Ezek a leghasznosabb tanácsok friss anyukáknak

A szülés utáni időszak nemcsak testileg, de lelkileg is felemelő, ugyanakkor megterhelő időszak az anyukáknak. Ahhoz, hogy minél kellemesebben élhessék át ezeket a hónapokat, dr. Demjén László, szülész-nőgyógyász ad tanácsokat a leggyakoribb problémákra.

A visszarendeződéshez idő kell

Bár a szülés után szinte azonnal megkezdődik a szervezet regenerálódása, a szervek visszarendeződése, ezt a folyamatot nem szabad siettetni. Arra kell felkészülni, hogy legalább annyi ideig fog tartani, mint maga a várandósság, de gyakran még hosszabb időszak kell, amíg egy anyuka visszanyerni erejét, alakját. Ebben a periódusban jelentkezhet azonban néhány olyan jellegzetes probléma, amelyekre fontos felkészülni, illetve – ha már kialakultak – szakszerűen kezelni.

Vizelettartási problémák

A vaginális szülés után gyakran jelentkezik vizelettartási probléma. A vizelet elcsöppenése jellemzően nevetés vagy köhögés kapcsán következik be és elhanyagolt probléma esetén egyre fokozódik. Fontos, hogy már az első jeleket komolyan vegyük, és kérjük nőgyógyász segítségét. Hatékony javulást eredményezhet a rendszeres intimtorna (amelyet érdemes már a fogantatás előtt elkezdeni, hiszen a szülést is könnyítheti) és ha szükséges, a minimális beavatkozással járó műtétek – ismerteti dr. Demjén László.

A kismamáknak szóló magazinok arról szólnak, hogy micsoda boldogság a szülés és az újszülöttel együtt töltött idő. A gyermekvállalást az élet legnagyobb adományának írják le, néha azonban az újdonsült anyuka nem az ígért, rózsaszín világba csöppen, hanem egy sokkal komolyabb, kiszolgáltatottabb érzéssel találja szemben magát, a szülés utáni (post partum) depresszióval.

Aranyér

A megnövekedett méh és a magzat olyan nyomást gyakorol az alsó has vénáira, amelynek következtében a végbél körüli vénák is megduzzadhatnak és kialakul a fájdalommal, gyulladással, viszketéssel járó és gyakran kitüremkedő aranyér. A nehéz és fájdalommentes székelést mindenképpen érdemes természetes módszerekkel elősegíteni, mint a rostdús táplálkozás és a rendszeres testmozgás. Nagyon fontos aranyér esetén a vécéhasználat utáni tisztálkodás hideg vagy langyos vízzel. Választhatunk recept nélkül kapható krémeket és kúpokat, az orvos által felírt kúpok és krémek is jó segítséget nyújthatnak. Súlyos esetben az aranyér sebészileg is kezelhető.

Terhességi csíkok

Csak kevés kismama ússza meg a terhességi csíkok, úgynevezett striák kialakulását, hiszen ez ellen csak a nagyon rugalmas bőr és a kis hízás jelent védettséget. A legtöbb kismamánál azonban kialakulnak a jellegzetes csíkok az egyre növekvő pocakon és ezek – bár idővel elhalványulnak – nagyon nehezen tüntethetők el véglegesen. Kialakulásukban genetikai hajlam és hormonális tényezők is fontos szerepet játszanak a mechanikai hatások mellett. A bőséges folyadékfogyasztás és a cinkben, fehérjében, A- és C-vitaminban gazdag, kiegyensúlyozott táplálkozás, valamint a hideg-meleg vizes váltófürdő jó megoldás lehet a striák ellen.

Hajhullás

A terhesség alatt jellemzően gyorsabban nő a kismama haja. Ennek hátterében olyan hormonális változások állnak, amelyek miatt a hajgyökereknél felgyorsul a sejtosztódás és meghosszabbodik a növekedésben lévő hajszálak élettartama. Szülés után azonban a növekedés leáll, és azok a hajszálak is ekkor hullanak ki, amelyeket normál hormonális viszonyok közt már régebben elvesztettünk volna.

A kismamáknak ezért már a várandósság alatt érdemes kímélő sampont használniuk és a szülés utáni hajhullással csak akkor fordulni bőrgyógyászhoz, ha néhány hónap alatt nem rendeződik. Fontos, hogy annak is tudatában legyenek az anyukák, hogy nem a szoptatás áll a hajhullás hátterében, és addig szoptassák a babát, ameddig csak lehet.



