Hogyan kezelhető a szívritmuszavar?

Pál Dénes: Rivaldafény és stressz

Ami egyrészről öröm, az másrészről óriási teher Pál Dénes életében. A tehetségkutató, a rivaldafény és a fokozott figyelem ugyanis bármilyen fiatal is, még az ő szervezetén is nyomot hagyott: a Voice tehetségkutató műsor nagy esélyese hónapok óta keveset alszik, és azt is rendszertelenül, szívritmus zavarai miatt a kávéval is le kellett állnia, és sportolni sincs ideje. Azt ígéri, hogy a verseny után változtatni fog.