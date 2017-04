Fogkrém-allergia - Ezek lehetnek a tünetek

A fogkrémekben található fluorid allergén tulajdonságain kívül a fogkrém ízét biztosító egyéb összetevők is gyakran okozhatnak allergiás reakciót. Ezek közül a leggyakoribbak a fahéj, fodormenta, borsmenta, karvon és anetol. Mindezen kívül a fogkrémben található adalékanyagok és parabén is vezethet fogkrém-allergiához.

Mivel a legtöbb fogkrém mentás ízesítésű, az arra allergiások sajnos csak nehezen találnak elfogadható alternatívát. Mindazonáltal szerencsére létezik néhány fluorid-mentes készítmény is, melyek nem tartalmazzák a potenciálisan irritáló összetevőket.

Áttekintés

Amikor fekélyt, sebesedést észlel a szájban, vagy az ajkak körül, minden bizonnyal a fogkrém az egyik legutolsó dolog, amire kiváltó okként gondolna. Ugyanakkor a Mayo Klinika kutatásai szerint a fogászati termékek fluorid illetve nátrium-lauril-szulfát (SLS) tartalma lehet oka a periorális dermatitisznek, mely magába foglalja a száj és az orr körüli területet is.

Periorális dermatitisz

A periorális dermatitisz tünetei leggyakrabban kis, piros dudorok az ajkak körül, illetve az orr vagy áll területén, súlyos esetben pedig az arc és a szem környéke is érintett. Ezek a dudorok lehetnek pattanásokra hasonlítva gennyesek is, gyakran égő vagy viszkető érzéssel kísérve.

A periorális dermatitisz lehet egyfajta rozacea, felnőtt akne vagy seborrhoeás dermatitisz. Természetesen nem csak a fogkrém lehet kiváltó ok, hanem a smink, a hidratáló és a lokális kortikoszteroidok is.

Keilitisz

Az érzékeny fognyak

A keilitisz az ajkak olyan jellegű gyulladása, melyben a száj szárazzá és repedezetté válik. Előfordulhat még duzzanat, illetve gennyes szivárgás is a száj sarkában. Bár leggyakrabban gombás fertőzés okozza, fogrém-allergia is lehet a keilitisz kiváltó oka.

Fekély, seb

A fekélyek és sebek előfordulhatnak az ajkakon belül, az ínyen, a nyelv alatt és az arcon is. Jellemzően vörösek, fehér bevonattal. A fogkrémek irritáló anyagain kívül a szájsérülések, stressz, a rossz táplálkozás, az élelmiszer allergia és a menstruáció is okozhat fekélyesedést a szájban.

Diagnózis és kezelés

Ha fennáll a fogkrém-allergia veszélye, legjobb, ha lecseréli fogkrémét lehetőleg ízesítetlen vagy gyógynövényes változatra.

Amennyiben szokatlan dudorokat észlel a szájában vagy az ajkai környékén, beszéljen orvosával! A periorális dermatitisz kezelése akár több hónapig is elhúzódhat, leginkább antibiotikummal és egyéb lokális gyógyszerekkel történik. Sajnos azonban a dudorok újra visszatérhetnek, ha az arcra szteoid tartalmú krémet használnak.



A fekélyek enyhítésére leggyakrabban ibuprofen vagy paracetamol tartalmú készítményt alkalmaznak, ám 7-10 napon belül általában maguktól is elmúlnak. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét, mit javasol a kellemetlen állapot enyhítésére!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; livestrong

Lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos