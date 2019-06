Allergiás tünetek nyáron: Alternariák is okozhatják

Szemviszketés, allergiás nátha, asztmás rohamok - különösen nyáron sokan szenvednek allergiás tünetektől. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem mindig vagy nem mindig kizárólag a fűfélék, a palagfű vagy egyéb virágos növények pollenjei okozzák a tüneteket.

A penészgombák szaporító sejtjei, azaz spórái is lehetnek allergének. Közülük leggyakrabban az Alternaria nemzetség fajai okozhatnak tüneteket, és bár sokkal ritkábban, de a Cladosporium nemzetség fajai, valamint egyéb penészgombafajok is szóba jöhetnek.

Az Alternariák elsősorban száraz növényeken és gabonafélék magvain telepednek meg és szaporodnak. Ezért a tünetek gyakran például kerti munkák végzése közben vagy gabonamező közelében tett séta során lépnek fel. Az Alternaria fajok főként júliusban és augusztusban szórják levegőben terjedő spóráikat, ez tehát nagyjából egybeesik a füvek és parlagfű virágzásának, pollenszórásának időszakával. „Ha valaki májustól szeptemberig szénanáthás vagy asztmás tünetekkel küzd, általában az orvosokban is a pollenallergia gyanúja merül fel. Az Alternaria-allergiát gyakran nem ismerik fel.” - mondja Dr. Uta Rabe, a Német Allergológusok Szövetségének (ÄDA) tagja. Az Alternariák súlyos asztmás rohamot okozhatnak. Az Alternaria-allergiában szenvedő beteget feltétlenül allergológus szakorvosnak kell kezelnie.

Ha felmerül az Alternaria-allergia gyanúja, forduljon allergológus szakorvoshoz!

Dr. Uta Rabe a treuenbrietzeni Johannita Kórházban több mint 1000, allergiás náthától és allergiás asztmától szenvedő betegnél vizsgálta, hogy fennáll-e náluk Alternaria penészgombákkal szembeni allergia is. A vizsgált páciensek több mint öt százalékánál mutatta ki a penészgomba-allergiát, és megállapította, hogy elsősorban a gyerekek és az asztmás betegek körében gyakori az Alternaria-allergia. „Sok páciensnek van pollenallergiája és emellett Alternaria-allergiája is. Ha valaki fűpollen-allergiájára immunterápiás kezelést (hiposzenzibilizáció) kapott, azonban nyáron még mindig súlyos panaszokat tapasztal, az egyidejűleg fennálló Alternaria-allergiára is utalhat, ami ha beigazolódik, akkor azt is kezelni kell.” - magyarázza Dr. Rabe. Sok Alternaria-allergiás ember egész évben szenved a tünetektől, mivel a penészgombák a lakásokban is megtelepedhetnek, textíliákon, tapétákon, virágföldben és élelmiszereken is.

Mivel az Alternariák ennyire elterjedtek, az allergént aligha lehet elkerülni. Az Alternaria-allergiás páciens állapotának hosszú távú eredményes javítására az egyetlen lehetőség a specifikus immunterápia (hiposzenzibilizáció) standardizált, nagy tisztaságú specifikus allergénkészítménnyel. Ez a kezelés az immunrendszert újra érzéketlenné teszi az allergiát kiváltó anyaggal szemben. A kezelés akkor a legeredményesebb, ha idejében, korán megkezdik.

„Ha felmerül az Alternaria-allergia gyanúja, forduljon allergológus szakorvoshoz! Az Alternaria fajok spóráival szembeni allergia kimutatatása nem mindig egyszerű, ezért segítséget jelent az orvos számára, ha a páciens bejegyzi egy naptárba, hogy mely napokon jelentkeznek nála allergiás panaszok.” - tanácsolja Dr. Rabe. A naptárba, amibe az allergiás tüneteket bejegyzi, a panaszos napokon kívül azt is érdemes feljegyezni, hogy milyen tevékenység kapcsán, illetve milyen környezetben jelentkeznek a tünetek (pl. erdei kiránduláson, régi házban, padláson, pincében végzett munka, kerti tevékenységek során, otthon, munkahelyen stb.). Az Alternaria-allergiásoknál akkor lépnek fel a panaszok, ha a levegőben köbméterenként több mint 100 spóra van jelen. A nagyon érzékeny allergiások azonban már a csekélyebb spórakoncentrációra is reagálnak, tehát már májustól lehetnek allergiás tüneteik, mivel kisebb számban, de az Alternaria spórák ekkor is jelen vannak a levegőben. Ha Ön Alternaria-allergiában szenved, hasznos figyelnie a pollenjelentést.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; aeda.de

Lektorálta: Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus