hibás működése váltja ki a Graves-Basedow kórt. Ilyenkor a pajzsmirigy ellen, a pajzsmirigy működését serkentő ellenanyagok (antitestek) termelődnek. Az ilyen betegségben szenvedő nőnek a kezelés alatt érdemes kerülnie a teherbe esést, mert gyakoribb a koraszülés, ill. a vetélés, valamint az anyai szövődmények kialakulásának esély. Ezek között meg kell említeni a magas vérnyomást, a terhességi eclampsiát, lepényleválást és a szívproblémákat.

A pajzsmirigy

A kezelt anyai pajzsmirigy-túlműködés esetén a szövődmények előfordulása az átlag duplájára, a kezeletlen esetekben az átlag kilencszeresére nő.

A megszületett kisbaba is pajzsmirigy-túlműködés tüneteit mutathatja (szapora szívműködés, pajzsmirigy-megnagyobbodás, szemtünetek), mivel a betegséget kiváltó ún. antitestek átjutnak a méhlepényen. A méhen belül a baba együtt kapja a gyógyszert is az anyával, mert az is átjut a méhlepényen, így az anya kezelésével a babánál is eredményesen lehet kezelni a pajzsmirigy működési zavarát.

Megszületés után viszont a gyógyszer általában hamarabb ürül ki a szervezetből, mint a pajzsmirigyműködést serkentő antitest, ezért előfordul, olyan eset is, amikor a pajzsmirigy-túlműködés tünetei a születés után 4-6 nappal jelentkeznek. Ilyen kisbabákat a születés után gyógyszerekkel kezelni kell. A terhesség alatt a pajzsmirigyhormon-termelést gátló gyógyszerek közül a propylthiouracil tartalmúakat szokták alkalmazni, és mivel az anyatejbe kevésbé megy át, a szoptatás alatt is inkább ez javasolt.

A göbös golyva követése és rendszeres ellenőrzése szükséges a terhesség ideje alatt. Amennyiben rosszindulatú folyamat igazolódik, a szükséges műtét biztonságosan elvégezhető a második trimeszterben, vagy pedig a szülés utánra halasztható.

Anyai pajzsmirigy-alulműködés (hypothyreosis)

Az anyai kezeletlen pajzsmirigy-alulműködés esetén ritka a terhesség, de még a tünetek nélküli enyhe esetekben is csökken a teherbe esés valószínűsége. Az ismétlődő vetélések jelentős része mögött épp a pajzsmirigy alulműködése áll. A jó hormonellátottság hiányában a magzat idegrendszeri fejlődése károsodik, alacsony születési súly, spontán vetélés, lepényleválás következhet be. Az anyának az tanácsolható, hogy a gyermekvárást halassza el addig, amíg a betegség kezelését be nem sikerül állítani és nem normalizálódnak a hormonszintek.

Ha a pajzsmirigy-alulműködés már korábban ismert volt a kismamánál és ezt megfelelő gyógyszeradaggal be is állították, a teherbe esésnek nincs akadálya. Ilyenkor a terhesség első harmadában a gyógyszerigény általában 50 százalékkal megnő, így orvosa emelhet a megszokott adagon a baba megfelelő fejlődése érdekében.

A baba szervezete kb. a 16. hétig nem képes a pajzsmirigyhormonok kellő mennyiségben történő előállítására, ezért ebben az időszakban az anyai hormonokra van utalva. Ezt követően azonban a baba is termel elegendő hormont, így az anya esetleges hormonszint-eltérései már nem jelentenek rá közvetlen veszélyt. alulműködés. Fontos, hogy a két pajzsmirigyhormon (fT3 és fT4) a fontos a baba szervezete számára, így azok normális értékei mellett nem gond, ha a TSH szint esetleg emelkedett (latens hypothyreosis).

A várandósság ideje alatt 6-8 hetente szükséges a pajzsmirigyhormon szinteket ellenőrizni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász-endokrinológus