Szívritmuszavar műtéti kezelése katéter ablációs rendszerrel

Dr. Bodócsi Réka
megjelent:

A szívritmuszavarok (aritmiák) gyakori kórképek, amelyek a szív elektromos működésének zavarából erednek. Egy részük ártalmatlan, mások azonban panaszokat okoznak, rontják az életminőséget, sőt bizonyos esetekben komoly szövődményekkel járhatnak.

Amennyiben a gyógyszeres kezelés nem hoz megfelelő eredményt, vagy nem tolerálható, szóba jön a katéteres abláció, amely ma már rutinszerű, hatékony beavatkozás.

Mi az a katéterabláció?

A katéterabláció egy minimálisan invazív, úgynevezett intervenciós eljárás, amely során az orvos vékony katétereket vezet fel az ereken keresztül a szívbe. Ezek segítségével feltérképezik a kóros ingerületvezetési pályákat, majd célzottan roncsolják azokat. A beavatkozás során leggyakrabban rádiófrekvenciás energiát (hőhatást) alkalmaznak, ritkábban fagyasztásos (cryoablációs) technikát. A cél az, hogy megszüntessék azt az elektromos „rövidzárlatot”, amely a ritmuszavart fenntartja.

Milyen ritmuszavarok esetén javasolt?

Katéterabláció többféle szívritmuszavar esetén is szóba jöhet, például:

  • pitvarfibrilláció
  • pitvarlebegés
  • AV-nodális reentry tachycardia (AVNRT)
  • Wolff–Parkinson–White-szindróma (WPW)
  • bizonyos kamrai ritmuszavarok: RVOT VT (jobb kamrai kifolyási pálya tachycardia), LVOT VT (bal kamrai kifolyási pálya tachycardia), fascicularis VT (bal posterior/anterior), kamrai extrasystolia

A döntést mindig egyéni mérlegelés alapján, kardiológiai kivizsgálást követően hozzák meg.

Hogyan zajlik a kivizsgálás?

A beavatkozást minden esetben alapos kivizsgálás előzi meg. Ennek célja a ritmuszavar típusának pontos meghatározása és az esetleges társbetegségek feltérképezése.

A leggyakoribb vizsgálatok:

A katéterablációt megelőző kivizsgálás részeként laborvizsgálatok is szükségesek. Ezek nem magát a ritmuszavart azonosítják, hanem annak lehetséges okait tárják fel, illetve a beavatkozás biztonságát segítik.

Legfontosabb laborparaméterek:

  • Elektrolitok (kálium, nátrium, magnézium):
    Az eltérések ritmuszavarokat provokálhatnak, ezért rendezésük alapvető.
  • Pajzsmirigyfunkció (TSH, fT4):
    A pajzsmirigy túlműködése gyakran okoz szapora szívverést és ritmuszavart.
  • Vesefunkció (kreatinin, eGFR):
    A gyógyszeres kezelés és esetleges kontrasztanyag-használat biztonságos megtervezéséhez szükséges.
  • Vérkép és gyulladásos paraméterek:
    Segítenek kizárni fertőzést, gyulladást vagy egyéb alapbetegségeket.

Hogyan zajlik a beavatkozás?

A katéterabláció egy speciálisan felszerelt elektrofiziológiai laborban végzett, minimálisan invazív beavatkozás. Célja a szívritmuszavart fenntartó kóros elektromos góc vagy ingerületvezetési pálya megszüntetése. A beavatkozás előtt a beteg általában éhgyomorra érkezik. A szükséges vizsgálatok és beleegyező nyilatkozat aláírása után vénás kanült helyeznek be, és folyamatos monitorozást (EKG, vérnyomás, oxigénszint) biztosítanak. A legtöbb esetben a beavatkozás helyi érzéstelenítésben, szükség esetén enyhe bódítás mellett történik. Bizonyos ritmuszavaroknál – például pitvarfibrilláció esetén – mélyebb szedáció vagy altatás is indokolt lehet. Az orvos a leggyakrabban a lágyékhajlatban lévő vénán keresztül vezeti fel a vékony, hajlékony katétereket a szívbe. Ritkábban artériás behatolásra is szükség lehet. A katéterek röntgen- és speciális háromdimenziós térképező rendszerek segítségével jutnak el a megfelelő szívüregbe.

A beavatkozás első része az úgynevezett elektrofiziológiai vizsgálat, amely során:

  • feltérképezik a szív elektromos működését
  • megpróbálják kiváltani a ritmuszavart
  • azonosítják annak pontos kiindulási helyét vagy keringési körét

Ez a lépés kulcsfontosságú, hiszen az abláció csak akkor lehet sikeres, ha a kóros terület pontosan meghatározható.

Miután az orvos azonosította a ritmuszavar forrását, megkezdődik a célzott kezelés.

A leggyakoribb módszer a rádiófrekvenciás abláció, amely során:

  • a katéter végén hő keletkezik
  • ez néhány milliméteres, kontrollált „hegképződést” okoz
  • megszakítja a kóros ingerületvezetést

A rádiófrekvenciás abláció mellett több más technológia is létezik, amelyek ugyanazt a célt szolgálják: a ritmuszavart fenntartó szívizomterület kiiktatását.

Legfontosabb alternatívák:

  • Cryoabláció (fagyasztás):
    Alacsony hőmérséklettel roncsolja a kóros területet. Gyakran alkalmazzák pitvarfibrilláció esetén, biztonságos és jól kontrollálható módszer.
  • Pulzált elektromos tér (PFA):
    Elektromos impulzusokkal hat a szívizomsejtekre. Új technológia, amely kíméletesebb lehet a környező szövetekhez, és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé.
  • Lézerabláció:
    Lézerenergiával történik a szövetroncsolás, speciális központokban érhető el, ritkábban alkalmazott eljárás.
  • Alkoholos abláció:
    Kivételes esetekben alkalmazzák, főként bizonyos kamrai ritmuszavaroknál vagy speciális anatómiai helyzetekben (az úgynevezett alkoholos septumabláció alkalmazható obstruktív hypertrophiás cardiomyopathia esetén)

A választott technika a ritmuszavar típusától és a beteg egyéni adottságaitól függ, de a legtöbb esetben a rádiófrekvenciás és a cryoabláció a legelterjedtebb megoldás.

Az abláció után az orvos ismét megpróbálja kiváltani a ritmuszavart. Ha ez már nem sikerül, a beavatkozás sikeresnek tekinthető. A katéterek eltávolítása után a szúrás helyét ellátják, és néhány órás fekvés szükséges a vérzés megelőzése érdekében. A teljes beavatkozás időtartama általában 1–2 óra egyszerűbb esetekben, 2–4 óra vagy több komplex ritmuszavaroknál.

A legtöbb beteg a beavatkozás során:

  • nem érez fájdalmat
  • esetenként szívdobogásérzést tapasztalhat (a ritmuszavar kiváltásakor)
  • az abláció során enyhe meleg érzés jelentkezhet

A katéterablatio mennyire hatékony?

A sikeresség nagyban függ a ritmuszavar típusától:

  • egyszerűbb supraventricularis tachycardiák esetén: akár 90–95% felett
  • pitvarfibrilláció esetén: általában 60–80% körüli

Sok beteg esetében az abláció után csökkenthető vagy elhagyható a gyógyszeres kezelés, és jelentősen javul az életminőség.

Vannak kockázatok?

Bár a katéterabláció biztonságos beavatkozásnak számít, mint minden orvosi eljárásnak, ennek is lehetnek kockázatai:

  • vérzés vagy vérömleny a szúrás helyén
  • érsérülés
  • szívburokfolyadék kialakulása
  • ritmuszavar kiújulása
  • nagyon ritkán súlyos szövődmények

A beavatkozás előtt minden esetben részletes tájékoztatás történik.

Mire számíthat a beteg a beavatkozás után?

A katéterabláció után általában 24 órás megfigyelés szükséges. A beteg néhány napon belül visszatérhet a mindennapi tevékenységeihez, de fizikai kímélet javasolt.

Fontos tudni:

  • átmeneti ritmuszavarok a gyógyulási időszakban még jelentkezhetnek
  • pitvarfibrilláció esetén a véralvadásgátló kezelés folytatása gyakran szükséges
  • rendszeres kardiológiai kontroll elengedhetetlen

Élet abláció után – hosszú távon

A sikeres katéterablációt követően a betegek többsége jelentős életminőség-javulást tapasztal. A szívdobogásérzés megszűnése vagy ritkulása, a jobb terhelhetőség és a fáradékonyság csökkenése mind hozzájárulnak a mindennapi aktivitás visszanyeréséhez. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az abláció nem minden esetben jelent végleges „gyógyulást”, különösen pitvarfibrilláció esetén. A ritmuszavar kiújulhat, ezért a hosszú távú követés elengedhetetlen.

A betegeknek javasolt:

  • a rendszeres kardiológiai ellenőrzés
  • az előírt gyógyszeres kezelés betartása
  • a kardiovaszkuláris rizikófaktorok (magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás) kezelése

Kiemelt szerepe van az életmódnak is. A megfelelő testsúly elérése, a rendszeres, mérsékelt intenzitású mozgás, az alkoholfogyasztás csökkentése és a dohányzás kerülése mind javítják a hosszú távú eredményeket. A betegek nagy része néhány héten belül visszatérhet a megszokott életvitelhez, beleértve a munkát és a fizikai aktivitást is. Sportolás előtt azonban érdemes kezelőorvossal egyeztetni.

