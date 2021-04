Kérdések a patológiáról - Hogyan állapítja meg a patológus a halál időpontját?

A kórboncolással foglalkozó patológus feladatainak egyike a halál idejének megállapítása. Vajon milyen tényezők alapján becsülhető meg az elhalálozás ideje?

A halál időpontjának kategorizálása

élettani halál: az az időpont, amikor az elhunyt teste – beleértve a létfontosságú szerveit is – megszűnik működni

a halál becsült időpontja: a rendelkezésre álló információk alapján történő legpontosabb becslés

jogi halál: az az időpont, amikor a holttestet felfedezték vagy fizikailag halottá nyilvánították. Ez az időpont kerül a halotti bizonyítványba.

Az elhunyt vizsgálata

Az egyik módszer a halál időpontjának megállapítására a testhőmérséklet mérése. Ennek normál képlete: 37.5 oC - 1.5 oC, melyben a testhőmérsékletet (37.5 oC) veszik alapul, mely óránként 1.5 Celsius-fokot veszít, míg meg nem egyezik a környezetével. Ennek a környezeti hőmérsékletnek az elérése – attól függően, hogy az milyen alacsony – perceket vagy órákat vesz igénybe, és jó mutatója annak, mióta van a test a helyszínen. Emellett érdemes megjegyezni, hogy a testhőmérséklet sokkal lassabban csökken, ha rendkívüli hidegnek van kitéve, például a szabadban hagyva, víz alá merítve vagy jeges körülmények között.

A hullamerevség beállta is fontos mutató a halál idejének megbecsülésére. A hullamerevség természetes folyamat, melyet a szervezetben végbemenő kémiai egyensúlyváltozás miatt végbemenő izomösszehúzódások és -elernyedések okoznak.

A hullamerevség általában kb. 2 órával a halál után a kisebb izmoknál (pl. arc, nyak) kezdődik, majd a nagyobb izomcsoportokra is átterjed. A teljes hullamerevség beállta akár 20-30 órát is igénybe vehet. A hullamerevség megállapítása azért is a leggyakrabban használt módja a halál becslésének, mert az első 36-48 órában minden elhunytnál jelentkezik. Általános tévhit, hogy a hullamerevség nem múlik el – az említett időkereten túl ugyanis lanyhul.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Estimating The Time of Death (exploreforensics.co.uk) Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus