Hasmenés - Okok és kezelési lehetőségek

A hasmenést többféle betegség idézheti elő, ennek megfelelően eltérő a szükséges kezelés és a megfelelő diéta. Az esetek többsége fertőzéses eredetű, a kórokozót a fertőzött ember tisztátalan keze terjeszti tovább a gyermekekre.

A hasmenés számos betegség tünete lehet, például fertőzésé, ételmérgezésé, coeliakiáé, gyulladásos bélbetegségeké, sőt gyerekeknél alsó lebenyi tüdőgyulladás, illetve gyakran vakbélgyulladás is állhat a hátterében. Hasmenést észlelhetünk a Candida gomba által okozott bélfertőzés, tejallergia, illetve a kicsi túletetése esetén is. A fenti okok közül a leggyakoribb a fertőzéses eredetű hasmenés. Csecsemőknél a széklet meglazulását észlelhetjük fogzáskor is - ez nem sorolható a hasmenések közé, de sok szülő így éli meg.

A fertőzéses eredetű hasmenések között általában két nagy csoport ismeretes a hétköznapi életben: a vírusok illetve a baktériumok által okozott hasmenések. A fertőzés terjedhet tisztátalan kéz, továbbá mosdatlan gyümölcs, zöldség fogyasztása által, amikor a trágyázott (fertőzött széklettel kevert) földdel szennyezett növénnyel kerül a kórokozó a szervezetbe. A megelőzés szempontjából tehát a gondos kézmosásra, valamint a zöldségek, gyümölcsök alapos tisztítására, a húsok átsütésére érdemes felhívni a figyelmet.

Hasmenés: milyen tüneteket észlelhetünk?

A tünetek között szerepel a széklet meglazulása, amely az enyhén lazább állagú széklettől a nagyon híg, vízfolyásszerű székletig változhat. A széklet tartalmazhat nyálkát, gennyet illetve vért is. A székletürítés száma 3-tól akár 10-20-ig is terjedhet naponta.

Gyakori panasz a hascsikarás, a görcsös hasi fájdalom, mely egy-egy székletürítés után rövid időre megszűnhet, majd a fájdalom újra jelentkezik. A tüneteket émelygés, hányinger, hányás, bűzös szelek távozása, bágyadtság, elesett állapot esetleg hőemelkedés és láz kísérheti. Csecsemőknél mindezek mellett étvágytalanság, sírás, a két láb felhúzogatása hívhatja fel figyelmünket a betegségre.

Mit észlel az orvos gyermekünk vizsgálata során?

További vizsgálatok Ha felmerül, hogy baktérium fertőzés (pl. Salmonella) által okozott hasmenésről van szó, akkor székletmintát kell küldeni elemző, mikrobiológiai vizsgálatra. Erre elsősorban akkor kell gondolni, ha a széklet nyálkás, gennyes, véres vagy nagyon bűzös, illetve a tüneti szerek alkalmazása mellett nem történik javulás.

A torok általában vérbő, a has feletti hallgatózással fokozott bélmozgás észlelhető, a has puffadt, gázos és az esetek egy jelentős részében a has tapintáskor enyhén vagy mérsékelt fokban nyomásérzékeny.

A másik tünet lehet a gyermek kiszáradása. Ez főleg akkor fordul elő, ha a gyermeknek sokszor van hasmenése, a tüneteket láz, hányás illetve elégtelen folyadékfogyasztás kíséri. Gyermekeknél mindig nagyon komolyan kell venni a kiszáradás tüneteit, amelyek a lepedékes nyelv, az aláárkolt szemek, a bőr ráncolhatóságának növekedése, csecsemőknél a kutacs beesetté válása. Súlyos esetben a gyermek zavarttá, tájékozatlanná, aluszékonnyá válhat.

Hogyan segíthetünk gyermekünknek?

Először is fontos, hogy gyermekünk diétázzon. A kis beteg ne fogyasszon tejet, tejterméket, rostos, szénsavas üdítőt és kerülje a sült, fűszeres, zsíros ételek fogyasztását 4-5 napig!

Az is lényeges azonban, hogy gyermekünk megfelelő mennyiségű ételt egyen, különben legyengül a szervezete. Adjunk neki főtt, párolt, könnyen emészthető ételeket, főtt, párolt húst, főtt rizset, főtt krumplit, gyenge húslevest. Az alma és a banán is remek étel ilyenkor, a szervezet ugyanis hasmenés során sok káliumot veszít, amely fontos ion a szervezet számára, ezt pedig a banán kiválóan képes pótolni. Szintén adható vajas kenyér vékony sonkával (a májkrémet, a virslit ilyenkor felejtsük el), pirítós, háztartási keksz.

Az anyatejes táplálást természetesen a kicsi hasmenése esetén sem kell felfüggeszteni.

Elektrolit oldatok Miért jótékony hatásúak az elektrolit oldatok? A hasmenéssel elvesztett különböző ionokat, mint például a nátriumot, káliumot, klórt és más fontos anyagokat pótol a szervezet számára. Ezek az oldatok cukrot is tartalmaznak, ami azért fontos, mert a só önmagában nem szívódik fel a hasmenős beteg szervezetéből, viszont a cukorral együtt igen. Ha gyermekünk semmilyen elektrolit oldatot nem iszik meg, éppen ezért cukros-sós teát is lehet vele itatni.

Itassunk a hasmenős gyerekkel sok folyadékot, lehetőleg teát vagy szénsavmentes vizet, esetleg szűrt levet. Érdemes elektrolit oldatot itatni a kicsivel. A patikákban többféle ízesítésben kaphatók, így a gyermek ízlésének legmegfelelőbbet tudjuk kiválasztani.

Nagyon vigyázni kell a diéta gondos betartására! Sokan sajnos abba a hibába esnek, hogy megörülnek, ha a kis betegnek jobb étvágya kerekedik és a kicsinek tejtermékeket kezdenek el adni, melynek hatására a hasmenés újból visszatér és ilyenkor a kezelés újból elölről kezdhető.

A terápia szempontjából a másik fontos és kiváló hatású készítmények a bélflórát helyreállító különböző probiotikus készítmények. Ezek általában íz nélküliek, így a gyermekeknek könnyen beadhatóak. A probiotikus készítmények azért jótékony hatásúak a bélrendszer számára, mert a szervezetünket védő bélflóránk a hasmenés során sérül, a fontos bélbaktériumok száma még kevesebb lesz, így a hatékony gyógyulás érdekében érdemes ezeket pótolni.

A hasmenés miatt végbemenő változások a belekben

Mi a helyzet a reklámokban oly gyakran emlegetett hasfogó készítményekkel? Sajnos ezek egy jelentős része fertőzéses eredetű hasmenésben nem alkalmazható, mivel a bél mozgását csökkentik, ezáltal lelassítják a baktériumok, vírusok kiürülését, így elősegíti azok további szaporodását a gyomor- és bélrendszerben. A hasfogók alkalmazása előtt ezért kérjék ki orvosuk tanácsát!

Az aktív szén adása ellenben jótékony hatású lehet, mivel a méreganyagokat megköti, mindezek mellett a bélmotilitásra nem hat, és elősegíti a mielőbbi gyógyulást.

A fent említett készítmények csecsemők számára adható formában is forgalomban vannak.

Elsősorban kiszáradás esetén kerülhet sor kórházi beutalásra, ilyenkor infúziós kezelésre kerül sor. Ha pedig kiderül, hogy a hasmenést baktériumfertőzés okozta, akkor egyes esetekben az antibiotikumos kezelés lehet a megfelelő gyógymód. Szerencsére a gyerekek általában gyorsan kilábalnak a betegségből, és hamar kieszik a hűtőt.



Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekgyógyász