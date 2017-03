Császármetszés - Régidőktől napjainkig

Sokan azt gondolják, hogy a császármetszés a szülés könnyebb változata, azonban ez nem feltétlen van így. Mint minden műtétnek, ennek is lehet szövődménye, ami adott esetben sokkal veszélyesebb és súlyosabb a természetes úton való szülés szövődményeinél. Mit kell tudni a császármetszésről?

A császármetszés története

A császármetszés enyhén növeli a halvaszületés kockázatát A császármetszés enyhén növeli a méhen kívüli terhesség kockázatát, és annak az esélyét, hogy egy jövőbeli várandósság halvaszületéssel végződjön - állapított meg egy nagy létszámú dán kutatás.



A császármetszés enyhén növeli a halvaszületés kockázatát

Először 1610-ben végeztek ilyen műtétet érzéstelenítés nélkül, némi alkoholos bódultságban. A műtét technikai részéről sokat vitatkoztak, ugyanis ritkán lehetett túlélni. Ezért volt orvosi csoda az az asszony, akin a XVIII. század végén négy császármetszést hajtottak végre, és mindet túlélte. A beteg angolkórban szenvedett, ami olyan medence alakbeli elváltozással járt, hogy képtelen volt szülni.

Magyarországon 1890-ben Dr. Tauffer Vilmos végzett először császármetszést, mely után anya és gyermeke is gyógyultan mehetett haza. Mára rutin beavatkozássá vált, köszönhetően az érzéstelenítés és sterilitás fejlődésének és az antibiotikumok jelenlétének.

Miért van szükség a császármetszésre?

Tudta?

A császármetszés két szó (Lex Caesarea) összetételéből keletkezett, neve latin eredetű (sectio caesarea caedo= metszeni). Julius Caesar tette kötelezővé azt, hogy a halott anyából a magzatot ki kell venni. Téves az a szemlélet, hogy maga Julius Caesar is így született, ezt semmi nem támasztja alá.

Téves az a megközelítése a műtétnek, hogy ez a szülés könnyebb változata. Tudni kell, hogy mint minden műtétnek a császármetszésnek is lehet szövődménye, és azok adott esetben sokkal veszélyesebbek, súlyosabbak a szülés szövődményeinél. Mégis ennek ellenére szükséges beavatkozás, különösen a mai világban, hiszen kevés terhességből kívánja az emberiség a szaporulatát megoldani. A mai világban tehát az utódok száma nem teszi lehetővé a hibát, csak a maximálisan egészséges újszülöttet fogad el a társadalom. Ugyanakkor az életvitelünk az egészségre rombolóbb hatású, az élvezeti szerek elterjedése miatt (pl. dohányzás, narkotikumok), sokkal több a veszélyeztetett magzat.

Mikor indokolt a császármetszés?

A császármetszés indokait (indikátióit) a következőkben foglaljuk össze:

Mivel a születendő magzatra a legveszélyesebb a hypoxia (oxigénhiány) lehetősége, ezért ennek elkerülése a legfontosabb cél.

1. Anyai okok: Az anyánál fennálló különböző betegségek esetén indokolt a császármetszés:

szívelégtelenség;

bizonyos májbetegségek - a máj egyes betegségei (pl. májcirózis) a véralvadást zavarhatják, ezért veszélyesebb lehet a sima szülés;

tüdőbetegségek - ilyenkor a légző felület csökken, és a szüléshez szükséges megnövekedett oxigénigényt nem tudja a tüdő teljesíteni;

mozgásszervi betegségek - csípőficam, csípőfej elhalás vagy porckorong sérv fennállásakor, a terhes nő nem tudja eléggé széttenni a lábát. Utóbbi esetén, a hasprés fokozódásakor (amikor kinyomja a gyereket) a porckorongsérv rosszabbodhat;

balesetek;

veleszületett testfelépítési problémák (szűk medence);

méhen végzett előzetes műtét (pl. császármetszés).

2. Magzati okok: Minden olyan ok, ami a szülést lehetetlenné teszi (pl. túl nagy magzat), vagy a magzat oxigén ellátását veszélyezteti (dohányzástól tönkrement lepény miatti rossz oxigénellátás).

