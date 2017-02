Savas reflux és torokfájás

Sokan tapasztalnak alkalmanként savas refluxot, mikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, ami gyomorégést és torokfájást is okozhat. A savas reflux lehet krónikus is, mely kezeletlen esetben nem csak fájdalmas, de súlyosan károsíthatja a nyelőcsövet és a torkot is.

A nyelőcső alsó záróizmának a feladata, hogy megakadályozza a gyomor savtartalmának nyelőcsőbe való visszaáramlását. Előfordul azonban, hogy ez az izomgyűrű ellazul, vagy nem zár megfelelően, ami gyomorégéshez vezet. Azok, akik hetente több mint két alkalommal tapasztalnak savas refluxot, valószínűleg GERD -ben (gastrooesophageális reflux betegség) szenvednek.

Kiváltó okok

Bizonyos tényezők, mint például az elhízás, dohányzás vagy a terhesség hozzájárulnak a savas reflux kialakulásához. A hiatus hernia – egy olyan állapot, melyben a gyomor felső része a mellüregbe nyomódik – szintén növeli a betegség kockázatát.

Hirdetések

A torok irritációja

A gyakori savas reflux által okozott irritáció torokfájást okozhat, mely mindaddig fennállhat, míg a betegséget nem kezelik.

Meglepő ok a torokfájás mögött A Gastrooesophagealis reflux betegség (GERD) a gyomor savtartalmának a nyelőcsőbe visszajutásának eredménye. Evés során a nyelőcsőn keresztül jut az élelmiszer a gyomorba,és a nyelőcső végén található egy izom, az úgynevezett nyelőcső alsó záróizom feladata, hogy megakadályozza a gyomortartalom visszaáramlását.



Meglepő ok a torokfájás mögött

A savas reflux okozhat hangproblémákat is, illetve a torok hátsó részében egyéb fájdalmas tüneteket. Sokan fel sem ismerik, hogy ezeket a tüneteket reflux okozza, mely hátterében az úgynevezett néma reflux jelenség áll, ami nem okoz savas felböfögést. Ennek tünetei közé tartozik a torokfájás, rekedtség, állandó torokköszörülési inger, illetve gombócérzés a torokban. Súlyos esetben a hangszálak károsodása is előfordulhat.

Kockázat

A hosszú távú savas reflux úgynevezett Barrett-nyelőcsövet okozhat, mely a torok és a nyelőcső rákmegelőző állapota. A gyakori gyomorsav károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyáját, illetve annak gyulladását okozhatja. Ennek következtében a nyelőcső hegesedhet, ami nyelési nehezítettséghez vezet. Egyéb tünetek közé tartozik a vérhányás, légszomj, köhögés és rekedtség.

Kezelés, megelőzés

Időben történő kezeléssel minimalizálható a torok-, nyelőcső-, és gyomor sav általi károsodása. Amennyiben a vénymentes savlekötő készítmények nem enyhítik a tüneteket, forduljon orvoshoz erősebb gyógyszerért. A protonpumpa-gátlók nem csak a tüneteket enyhítik, de a nyelőcső nyálkahártyáját is gyógyítják.

Az étrendi változások szintén csökkentik a panaszokat. Kerülje a zsíros, fűszeres ételeket, a citrusféléket és paradicsomos ételeket, valamint a koffeint és alkoholt! Emellett már kismértékű testsúlyvesztés is sokat segíthet, illetve fontos a dohányzás mellőzése is!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; livestrong

Lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos