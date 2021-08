Nagy kockázatot vállal a várandósok jelentős része az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban a várandós nők jelentős része a bizonyítottan veszélyes COVID-19 megbetegedéstől kevésbé tart, mint a szakmai szervezetek által egyöntetűen támogatott védőoltástól.

A gyereküket váró amerikai terhes nőknek csak 16%-a kapta meg a COVID-19 elleni vakcina második dózisát is – az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) májusban lezárt adatsora szerint, miközben a 12 éves és ennél idősebb honfitársaiknak ugyanebben az időszakban már csaknem 58%-a volt teljesen vakcinált.

A terhesgondozásban vezető szerepet betöltő két egészségügyi szakmai szervezet – a Szülészek és Nőgyógyászok Amerikai Kollégiuma (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) valamint az Anyai és Magzati Orvoslás Társasága (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM) augusztus elején közös ajánlásban fogalmazta meg, hogy minden terhes feltétlenül vegyen fel koronavírus elleni védőoltást.

A két szervezet több más orvosszakértővel egyetértésben azokra a kutatási eredményekre hivatkozott, amelyek azt mutatják, hogy a vakcinálás semmiképpen nem hátrányos a terhesekre nézve. A koronavírus fertőzés, a COVID-19 megbetegedés szövődményei viszont nagyon is veszélyes következményekkel járnak.

Hirdetés

A terhes nők nagyobb arányban kerülnek intenzívre

A figyelmeztetésnek aktualitást adnak olyan drámai esetek, mint amilyen Dél-Karolinában történt nemrégiben. Terhességére tekintettel nem merte vállalni az oltás felvételét egy amerikai nő. Koronavírussal való fertőződése súlyos megbetegedéshez vezetett, az intenzív ellátás orvosai ezért császármetszést javasoltak. Az idő előtt világra segített újszülöttben nem mutatták ki a vírust, őt egészségesen vihette haza a család, az anya életét viszont nem sikerült megmenteni. A hasonló esetek elkerülésére fogalmazta meg az említett két szakmai szervezet a terheseknek is szóló ajánlását.

A CDC adataiból egyértelműen kiderült, hogy a COVID-fertőzött terhesek körében – a többi nővel összehasonlításban – sokkal nagyobb annak kockázata, hogy intenzív osztályra, majd ott lélegeztető gépre kerülnek, sőt végül akár meg is meghalnak.

Korábban A COVID-19 veszélyesebb a várandós nőkre és magzataikra, mint eddig gondolták

Minden esetben ajánlott a védőoltás

Jelenleg, minden 12 év feletti személy, a gyereket váró nőket is beleértve, jogosult a COVID-19 elleni vakcinációra. A CDC állásfoglalása szerint a terhesség bármely időpontjában felvehetik az oltást, amit nem is kell időben távol tartani egyéb védőoltásoktól, például az influenza, vagy a szamárköhögés elleni emlékeztető oltás időpontjától sem.

A vakcinálásra való felszólítás mellett az egészségügyi szakértők kiemelik, hogy védőoltással, vagy anélkül, a terheseknek minden körülmények között különösen körültekintően kell élniük a mindennapokban: követni a biztonsági előírásokat, beleértve a maszkviselésre, a távolságtartásra és a kézmosásra vonatkozó szabályokat.

Fontos Várandósok COVID-19 elleni oltása - A legfontosabb tudnivalók

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: Mom hospitalized with COVID-19 complications... (Yahoo News)