Ózongenerátorok előnyei és veszélyei

Az ózongenerátorokat gyakran alkalmazzák beltéri légtisztításra, szagtalanításra, valamint fertőtlenítésre lakásokban, irodákban és ipari környezetben. Működésük azon alapul, hogy elektromos kisülés vagy UV-sugárzás hatására oxigénből ózon keletkezik, amely rendkívül reakcióképes molekula. Ez a kémiai tulajdonság magyarázza az ózon fertőtlenítő hatását, ugyanakkor egészségügyi kockázatok forrása is.

Az ózon fertőtlenítő és szagtalanító hatása

Az ózongenerátorok gyártóik gyakran állítják, hogy ezek az eszközök hatékonyan megszüntetik a levegőben és felületeken található szennyeződéseket, elpusztítják a kórokozókat. Mivel az ózon (O 3 ) erős oxidálószer, valóban képes baktériumok, vírusok, gombák és egyes protozoonok sejtfalát, fehérjéit és nukleinsavait károsítani. Laboratóriumi és ipari környezetben igazolt, hogy megfelelő koncentráció és behatási idő mellett hatékonyan csökkenti a mikrobiális terhelést levegőben és a különböző felületeken egyaránt.

A szagtalanító hatás szintén oxidációs mechanizmuson alapul: az ózon reakcióba lép a szagért felelős illékony szerves vegyületekkel (VOC-k), és azokat kevésbé szagos vagy szagtalan bomlástermékekké alakítja. Emiatt alkalmazzák például dohányfüst, állatszag vagy penészes szag eltávolítására.

Azonban a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a közegészségügyi határértékeket nem meghaladó koncentrációban az ózon általában nem hatékony a beltéri légszennyezők eltávolításában. Ahhoz, hogy az ózon hatékonyan reagáljon és károsítsa vagy semlegesítse a mikrobiális vagy kémiai szennyeződéseket, az alkalmazott koncentrációnak jóval meg kell haladnia azokat a szinteket, amelyek már egészségkárosító hatással járnak, és amelyek ember jelenléte mellett nem alkalmazhatók biztonságosan.

Kerülendő továbbá az az állítás, miszerint az ózon minden szerves vegyi anyagot ártalmatlan melléktermékekké (például CO₂, O₂- és víz) alakít. Az elemzések szerint sok beltéri vegyi anyaggal szembeni reakció évekig tarthat, és a reakció eredményeként káros vagy irritáló melléktermékek – például aldehidek és hangyasav – keletkezhetnek.

Hirdetés

Allergének csökkentése

Gyakran hivatkozott előny, hogy az ózon képes csökkenteni bizonyos beltéri allergének (például por, penészgombák spórái vagy mikrobiális eredetű részecskék) mennyiségét a levegőben. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az ózon nem távolítja el fizikailag az allergéneket, amelyek a legtöbb allergiás tünetért és légzőszervi problémáért felelősek, hanem csupán kémiailag módosíthatja őket. Az allergén fehérjék oxidációja csökkentheti azok immunreaktivitását, de ez a hatás változó és nem minden allergéntípus esetén igazolt.

Az ózon mint toxikus légszennyező

A felső légkörben, a sztratoszférában, az ózon védő szerepet tölt be az ultraibolya sugárzással szemben. A belélegezhető ózon azonban egészen más hatással van az emberi szervezetre. Az amerikai EPA (Environmental Protection Agency) világosan kimondja, hogy az ózon toxikus légszennyező anyag, és már viszonylag alacsony koncentrációban is légúti irritációt, köhögést, mellkasi feszülést és légzési nehézséget okozhat egyéni érzékenységtől függően. Emellett súlyosbíthatja asztmás tüneteket és ronthatja a légzőrendszerfertőzésekkel szembeni védekezőképességet, különösen asztmásoknál, gyermekeknél és időseknél. Ez az ózon beltéri alkalmazásának legnagyobb problémája.

Az ózon nemcsak mikroorganizmusokkal reagál, hanem a beltéri levegőben jelen lévő vegyületekkel is. Ezek a reakciók másodlagos szennyezőanyagokat hozhatnak létre, például formaldehidet, acetaldehidet vagy ultrafinom részecskéket. Ezek a vegyületek önmagukban is egészségkárosító hatásúak lehetnek, és tovább növelhetik a beltéri levegő terhelését.

A nemzetközi egészségügyi szervezetek – köztük a WHO és az EPA – hangsúlyozzák, hogy nincs olyan beltéri ózonkoncentráció, amely hosszú távon biztonságosnak tekinthető és a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján ezek a berendezések nem hatékonyak beltéri légszennyezők eltávolítására olyan mennyiségben, amely nem káros az egészségre.

Gyakorlati vizsgálatok és koncentrációk

Kontrollált kísérletek során azt találták, hogy néhány ózongenerátor még a gyártói utasítások betartása mellett is képes volt olyan magas ózonkoncentrációt létrehozni, amely meghaladta a közegészségügyi ajánlásokat. Egyes eszközök viszonylag kis helyiségekben használva gyorsan 0,20–0,80 ppm körüli ózonkoncentrációt hoztak létre, többszörösen meghaladva a javasolt határértékeket.

Az ózongenerátorok által előállított ózon koncentrációja nem csupán a gép teljesítményétől függ, hanem a helyiség méretétől, a szellőzés mértékétől, a bútorok és egyéb anyagok mennyiségétől, amelyek elnyelhetik vagy reakcióba léphetnek az ózonnal, valamint az egyidejűleg működtetett több eszköz összteljesítményétől is. Emiatt nehezen szabályozható, hogy az ózonszint minden körülmény között biztonságos tartományban maradjon.

Mikor és hogyan lehet indokolt az ózongenerátor használata?

Az ózongenerátorok alkalmazása csak üres, jól szellőztethető helyiségekben tekinthető elfogadhatónak, például ipari fertőtlenítés vagy kármentesítés során, szigorúan ellenőrzött körülmények között. Ilyen módon alkalmazva hatékony fertőtlenítő eszköz. Lakóterekben, folyamatos levegőtisztítás céljára a legtöbb szakmai irányelv nem javasolja az ózontermelő eszközök használatát.

Alternatívaként mechanikai szűrésen (HEPA), aktív szénszűrésen vagy UV-C technológián alapuló rendszerek alkalmazása biztonságosabb megoldást jelenthet.

Összegzés

Az ózon kétségtelenül hatékony fertőtlenítő és oxidálószer, amely megfelelő körülmények között csökkentheti a mikrobiális terhelést és bizonyos szagokat. Ugyanakkor emberi egészségre gyakorolt hatása toxikus, valamint a másodlagos szennyezőanyagok képződése miatt lakossági, háztartási használata komoly kockázatokat hordoz. Az ózongenerátorok nem univerzális levegőtisztítók, hanem speciális eszközök, amelyek alkalmazása alapos mérlegelést, szakmai kontrollt és körültekintést igényel.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus

Hivatkozások: