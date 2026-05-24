Szívritmuszavar műtéti kezelése katéter ablációs rendszerrel

A szívritmuszavarok (aritmiák) gyakori kórképek, amelyek a szív elektromos működésének zavarából erednek. Egy részük ártalmatlan, mások azonban panaszokat okoznak, rontják az életminőséget, sőt bizonyos esetekben komoly szövődményekkel járhatnak.

Amennyiben a gyógyszeres kezelés nem hoz megfelelő eredményt, vagy nem tolerálható, szóba jön a katéteres abláció, amely ma már rutinszerű, hatékony beavatkozás.

Mi az a katéterabláció?

A katéterabláció egy minimálisan invazív, úgynevezett intervenciós eljárás, amely során az orvos vékony katétereket vezet fel az ereken keresztül a szívbe. Ezek segítségével feltérképezik a kóros ingerületvezetési pályákat, majd célzottan roncsolják azokat. A beavatkozás során leggyakrabban rádiófrekvenciás energiát (hőhatást) alkalmaznak, ritkábban fagyasztásos (cryoablációs) technikát. A cél az, hogy megszüntessék azt az elektromos „rövidzárlatot”, amely a ritmuszavart fenntartja.

Milyen ritmuszavarok esetén javasolt?

Katéterabláció többféle szívritmuszavar esetén is szóba jöhet, például:

pitvarfibrilláció

pitvarlebegés

AV-nodális reentry tachycardia (AVNRT)

Wolff–Parkinson–White-szindróma (WPW)

bizonyos kamrai ritmuszavarok: RVOT VT (jobb kamrai kifolyási pálya tachycardia), LVOT VT (bal kamrai kifolyási pálya tachycardia), fascicularis VT (bal posterior/anterior), kamrai extrasystolia

A döntést mindig egyéni mérlegelés alapján, kardiológiai kivizsgálást követően hozzák meg.

Hogyan zajlik a kivizsgálás?

A beavatkozást minden esetben alapos kivizsgálás előzi meg. Ennek célja a ritmuszavar típusának pontos meghatározása és az esetleges társbetegségek feltérképezése.

A leggyakoribb vizsgálatok:

A katéterablációt megelőző kivizsgálás részeként laborvizsgálatok is szükségesek. Ezek nem magát a ritmuszavart azonosítják, hanem annak lehetséges okait tárják fel, illetve a beavatkozás biztonságát segítik.

Legfontosabb laborparaméterek:

Elektrolitok (kálium, nátrium, magnézium):

Az eltérések ritmuszavarokat provokálhatnak, ezért rendezésük alapvető.

Az eltérések ritmuszavarokat provokálhatnak, ezért rendezésük alapvető. Pajzsmirigyfunkció (TSH, fT4):

A pajzsmirigy túlműködése gyakran okoz szapora szívverést és ritmuszavart.

A pajzsmirigy túlműködése gyakran okoz szapora szívverést és ritmuszavart. Vesefunkció (kreatinin, eGFR):

A gyógyszeres kezelés és esetleges kontrasztanyag-használat biztonságos megtervezéséhez szükséges.

A gyógyszeres kezelés és esetleges kontrasztanyag-használat biztonságos megtervezéséhez szükséges. Vérkép és gyulladásos paraméterek:

Segítenek kizárni fertőzést, gyulladást vagy egyéb alapbetegségeket.

Hogyan zajlik a beavatkozás?

A katéterabláció egy speciálisan felszerelt elektrofiziológiai laborban végzett, minimálisan invazív beavatkozás. Célja a szívritmuszavart fenntartó kóros elektromos góc vagy ingerületvezetési pálya megszüntetése. A beavatkozás előtt a beteg általában éhgyomorra érkezik. A szükséges vizsgálatok és beleegyező nyilatkozat aláírása után vénás kanült helyeznek be, és folyamatos monitorozást (EKG, vérnyomás, oxigénszint) biztosítanak. A legtöbb esetben a beavatkozás helyi érzéstelenítésben, szükség esetén enyhe bódítás mellett történik. Bizonyos ritmuszavaroknál – például pitvarfibrilláció esetén – mélyebb szedáció vagy altatás is indokolt lehet. Az orvos a leggyakrabban a lágyékhajlatban lévő vénán keresztül vezeti fel a vékony, hajlékony katétereket a szívbe. Ritkábban artériás behatolásra is szükség lehet. A katéterek röntgen- és speciális háromdimenziós térképező rendszerek segítségével jutnak el a megfelelő szívüregbe.

A beavatkozás első része az úgynevezett elektrofiziológiai vizsgálat, amely során:

feltérképezik a szív elektromos működését

megpróbálják kiváltani a ritmuszavart

azonosítják annak pontos kiindulási helyét vagy keringési körét

Ez a lépés kulcsfontosságú, hiszen az abláció csak akkor lehet sikeres, ha a kóros terület pontosan meghatározható.

Miután az orvos azonosította a ritmuszavar forrását, megkezdődik a célzott kezelés.

