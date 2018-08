Problémás testtájak edzése nőknél

A problémás testrészeket valóban lehet edzeni? Sok nő testének csak bizonyos izomcsoportjait edzi, hogy az olyan problémás területeket, mint a has, a lábak vagy a fenék feszesítse. Ez azonban nem hozza meg a kívánt eredményt. Sokkal hatékonyabb az energiafelhasználás fokozása, ami ez egész izomtömegre és testzsírszázalékra, ezeken keresztül pedig az alakra is hatással van.

A nők többsége kis súlyokkal és nagy ismétlésszámmal edz, hogy elkerülje a férfias típusú duzzadó izmokat, amiről tévesen úgy gondolják, hogy a nagy intenzitású kis ismétlésszámmal végzett gyakorlatok eredményei. Néhányan attól is félnek, hogy ha abbahagyják az edzést, izmaik zsírrá alakulnak át. Ez is tévedés, ugyanis a zsírsejtek és izomsejtek szerepe és működése nagyon különbözik egymástól. A zsírsejtek nem tudnak izomsejtekké alakulni, és az izomsejtek sem képesek zsírsejtekké változni. Ha egy egykor karcsú és izmos ember túlsúlyossá válik, annak oka az, hogy hosszabb időn keresztül több kalóriát vett fel, mint amennyit felhasznált. Más szavakkal túl sokat és egészségtelen ételeket evett, és nem végezett ennek megfelelő fizikai munkát. És így felborul az energiaegyensúly. Az izomtömeg csökkenésének következményeként az anyagcsere lassul, ez pedig a test zsír-izom arányának változásában egy további fontos tényező. Aki nem edzi az izmait, annak az izmai leépülnek, az izmok leépülése pedig csökkenti az alapanyagcserét.

Az izmokból nem lesz zsír

Az izmok semmi esetre sem alakulnak át zsírrá. Valójában az izomtömeg lebomlik, és ezzel egy időben zsírszövet épül fel. Ha egy túlsúlyos személy el akarja érni a normál testsúlyt és fitt akar lenni, több kalóriát kell elégetnie, mint amennyit felvesz és közben az izomépítésre is oda kell figyelnie. Ugyanakkor koplalni sem szabad, mert amellett, hogy nyilvánvalóan káros az egészségre, lelassítja az anyagcserét is.

A másik három széles körben elterjedt téves elképzelés a problémás területek edzésével, az izolációs gyakorlatokkal és az alakformálással kapcsolatos. Női és férfi magazinokban is időről-időre feltűnnek olyan hasizomgyakorlatok, amelyek a hőn áhított kockahas elérésével kecsegtetnek. Ezek a kijelentések azonban mindenféle tudományos alapot nélkülöznek. Egyszerűen nem létezik olyan célzott, izolált edzés, amellyel a test bizonyos pontjain lehetne izmokat építeni. Az edző gépek célzott izomépítést ígérő reklámjai csupán marketingfogások. Csak hamis ígéret, hogy egy-egy ilyen készülék használatával a vásárlójuk rövid időn belül úgy fog kinézni, mint a modellek. Az ilyen készülékek használatától nem lesz lapos a has, nem lesz feszes a farizom, ahogy az önmagukban végzett hasprésektől sem lesz lapos a has, és attól sem lesz izmos a felkar, ha valaki kis súlyzóval száz karemelést végez.

Nem befolyásolható, hogy hol rakódik le a testzsír

Lehetetlen bizonyos helyeken leépíteni a testzsírt. A testben lévő zsír aránya csak a test egészére kiterjedően csökkenthető, ha ez sikerül, akkor az egész test fittebb és izmosabb lesz, és ez meg is látszik.

Ha kevesebb kalóriát vesz fel, mint amennyit felhasznál, negatív kalóriamérleggel számolhat. Annak érdekében, hogy a szervezet továbbra is megfelelően működjön, a szükséges energiát a zsírtartalékokból nyeri. A szervezet szöveteiben egy sor kémiai reakció játszódik le, de hogy ezek a reakciók a szervezet mely pontján zajlanak, éppoly kevéssé befolyásolható, mint az, hogy a zsír a test mely részén rakódik le. Általánosságban elmondható, hogy azokon a területeken lehet a legkönnyebben megszabadulni a zsírpárnáktól, amelyekre a legkönnyebben lerakódnak, ilyen például a csípő, a fenék és a combok környéke.

Az izmok edzéssel fejleszthetők

Miközben a zsír lerakódása és a zsírvesztés az egész szervezetben történik, izmok csak ott épülnek, ahol edzik őket. Az izmok formája öröklött tulajdonság, tehát edzéssel nem befolyásolható. Sokan tévesen egyetlen izomnak gondolnak bizonyos izomcsoportokat, így például a váll, a comb és a hát izmait. Ha valaki egy-egy ilyen izomcsoportból célzottan egy izmot akar edzeni, az edzés akkor is hatással van az izomcsoport többi izmára, és az adott terület megjelenésére is. Más szavakkal, ha testének egy bizonyos területét akarja edzeni, és ennek megfelelően intenzíven edz, azzal általánosan az egész szervezetre kiterjedően támogatja a zsír lebontását. Ha a felkar zsírpárnáitól akar megszabadulni, az egy karral végzett gyakorlatokkal nem sok eredmény érhető el. Ezzel szemben az intenzív gyakorlatokkal nem csak a karja erősödik, hanem a zsírok is bomlanak.

Ha azt szeretné, hogy feszesebb legyen a farizma, természetesen ajánlott a nagy farizmot (gluteus) erősítő gyakorlatokat végeznie. De ha ezzel egy időben a teljes testzsírt nem csökkenti, akkor hiába lesznek erős farizmai, nem fog látszani.

