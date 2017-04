Miért sírnak a kisbabák?

Valószínűleg a legtöbb anyuka szembe találta már magát a kérdéssel: miért sír a babája, ha már minden tőle telhetőt megtett azért, hogy megnyugtassa? Egy biztos: bár az adott szituációban talán nem úgy tűnik, a sírós heteknek is vége lesz egyszer.

A gennyes agyhártyagyulladás védőoltással megelőzhető! A gennyes agyhártyagyulladás leginkább a csecsemőket és a kamaszokat veszélyezteti. A súlyos, akár halálos kimenetelű betegség védőoltással megelőzhető, ne kockáztasson, előzze meg! Miért érdemes beoltatni magunkat gennyes agyhártyagyulladás ellen?

Talán a legelső dolog, amire egy sírós kisbaba esetén gondolunk az az, hogy biztosan éhes. Az újszülöttek gyomra nagyon kicsi és az anyatej könnyen emészthető, emiatt gyakran kell enniük.

Ez sok esetben ütközik a szülők elképzelésével (akik igyekeznek már pár hetes gyermeküket is valamiféle napirendre szoktatni), ha ragaszkodnak a háromóránkénti etetés szabályához. Persze, vannak olyan kisbabák, akik maguktól is követik ezt a szabályt, de a többségre ez nem jellemző. A legtöbben ennél gyakrabban szeretnének szopni napközben és éjszaka is.

Ezekben az esetekben az igény szerinti szoptatás jelenti a megoldást (természetesen ennél azért jóval több előnye is van). Higgyük el, a baba egy idő után maga fog egyfajta rendszert kialakítani, nem fog "össze-vissza" szopni. A tápszerrel táplált csecsemők általában ritkábban éheznek meg, mert a tápszer nehezebben emészthető.

A szoptatás persze nem csak a csecsemő táplálására szolgál, hiszen a babák igényelnek valamennyi ún. komfortszopást is. Élvezik, hogy az édesanyjuk közelében lehetnek, hogy hallják a hangját és beszívhatják az illatát. Emiatt - ha nem találunk más okot a nyűgösségre - a mellretevés sok esetben gyógyír lehet a sírásra.

Hirdetések

Sírás a szoptatás közben

Jelentkezhet a sírás a szoptatással összefüggésben is. Ha a szopás kezdetén sír a baba, akkor előfordulhat, hogy túlságosan gyorsan folyik a tej a szájába, amint kiváltódik a tejleadó reflex. Ilyenkor sokszor köhög, prüszköl is, láthatóan nem birkózik meg a szájába ömlő mennyiséggel. A probléma megoldása lehet, hogy a babát csak akkor tesszük a mellre, ha a tej már lassabban folyik.

Az is lehetséges, hogy a baba már nagyon éhes és türelmetlen, képtelen kivárni a tejleadó reflex beindulását. Az ilyen csecsemők hajlamosak szopás közben nagyobb mennyiségű levegőt nyelni, ami kellemetlen feszülést okozhat a hasban. Nem érdemes tehát sokáig várakoztatni az éhes babát, előzetes fejéssel kell beindítani a tej leadását.

Ha az evés elkezdése után kezdődik a sírás, és a baba sokszor, sokat bukik vissza, nem fejlődik megfelelően, akkor gondolni kell a refluxbetegségre.

A pici újszülötteket zavarhatja, ha levetkőztetik őket, vagy nincsenek eléggé felöltöztetve és fáznak. Ugyanakkor kerülni kell a túlöltöztetést is.

A szoptatásról Egészséges tápanyag és egyszersmind fontos lelki kapocs: a szoptatás az újszülött és a csecsemő táplálásának a legtermészetesebb és legegyszerűbb módja.

A szoptatásról

Zavaró lehet az is, ha nem biztosítják a számukra szükséges nyugalmat, például, ha a látogatók egymásnak adják a kilincset. Ez természetesen a szülőket is feszélyezheti és a nyugtalanság óhatatlanul átragad a babára is. Ha zavar a látogatók hada, akkor nyugodtan kérjük meg őket, hogy majd egy későbbi időpontban jöjjenek el megnézni a kis jövevényt, illetve előre egyeztessenek időpontot.

Nyugtalanság

A kis csecsemők szinte állandóan igénylik az anyjuk közelségét. Sajnos, a kezdő szülők gyakran kapják azt a tanácsot, hogy nem szabad a babát "felkapkodni", mert azzal elkényeztetik őt, később nem lesz egy szabad percük sem. Jó hír, hogy az ilyen (pár hetes) apróságokat még nem lehet elkényeztetni, főleg nem azzal, ha a természetes igényüket elégítjük ki.

Ha úgy érezzük, nyugodtan vegyük ölbe a babát, ne érezzünk emiatt lelkifurdalást! A szorongást a baba is megérzi és nyugtalanná válhat. Sokat segíthet az is, ha előmelegített szobában pelenkára vetkőztetjük a picit és az anya vagy az apa a meztelen felsőtestére helyezi. Ez a legtöbb babát gyorsan megnyugtatja.

Ha fáj a baba hasa

A probiotikumok jelentősége csecsemőkorban A baba megszületését követően a kezdetben steril, kórokozómentes bélcsatorna néhány óra leforgása alatt benépesül baktériumokkal. A természetes úton született és anyatejjel táplált csecsemők bélcsatornájában hasznos baktériumtörzsek fognak elszaporodni. A probiotikumok jelentősége csecsemőkorban

A sírás másik gyakran emlegetett oka a hasfájás. A babát nehezen lehet megvigasztalni, hosszasan, fájdalmasan sír, lábait a hasához húzza. Hátterében állhat a baba emésztőrendszerének fejletlensége vagy az anyai étrend is. Vannak bizonyos élelmiszerek, amelyeket érdemes kihagyni a szoptató anya étrendjéből (pl. a puffasztó hatású zöldségek, gyümölcsök), mert a csecsemők nagy részében hasfájást okoznak. Más ételek egyéni érzékenység alapján okozhatnak fájdalmat (pl. a tejtermékek, olajban sült ételek).

Ha felmerül, hogy az anya által elfogyasztott ételek a bűnösek, akkor érdemes ezeket pár napig mellőzni. (Egyszerre csak egy alapanyagot, hogy le tudjuk mérni a diéta hatásosságát.) A hasfájás kezelésében használatosak vény nélkül és vényre kapható gyógyszerek, ezek kisebb-nagyobb hatékonysággal segítenek, azonban átütő sikert általában nem érünk el velük. A hasfájás azonban többnyire magától is elmúlik három hónapos kor táján. Addig is próbálkozhatunk a babamasszázzsal, tornáztatással, akár egy meleg fürdő is segíthet ellazítani a picit.

Betegségek

Természetesen okozhatja a sírást az is, ha a baba megbetegedett, fáj valamije. Így például a fülgyulladás, a húgyúti fertőzések. A fogzás is járhat sírással, nyugtalansággal, esetleg már a fog előbújása előtt hetekkel is. Patikában kapható fájdalomcsillapító gél, amivel az ínyt naponta többször is bedörzsölhetjük.

Az oltások beadása után szintén nyűgösebbek lehetnek a babák, emellett jelentkezhet hőemelkedés, láz is.

Az anya lelkiállapota

Gyermeknevelési naptár: az első év A szülő legfontosabb tennivalói és buktatói a gyermek születésétől egyéves koráig.

Gyermeknevelési naptár: az első év

A frissen szült, kezdő anyukák sokszor küszködnek önbizalomhiánnyal, kialvatlansággal. Emiatt nyugtalanok, kimerültek lehetnek, szoronganak. A kisbaba megérzi ezt a lelkiállapotot és ugyanezt tükrözi vissza. Az anya lelkiállapotát mindez szintén negatív irányba befolyásolja.

Ilyenkor megoldás lehet, ha az anya átadja a babát kis időre valaki másnak, például az apának, ő pedig ad magának néhány percet a pihenésre (vehet egy forró fürdőt, nyugodtan megebédelhet vagy akár elmehet sétálni). Az apa erős karjaiban, megnyugtató hangjára a legtöbb baba hamar megnyugszik és az anyuka is feltöltődhet, kikapcsolódhat.

Természetesen a sírásnak az itt említetteken kívül még számos oka lehet, pár nap vagy hét után aztán minden anya ösztönösen el tudja különíteni ezeket a sírásformákat, és így egyre hatékonyabban tud kisbabája segítségére sietni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos