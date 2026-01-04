Iker-iker transzfúziós szindróma

Dr. Tekse István
szerző: Dr. Tekse István, szülész-nőgyógyász - WEBBeteg
megjelent:

Az iker-iker transzfúziós szindróma (TTTS), más néven feto-fetal transzfúziós szindróma vagy kettős oligohydramnion-polihidramnion szekvencia a monokoriális (egy lepény található a méhűrben; az egypetéjű iker terhesség leggyakoribb formája) ikerterhességek szövődménye. Olyan állapot, amelyben a vér egyenlőtlenül áramlik az egy lepény által táplált ikrek között.

Olyan rendellenes vérkeringési kapcsolatok jönnek létre a lepényben, amelyek miatt az egyik iker (donor) túl sok vért ad a másiknak (recipiens). Ez mindkét babára nézve veszélyes következményekkel járhat (magzatvíz mennyiségi eltérések, születési rendellenességek, fogyatékosság, alulfejlett, sérült vagy hiányzó végtagok vagy szervek, bélatrézia, agykárosodás, veseelégtelenség, méhen belüli elhalás).

A terhesgondozás során nagyon fontos, hogy kiszűrjük a szindróma kialakulását és biztosítsuk a megfelelő kezelését.

Mi okozza?

Az iker-iker transzfúziós szindrómában a vér egyenlőtlenül oszlik meg az ikrek között. Az ikrek egy lepényt és így egy vérellátási rendszert osztanak meg. Tekintettel erre, egyenlőtlen véráramlás keletkezik az ikrek között, a vér az egyik ikertől a másikhoz áramlik. Általában a terhesség 16. és 25. hete között alakul ki, a placenta legnagyobb arányú növekedési időszakában.

Az egyik iker (úgynevezett donor iker) vért pumpál a másik ikernek (a recipiensnek). Ennek következtében a recipiens ikertestvér túl sok vért kap, míg a donor ikertestvére túl keveset.

Az összekapcsolódó anasztomózisok számától, típusától és irányától függően a vér aránytalanul áramlik az egyik ikerből (a „donorból”) a másikba (a „recipiensbe”).

A TTTS-nek nincsenek ismert örökletes vagy genetikai okai.

Mik a TTTS tünetei, hatásai?

Donor iker (donor): progresszíven csökkent vér volumen (hypovolaemia), veseműködés-csökkenés, vizeletürítés csökkenése, húgyhólyagfejlődési problémák, oligohydramnion, súlyosabb esetben anhydramnion, alultápláltság, alacsony vérnyomás. Kardiovascularis diszfunkció alakulhat ki, amely életet veszélyeztető lehet.

Recipiens iker (recipiens): túl sok vért kap (hypervolaemia), ami túlterheli a szívét, magas vérnyomást okoz és sok vizeletet termel, ami túlzott amnionfolyadékhoz (polihidramnion) vezet és szív- vagy egyéb szervi problémákhoz, akár szívelégtelenséghez is vezethet.

Előfordulási gyakorisága

TTTS a monokoriális diamniális ikerterhességek (egy placenta, külön-külön magzatburok) kb. 8-10%-ában, a monokoriális monoamniális (egy placenta, közös magzatburok) ikerterhességek kb. 6%-ában fordul elő. Becslések szerint 10 000 születésből 1-3 esetben fordul elő TTTS.

Diagnózis

Az orvos a rutin prenatális ultrahangvizsgálat eredményei alapján gyanakodhat iker-iker transzfúziós szindrómára. A diagnózis részletesebb vizsgálatok elvégzésével igazolható, amelyek során megmérik a magzatvíz mennyiségét, a húgyhólyag telődését és a véráramlást a recipiens és a donor ikreknél.

A TTTS prognózisának meghatározásában fontos tényező az ikrek szív- és érrendszeri diszfunkciójának állapota. Ezért a TTTS diagnózisa magában foglalja a magzati szív részletes vizsgálatát (magzati echokardiográfia) mind a recipiens, mind a donor esetében.

A TTTS stádiumai

Az orvosok a Quintero stádiumbeosztási rendszer segítségével tudják felmérni a TTTS minden egyes esetének súlyosságát. A Quintero I. és II. stádium a vértérfogat-egyensúlyhiány progresszív stádiumait jelenti, míg a III. és IV. stádium a kardiovaszkuláris diszfunkció progresszív stádiumait jelzi. Az V. stádium az egyik vagy mindkét iker halálára utal. A Quintero stádiumbeosztás azért fontos, mert standardizált prenatális becslést ad a betegség súlyosságáról és az állapot romlásának valószínűségéről.

Differenciáldiagnózis

A TTTS differenciáldiagnózisában szerepel a koraszülött időben történt burokrepedés, a korai burokrepedés, az egyik ikernél kialakult rendellenesség által okozott magzatvízeltérés, a szelektív magzati növekedési retardáció.

Növekedési különbségek előfordulhatnak a TTTS részeként vagy attól függetlenül.

A prenatális ultrahangleletek között szerepelnek a Doppler-eltérések mind a donor, mind a recipiens iker agyi keringésének áramlásában, amelyek a donornál vérszegénységre, a recipiensnél pedig hypervolaemiára utalnak.

Az iker-iker transzfúziós szindróma kezelése

A TTTS diagnózisa után több kezelési lehetőség is rendelkezésre áll. Ezek közé tartozik az átlagosnál szorosabb terhesgondozás, az amnioredukció, a szeptosztómia (jelenleg nem gyakran végeznek ilyen beavatkozást), a fetoszkópos lézeres fotokoaguláció, a szelektív fetoredukció (III-IV. stádiumban) és az önkéntes terhességmegszakítás. Az amnioredukciót jellemzően a polihidramnion 8 cm-nél rövidebbre való korrigálására végzik, a 14. hét utáni bármely ponton elvégezhető és egyszeri vagy sorozatos beavatkozással is elvégezhető.

  • gyakori monitorozás: sűrű ultrahangos ellenőrzés szükséges.
  • magzatvíz mennyiségének szabályozása
    • sorozatos amniocentézis: a magzatvíz rendszeres eltávolítása a terhesség alatt
    • septostomia: az ikrek közötti elválasztó membrán iatrogén „elszakítása”
  • a vérellátás szabályozása
    • fetoszkópos lézeres fotokoaguláció (FLP): Az anasztomózisok (véredény-összeköttetések) elzárása a standard kezelés. A fetoszkópos lézeres fotokoagulációt ultrahangvezérléssel végzik, jellemzően a terhesség 15-26. hete között, hogy „2 choriont” hozzanak létre, amelyek mindegyike egy ikertestvért táplál. Az eljárás ezen az időkereten kívül is elvégezhető, de ezeknek az időkereteknek számos hátránya van.

Prognózis

A prognózis a stádiumtól, a betegség súlyosságától és a diagnózis felállításakor mért terhességi kortól függően változik. A diagnózis felállításakor mért fiatalabb terhességi kor és a magasabb stádium rosszabb prognózissal jár. Az egy ikerpár túlélése 15% és 70% között mozog, mindkét ikerpár túlélése pedig körülbelül 50%, még kezelés mellett is. A prognózis az I. stádium esetében a legjobb, az össztúlélés 86%. Ezenkívül az I. stádiumúak körülbelül 75%-a stabil marad vagy visszafejlődik. A II-IV. stádiumról kevesebb információ áll rendelkezésre, de a ≥ III. stádium perinatális halálozási aránya becslések szerint 70% és 100% között van. Az V. stádiumot illetően az egyik iker halála után 10% a halálozás, és 10-30% a neurológiai szövődmények kockázata a másik ikerpárnál. Egyes kutatások a túlélő ikerpár neurológiai eredményének javulását mutatják, ha a fetoszkópos lézeres fotokoagulációt a terhesség korábbi szakaszában végezték.

Tovább A terhesgondozás menete hazánkban

Dr. Tekse István, szülész-nőgyógyászForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Tekse István, szülész-nőgyógyász

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Kiss György

Dr. Kiss György

Szülész-nőgyógyász

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Demeter Miklós

Dr. Demeter Miklós

Szülész-nőgyógyász

Debrecen

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Izomgörcs
Izomgörcs

Mi állhat az izomgörcs hátterében?
Fogyókúra
Fogyókúra

Néhány egyszerű tanács fogyni vágyóknak.
Miért születnek az ikrek gyakran koraszülöttként?
Miért születnek az ikrek gyakran koraszülöttként? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
A koraszülött gyerekekről
A koraszülött gyerekekről WEBBeteg - Dr. Balogh Andrea, gyermekgyógyász
Ezek lehetnek az ikerterhesség első jelei
Ezek lehetnek az ikerterhesség első jelei WEBBeteg - Cs. K., fordító
Az ikerterhesség WEBBeteg - Dr. Soltész Annamária, általános orvos
Terhességek rendellenességei: üszögterhesség WEBBeteg - Dr. Szilvási Ferenc, szülész-nőgyógyász
Ikerterhesség - Milyen veszélyeket rejt az anyára nézve? WEBBeteg - Cs. K., fordító