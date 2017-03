A munkahelyi stressz csökkenthető, mutatjuk hogyan

A tartós munkahelyi stressz betegít és rontja a termelékenységet, a morált és a lojalitást is. Ugyanakkor dr. Butyka Ágnes, foglalkozás-egészségügyi szakorvos szerint számos lehetőség van a stressz csökkentésére.

A munkahelyi bizonytalanság stresszhez vezethet A munkahelyi stressz leggyakoribb oka a munkahelyi átszervezés, illetve a munkahely megőrzésével kapcsolatos bizonytalanság - derült ki egy friss európai statisztika felmérésből, amelyet ahhoz kapcsolódóan végeztek el, hogy az Európai Bizottság a minap a tervek szerint két éven át tartó átfogó kampányt indított a munkahelyi stressz okozta problémák jobb kezelésére.



A munkahelyi stressz egyik leggyakoribb oka az átszervezés

1. A bizalom szárnyakat adhat

A World Federation for Mental Health tanulmánya szerint a munkahelyi stressz elsősorban a bizalomhiányból fakad. Ha valaki úgy érzi, hogy nincs döntési joga a saját munkájában az közel olyan mértékben növeli a szív-és érrendszeri betegségek rizikóját, mint a dohányzás. Éppen ezért igazi dopping a munkavállaló számára, mintha bíznak benne és ezzel bizonyos szabadsághoz jut a munkájában – így a termelékenység is nőhet.

2. Tisztázott elvárások

Nagyon fontos, hogy a munkavállalók pontosan tudják, mit várnak el tőlük, melyek a feladatkörük határai, mi a fontossági sorrend a munkájukban. A pontos határok erősen csökkentik a bizonytalanság okozta stresszt. A homályos kérések, elvárások a rossz vezetés jelei, és erősen növelik a stressz, valamint a betegségek kialakulásának esélyét.

3. Fontos a csapatjáték

Sok dolgozó érezheti elszigeteltnek magát a munkahelyén. Ennek oka lehet, ha nem kap információt, meghívást a megbeszélésekre, ha a munkáját nem is „veszik észre”, ha figyelmen kívül hagyják a javaslatait. A csökkenő önbizalom, a bizonytalanság érzés pedig akár depresszióba is torkollhat. Ezt előzheti meg, ha a munkatársak érzik: egy együttműködő csapat tagjai.

4. Az értékelés igazi dopping

Nem a pénz az egyetlen, amivel értékelhetjük a munkát. Hosszútávon erősíti az elkötelezettséget, ha a főnök elismeri a jó munkát, ha köszönetet mond az extra erőfeszítésért, ha hangsúlyozza, mennyire fontos a munkavállaló a cégnek. Ne csak a hibákat, de a sikereket is fontos észrevenni és szóvá tenni.

5. A személyesség erőt ad

Bár ma már természetes, ha telefonon, sőt, inkább e-mailen kapják a munkatársak a feladatokat, néha érdemes időt szakítani a személyes megbeszélésekre. A valódi találkozások, a lehetőség a munkatársak azonnali visszajelzése szinte felszabadít az „e-rabszolgaság” alól.

6. A terhelésnek vannak határai

A túl nagy munkateher olyan komoly stresszfaktort jelenthet, amely egyszerűen megakadályozza a munkavállalót a minőségi munkában. Ha a vezető okosan osztja el a feladatokat, a mennyiség mellett a minőség sem szenved hátrányt.

7. A kockázatok csökkenthető, a lojalitás növelhető

A rendszeres, kiterjedt foglalkozás egészségügyi szűrések nem csak a betegséget diagnosztizálhatják, de már a kockázatokat is felmérhetik – hangsúlyozza dr. Butyka Ágnes foglalkozás egészségügyi szakorvos. - Ahogyan a teljes körű menedzserszűrések, úgy az egyes szakmákra specializálódott vizsgálatok is óriási jelentőségűek a dolgozók egészsége szempontjából. Emellett természetesen a lojalitást is erősítheti, ha a munkavállaló érzi: a cégnek fontos az egészsége, a munkája.

