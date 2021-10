IgA-nephropathia - Egy gyakori, vesét érintő betegség

A Berger-kórként is ismert betegség fiatal felnőttkorban megjelenő, gyakran veseelégtelenségbe torkolló krónikus vesebetegség. A férfiakat háromszor-négyszer gyakrabban érinti, mint a nőket. Fő tünete a véres vizelet, amely vese- és lágyéktáji fájdalommal társulhat. A tünetek sokszor gyomor-bélrendszeri vagy felső légúti vírusfertőzés lezajlása után átmenetileg jelentkeznek, majd spontán megszűnhetnek.

Tünetek

Az IgA-nephropathia (ejtsd: nefropátia) a glomerulonephritisek (ejtsd: glomerulonefritisz) csoportjába tartozik. Ebben a betegségcsoportban a vese fontos működési egységei, a kicsiny érgombolyagok (glomerulusok) károsodnak, ezért kerül a vizeletbe vér és sokszor közepesen nagy mennyiségű fehérje is. Ezekben a betegségekben sokszor észlelhető magas vérnyomás is, az IgA-nephropathiában szenvedők kb. 40%-ánál figyelték meg. A betegek negyedénél a diagnózis felállítása után 25 éven belül végállapotú veseelégtelenség alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a vese egyáltalán nem képes ellátni a funkcióját, ezért ezek a betegek vesepótló kezelésre szorulnak (dialízis, vesetranszplantáció).

A betegség oka

Az IgA-nephropathiás vesében szövettanilag kimutathatók a lerakódott IgA antitestek, azonban a lerakódás hátterében álló ok még felderítetlen. Egyesek autoimmun betegségként tartják számon, ami a megelőző vírusfertőzés következtében alakul ki, de a feltevés bizonyítása egyelőre ugyancsak várat magára.

Hasonló tünetekkel járó betegségek

Schönlein-Henoch purpura: a betegség a kisérbetegségekhez tartozik. Főként gyermekkorban fordul elő. Itt is IgA antitestek rakódnak le a vesében, ahogyan azt az IgA-nephropathia esetében láttuk. Ebből következik, hogy a vesetünetek megnyilvánulása is hasonló: szabad szemmel, vagy csak mikroszkóppal látható vér a vizeletben, fehérjevizelés stb. A Schönlein-Henoch purpura esetében azonban nem csupán a vese érintett: az ízületek kiserei is megbetegedhetnek, ami pár napig tartó fájdalmas ízületi gyulladást okoz. A belek falában lévő kiserek érintettsége miatt a széklet is véres lehet. A bőr kisereinek gyulladása miatt látatóak a betegség nevét is adó purpurák (bevérzések). Ezek a farpofákon és a végtagokon látható piros, nem viszkető foltok.

Hogyan kezelhető az IgA-nephropathia?

Nem áll rendelkezésre a betegséget gyógyító speciális terápia. Ha a veseműködés gyorsan romlik, immunszuppresszív, azaz az immunrendszert gyengítő szereket (pl. steroid) adnak a betegnek. Ettől némi javulás várató, azonban a gyógyszer elhagyása után a többségnél a tünetek újra romlanak. Ha magas vérnyomás betegség is kialakul, azt vérnyomáscsökkentőkkel kezelik. Végállapotú veseelégtelenségben vesepótló kezelést, dialízist vagy vesetranszplantációt alkalmaznak.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőink: Dr. Ács Júlia, Dr. Árki Ildikó