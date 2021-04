A vesezsugorodás okai, tünetei, kezelése és megelőzése

A vesezsugorodás (vesezsugor), amely a vese szöveteit érintő előrehaladó hegesedési folyamat utolsó stádiumában jelentkezik, kezelés hiányában a vese működésének megszűnését okozhatja. Végstádiumban urémia, azaz húgyvérűség alakul ki. A vesezsugorodás gyakran hosszú ideig nem kerül felfedezésre.

A folyamat során a vese egyre kisebb lesz, összezsugorodik, az ennek eredményeként kialakuló zsugorvese átlagos tömege 80 gramm, de sok esetben ennél sokkal kevesebb is lehet. Mérete pedig 8-szor 4 cm. A hegesedés és az amiatt lezajló zsugorodási folyamat sok esetben nemcsak a vesevelőre, hanem a teljes veseállományra, azaz a vesevelőre és a vesekéregre is kiterjed.

A vese méretének és szerkezetének megítélésére ultrahangvizsgálatot alkalmaznak.

Mi okozza vesezsugorodás kialakulását?

Vesezsugorodás kialakulhat kezeletlen magas vérnyomás okozta veseér-elváltozások, keringési zavarok, (főleg bakteriális fertőzések okozta) krónikus gyulladások, cukorbetegség vagy bizonyos, a vesét károsító gyógyszerek szedésének következtében. Ha valakinek extrém magas a vérnyomása, az vesezsugorodáshoz vezet, de fordítva is igaz: a vesezsugorodás következtében emelkedik a vérnyomás, súlyos keringési problémák alakulnak ki.

A vesezsugorodás lehet egy- vagy kétoldali. Ha a vesezsugorodás csak az egyik vesét érinti, az lehet például érelmeszesedés vagy olykor egyoldali, bakteriális fertőzés okozta krónikus vesemedence-gyulladás következménye. Az egyoldali vesezsugorodás is magas vérnyomás kialakulásához vezethet, a hipertónia pedig az addig ép vesét is károsítani fogja.

A vesezsugorodás akár egy-, akár kétoldali, a pusztító ördögi kört meg kell törni, amilyen hamar csak lehet!

A zsugorvese tünetei

A zsugorvese következtében urémia alakulhat ki, melynek tüneteként a betegnél lábdagadás jelentkezik a felgyülemlő víz miatt. További tünet az étvágytalanság, levertség, izomgörcsök, látászavarok, viszketés, láz, fejfájás.

Az első jel, ami vesekárosodásra utal, a folyadékfelgyülemlés a szövetekben. A vesezsugorodás következtében megduzzadhat a szemhéj, a boka vagy a lábszár is. Nem minden vízfelgyülemlés okozta duzzanat utal feltétlenül vesezsugorodásra, számos más betegség is van, ami hasonló tünetekkel járhat.

Ha azonban csak nagyon kis mennyiségű vizelt ürül, az olykor már annak a jele, hogy a vese hamarosan elveszíti működőképességét.

Hogyan diagnosztizálható a vesezsugorodás?

A vesezsugorodás felfedezésére gyakran orvosi rutinvizsgálat alkalmával kerül sor. A vizeletvizsgálat során a normáltól eltérő értékeket mérnek. A vizeletben fehérjét és vért mutatnak ki, amelyek egészséges ember vizeletében nem lehetnek jelen. A fehérje zavarossá teszi a vizeletet, a vér pedig sötétsárgára vagy pirosra színezi.

A következő lépés a fizikális vizsgálat. Az orvos megkopogtatja a vesetájékot. Vesezsugorodás esetén vérvizsgálattal magas kreatininérték mutatható ki.

A biztos diagnózishoz az orvos ultrahangvizsgálatot végez. A veséből szövetminta vételére is szükség lehet. Az ultrahangvizsgálatot általában radiológus végzi. A szövetmintavételt nefrológus szakorvosnak kell elvégeznie.

A vesezsugorodás következményei

Amennyiben a vesezsugorodás kétoldali vagy soliter vesét érint, majdnem mindig veseelégtelenséghez vezet. Először is a betegség magas vérnyomást és további szív-érrendszeri panaszokat, így például kamrafibrillációt és egyéb szívritmuszavarokat idéz elő. Ez extrém esetben szívinfarktushoz és ezáltal gyakran a beteg halálához vezet.

A vesetranszplantáció hosszú távú egészségügyi kockázatokat rejt magában. A beavatkozás következtében gyakran alakulnak ki krónikus szív-érrendszeri betegségek, cukorbetegség és vírusfertőzések. A transzplantáció daganatok, például bőr- vagy veserák kialakulásához is hozzájárulhat. Maga a donorszerv is megbetegedhet, krónikus allograft nefropátia alakulhat ki, ami gyakran még évekkel a beültetés után is a szerv működésének leállásához vezethet. Klasszikus kilökődési reakciók is bekövetkezhetnek, amilyen például a láz és a fájdalom.

Dialízis mellett szintén jelentkezhetnek komplikációk. Például a műtétileg behelyezett katéter fertőzésveszéllyel járhat, leeshet a beteg vérnyomása, és vérrög keletkezhet. Trombózis esetén a beavatkozást meg kell szakítani, és a katétert újra meg kell nyitni, ami gyakran fájdalommal jár és stresszt okoz a páciensnek. A dialízissel bejuttatott sok fehérje és kalcium életveszélyes anyagcserezavarokhoz vezethet, a sok foszfát pedig hozzájárulhat érkárosodások, például érelmeszesedés kialakulásához.

Mindezen veszélyek ellenére, ha a vesekárosodás elér bizonyos stádiumot, akkor a beteg életben maradásához elengedhetetlen a dialízis vagy a vesetranszplantáció. Ha ezek a beavatkozások eredményesek, akkor a beteg életminősége hosszú távon fenntartható. Ugyanakkor a legjobb megelőzni a bajt, és mindent megtenni a vesezsugorodás megelőzése érdekében. Illetve ha már elindult a vesezsugorodási folyamat, akkor a lehető leghamarabb a beteg megfelelő szakorvosi kezelése szükséges.

A vesezsugorodás kezelési lehetőségei

A terápia csak akkor kezdődhet meg, ha a szakorvos pontosan diagnosztizálta a betegséget. Ha a vesezsugorodást korai stádiumban felfedezik, kezdetben csak a vizelt- és a vérértékeket ellenőrzik. Ha bakteriális fertőzés áll fenn, akkor a betegnek antibiotikumkezelést kell kapnia.

Ha a vesezsugorodás az immunrendszer zavarának eredménye, akkor a betegnek speciális gyógyszereket kell szednie, amelyek elnyomják az immunrendszer működését, így az nem dolgozik többé önmaga ellen. Ami a tünetek kezelését illeti, a vízfelgyülemlést vízhajtó gyógyszerekkel kezelik. A beteg a továbbiakban vérnyomáscsökkentő gyógyszereket is kap, mivel a vesezsugorodás magas vérnyomást okoz.

Ha a másik vese működése is korlátozott, akkor akut életveszély áll fenn, ezért a páciensnek hetente többször dialízist (vértisztítás, művesekezelés) kell kapnia. A betegség legutolsó stádiumában már gyógymódok nem állnak rendelkezésre a beteg vese kezelésére, csak a vesetranszplantáció jelenthet megoldást.

A vesezsugorodás megelőzése

Veséi egészséges működésének megőrzése érdekében sokat tehet azzal, ha odafigyel arra, hogy mindig elegendő folyadékot fogyasszon. Elengedhetetlen, hogy napi 2 liter vizet megigyon, illetve ennél is többet (kb. 3 litert), amennyiben fizikai aktivitást végez, valamint hőség idején. Bár önmagában ezzel nem lehet meglőzni a vesezsugorodást, a megfelelő folyadékpótlás mégis nagyon fontos a vesék egészségének megőrzése szempontjából.

Ha Önnek már diagnosztizált vesebetegsége van, esetleg szív- vagy anyagcsere-betegségben szenved, a napi fogyasztható folyadékmennyiséggel kapcsolatban kövesse orvosa személyre szabott utasításait!

A magas vérnyomásban szenvedőknek mindent meg kell tenniük vérnyomásuk normalizálása érdekében. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres sportolás, és a stressz kezelése mellett szükség lehet gyógyszeres vérnyomáscsökkentésre is. Gyógyszereit mindig orvosa utasításainak megfelelően szedje!

Továbbá feltétlenül szükséges mindazon betegségek megfelelő szakorvosi kezelése, amelyek szövődménye vesezsugorodás lehet.