3. Abszolút és relatív indikációk:

Abszolút indikáció: amikor beavatkozás nélkül nem születhet meg a gyermek.

Relatív indikáció: amikor a szülés ugyan megtörténhet, de számolni kell nagy valószínűséggel a magzat komoly károsodásával esetleg elvesztésével.

Orvoslás jogi környezete

Történhet-e császármetszés az anya kérésére?

A császármetszések aránya az elmúlt évtizedben folyamatosan emelkedik. Mi lehet ennek az oka? Amerikai adatok alapján az Egyesült Államokban 29, 1 százalékra növekedett, ami 40 százalékos emelkedést jelent 1996-hoz képest. A legmagasabb arány Brazíliában a legszembetűnőbb, itt ugyanis a császármetszés aránya a jobb anyagi helyzetben levő asszonyoknál 55százalék, a magánkórházakban megközelíti a 80-90 százalékot.



Történhet-e császármetszés az anya kérésére?

Van még egy ok, ami a mai világban egyre jobban előtérbe kerül, és ez az orvoslás jogi környezete. Eszerint ugyanis, ha a betegnél egészségkárosodás lép fel, a biológia mikéntje ellenére, minden további nélkül beperelheti a szolgáltatót és őket. A hozzá nem értők döntése miatt extrém magas kártérítésre is ítélheti. Ennek elkerülése is igen fontos szerepet játszik a döntésekben. Tehát az orvosok minimális kockázatot sem mernek felvállalni az előre nem látható szövődményi helyzetek miatt.

A műtét technikai része

A műtét technikai része is sokat változott az elmúlt időkben. A 60-70 perces műtétből, szövődménymentes esetben 15-20 perc lett, és sokkal kisebb megterhelést ad a beteg részére, mint régebben.

Ma már végezünk ún. programozott császármetszést is, mivel ha előre tudjuk, hogy a várandós hölgynek nem javasolt a sima szülés, akkor a terhesség betöltött 39. hetében (megfelelő kivizsgálás és műtéti előkészítés után) elvégezzük a műtétet. Ennek az az előnye, hogy a műtéti szövődmények megelőzhetők vagy kevésbé valószínű, hogy bekövetkeznek, mint egy akut műtétnél. Ilyen okok: medence végű fekvés, ikerterhesség, méhen végzett előzetes műtét stb.

Előzetes műtétek

A méhen végzett előzetes műtét főleg olyan, ahol a méhüreg is megnyílt, a szülési fájások hatására kialakult feszülés miatt megrepedhet (pl. myoma műtét, előző császármetszés). Ez akut életveszélybe sodorhatja a magzatot és az anyát is, nem érdemes tehát kockáztatni. Minél rövidebb idő telt el az előző műtét óta, annál nagyobb a veszély lehetősége. Van olyan orvos, aki, előzetes műtét után nem is vállalja a spontán szülést. A fentiek tudatában ez nem is csodálható. Részemről sem javasolt az ilyen típusú kísérletezés.

Mire készüljön császármetszés esetén?

Az első és a legfontosabb a mobilizáció. A műtét után mihamarabb, ahogy az érzéstelenítés fajtája megengedi, fel kell kelni és mozogni kell (pl. sétálni a folyosón). A mobilizáció után igen hamar, teljes értékűen tudja a friss édesanya ellátni gyermekét. Szoptatásban semmilyen hátránnyal nem jár a császármetszés. Természetesen bármilyen szövődmény, vagy gyanú esetén, azonnal keresse fel orvosát. ugyanis közösen mindent meg tudnak oldani. A mai műtéti technikák mellett utókezelésre nincs szükség.

Bízzon az orvosában, hogy mikor milyen módon kívánja a szülését továbbvezetni, hiszen ő ért hozzá, ő ismeri a hivatását, és ne feledje el, hogy közös a céljuk: egészséges gyermeket világra segíteni és egészséges anyát hazaengedni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csősz György, szülész-nőgyógyász, igazságügyi orvosszakértő