A leggyakoribb módszer a rádiófrekvenciás abláció, amely során:

a katéter végén hő keletkezik

ez néhány milliméteres, kontrollált „hegképződést” okoz

megszakítja a kóros ingerületvezetést

A rádiófrekvenciás abláció mellett több más technológia is létezik, amelyek ugyanazt a célt szolgálják: a ritmuszavart fenntartó szívizomterület kiiktatását.

Legfontosabb alternatívák:

Cryoabláció (fagyasztás):

Alacsony hőmérséklettel roncsolja a kóros területet. Gyakran alkalmazzák pitvarfibrilláció esetén, biztonságos és jól kontrollálható módszer.

Alacsony hőmérséklettel roncsolja a kóros területet. Gyakran alkalmazzák pitvarfibrilláció esetén, biztonságos és jól kontrollálható módszer. Pulzált elektromos tér (PFA):

Elektromos impulzusokkal hat a szívizomsejtekre. Új technológia, amely kíméletesebb lehet a környező szövetekhez, és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé.

Elektromos impulzusokkal hat a szívizomsejtekre. Új technológia, amely kíméletesebb lehet a környező szövetekhez, és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé. Lézerabláció:

Lézerenergiával történik a szövetroncsolás, speciális központokban érhető el, ritkábban alkalmazott eljárás.

Lézerenergiával történik a szövetroncsolás, speciális központokban érhető el, ritkábban alkalmazott eljárás. Alkoholos abláció:

Kivételes esetekben alkalmazzák, főként bizonyos kamrai ritmuszavaroknál vagy speciális anatómiai helyzetekben (az úgynevezett alkoholos septumabláció alkalmazható obstruktív hypertrophiás cardiomyopathia esetén)

A választott technika a ritmuszavar típusától és a beteg egyéni adottságaitól függ, de a legtöbb esetben a rádiófrekvenciás és a cryoabláció a legelterjedtebb megoldás.

Az abláció után az orvos ismét megpróbálja kiváltani a ritmuszavart. Ha ez már nem sikerül, a beavatkozás sikeresnek tekinthető. A katéterek eltávolítása után a szúrás helyét ellátják, és néhány órás fekvés szükséges a vérzés megelőzése érdekében. A teljes beavatkozás időtartama általában 1–2 óra egyszerűbb esetekben, 2–4 óra vagy több komplex ritmuszavaroknál.

A legtöbb beteg a beavatkozás során:

nem érez fájdalmat

esetenként szívdobogásérzést tapasztalhat (a ritmuszavar kiváltásakor)

az abláció során enyhe meleg érzés jelentkezhet

A katéterablatio mennyire hatékony?

A sikeresség nagyban függ a ritmuszavar típusától:

egyszerűbb supraventricularis tachycardiák esetén: akár 90–95% felett

pitvarfibrilláció esetén: általában 60–80% körüli

Sok beteg esetében az abláció után csökkenthető vagy elhagyható a gyógyszeres kezelés, és jelentősen javul az életminőség.

Vannak kockázatok?

Bár a katéterabláció biztonságos beavatkozásnak számít, mint minden orvosi eljárásnak, ennek is lehetnek kockázatai:

vérzés vagy vérömleny a szúrás helyén

érsérülés

szívburokfolyadék kialakulása

ritmuszavar kiújulása

nagyon ritkán súlyos szövődmények

A beavatkozás előtt minden esetben részletes tájékoztatás történik.

Mire számíthat a beteg a beavatkozás után?

A katéterabláció után általában 24 órás megfigyelés szükséges. A beteg néhány napon belül visszatérhet a mindennapi tevékenységeihez, de fizikai kímélet javasolt.

Fontos tudni:

átmeneti ritmuszavarok a gyógyulási időszakban még jelentkezhetnek

pitvarfibrilláció esetén a véralvadásgátló kezelés folytatása gyakran szükséges

rendszeres kardiológiai kontroll elengedhetetlen

Élet abláció után – hosszú távon

A sikeres katéterablációt követően a betegek többsége jelentős életminőség-javulást tapasztal. A szívdobogásérzés megszűnése vagy ritkulása, a jobb terhelhetőség és a fáradékonyság csökkenése mind hozzájárulnak a mindennapi aktivitás visszanyeréséhez. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az abláció nem minden esetben jelent végleges „gyógyulást”, különösen pitvarfibrilláció esetén. A ritmuszavar kiújulhat, ezért a hosszú távú követés elengedhetetlen.

A betegeknek javasolt:

a rendszeres kardiológiai ellenőrzés

az előírt gyógyszeres kezelés betartása

a kardiovaszkuláris rizikófaktorok (magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás) kezelése

Kiemelt szerepe van az életmódnak is. A megfelelő testsúly elérése, a rendszeres, mérsékelt intenzitású mozgás, az alkoholfogyasztás csökkentése és a dohányzás kerülése mind javítják a hosszú távú eredményeket. A betegek nagy része néhány héten belül visszatérhet a megszokott életvitelhez, beleértve a munkát és a fizikai aktivitást is. Sportolás előtt azonban érdemes kezelőorvossal egyeztetni.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus