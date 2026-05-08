Robotsebész segíti az orvos munkáját – Hol tart most a magyar egészségügy?

A robot-asszisztált sebészet hazánkban is hatalmas léptékkel fejlődik, ma már több állami és magánkórházban is elérhető a legmodernebb technológia. Milyen szakterületeken alkalmazzák a robotikát? Melyek az előnyei, mennyire tudja támogatni vagy éppen helyettesíteni az orvos munkáját?

Robot-asszisztált sebészeti beavatkozásokat több mint 20 éve végeznek világszerte, azóta több ezer robotsebészeti rendszer működik. A jelenleg használt legmodernebb robotsebészeti eszköz a da Vinci, amely elérhető több hazai intézményben.

Ezeknél az eljárásoknál speciális szoftverek optimalizálják a műtéti technika lépéseit. Az operáló orvos irányít, az ő utasításainak, kézmozdulatainak engedelmeskedik a robotkar, így jóval biztonságosabb műtéti technikát és precízebb kivitelezést tesz lehetővé.

Hirdetés

Nézzük az előnyeit!

A robotsebészet vagy pontosabban fogalmazva, a robot-asszisztált sebészeti rendszerek előnye, hogy a minimálisan invazív technológiának köszönhetően nagyfelbontású, 3D-s hatást és rendkívüli precizitást biztosít, miközben csökkenti a műtéti traumát, a vérveszteséget és a felépülési időt.

A laparoszkóphoz hasonlíthatjuk leginkább a robotkarokat, azzal a különbséggel, hogy a robot előnye az esetleges kézremegést is kiszűrő artikulációs mozgás, a kézmozdulatok pontos követése, ez precízebb preparálást biztosít az orvosok számára, további előnye a valódi háromdimenziós, tízszeres-tizenkétszeres nagyítású vizualizáció.

Precizitás: a robotkarok remegésmentes mozgása és a 3D-s nagyítása segíti az orvos munkáját. Egy konzollal irányítja a tőle elkülönülő robotkarokat, amelyek nagyobb mozgási szabadságot nyújtanak, több irányban tudnak különféleképpen mozogni, pontosan leképezik a műtétet végző sebész kezének legkisebb mozdulatait.

Finomabb mozgás: lehetővé teszi a precízebb munkát, ráadásul nagyon kis területen is, ahol az eddigi minimálinvazív, laparoszkópiás műtéteknél erre nem volt lehetőség.

Rövidebb beavatkozások: már nem kell számítani elnyúló, hosszú műtétekre, a robotokkal támogatott beavatkozásoknál csökken a sebész kifáradása, továbbá kevesebb a kifáradásból fakadó stressz, ez mind növeli a hatékonyságot.

Biztonságos: ezáltal a betegeknél kevesebb a műtét alatt a vérveszteség, kisebb a szövődmények kialakulásának esélye, a beavatkozást követően rövidebb a kórházi ápolási idő, gyorsabb a felépülés.

Utánpótlás: ezáltal az orvosképzés is fejlődik, az orvostanhallgatók testközelből tapasztalhatják meg, hol tart most a sebészet technikai fejlettsége. A robotsebészeti program létrehozása kiemelkedő technológiai és tudományos modernizációt, fejlesztést jelent.

Milyen területekre tört be a robotika?

A hazai ellátás gerincét a negyedik generációs Da Vinci Xi és a mesterséges intelligenciával támogatott rendszerek alkotják, amelyeket leginkább urológiai (prosztata, húgyhólyag műtétek), nőgyógyászati, hasi sebészeti (pl. epehólyag-eltávolítás, vastagbélműtét), mellkassebészeti és ortopédiai beavatkozásoknál (pl. térdprotézis) alkalmaznak.

Sőt, már igen komplex onkológiai beavatkozások is elvégezhetőek ezzel a technológiával. A robottechnika nagy előrelépést jelent a rosszindulatú daganatok ellátásában (szájgarat daganatok, nőgyógyászati tumorok), kiemelten fontos a kismedencei- és az aorta körüli nyirokcsomó-eltávolításban. Sőt, robot támogatta endometriózis-műtétet is végrehajtottak már, továbbá bizonyos transzplantációs tevékenységet is robotsebészeti technikával tudják kiegészíteni.

Hol érhető el? Körképünk

A robotsebészeti beavatkozások immár több állami és magánellátásban elérhetőek, a jelenlegi információk szerint közel 10 helyen. Az Országos Onkológiai Intézet és Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban az urológiai és nőgyógyászati daganatsebészet úttörői, ráadásul az OOI biztosítja a robotsebészeti képzés minden feltételét. A műtéteket a DaVinci X sebészeti robottal végzik. Eddig egyedülálló módon teljes hólyageltávolítást, bélhólyagképzést végeztek, és vékonybél sztóma elhelyezését is megoldották a robot használatával. Ugyanitt elérhető a mellkassebészet nagyszámú robotsebészeti megoldásokkal.

A Semmelweis Egyetemen 2026. április végéig összesen 1596 nőgyógyászati, urológiai és sebészeti robotasszisztált műtétet végeztek. Leggyakrabban vastagbélsebészeti beavatkozás alkalmával használják az eljárást a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán – tudtuk meg az egyetemtől.

Az első robot-asszisztált mellkassebészeti műtétek Pécsett történtek 2022. decemberében és dr. Szalai Gábor végezte őket. Ezt követte az Országos Onkológiai Intézet, majd Győr és végül Debrecen. A Pécsi Tudományegyetemen működik az ország legkomplexebb ellátást nyújtó robotsebészeti munkacsoportja: a sebészet, urológia, nőgyógyászat mellett itt kezdődött Magyarországon a mellkassebészeti és a fej-nyak sebészeti (fül-orr-gége) robotsebészeti ellátás. Eddig már több mint 1300 műtét történt nálunk – válaszolta kérdésünkre Prof. Dr. Papp András, a PTE Klinikai Központ Sebészeti Klinika robotsebészeti csoportvezetője.

Biztosítva van a jövő robotsebésze is, hiszen a harmadéves, kötelező sebészeti gyakorlat része a robotsebészeti rendszerekkel való munka Pécsett, az Orvostudományi Karon. A sebészeti oktatásban a hallgatóknak lehetőségük van a robotsebészeti rendszerekkel megismerkedniük és gyakorlatok keretében ezzel dolgozniuk, eddig több mint 1200 hallgató számára vált lehetővé ez a képzés.

A Debreceni Egyetemen mellkassebészeti és urológiai műtétekkel kezdtek, továbbá az általános sebészeti műtéteket, a nőgyógyászati és a fül-orr-gégészeti beavatkozásokat is szolgálja a technológia. Az urológiában a robotsebészet egyik alkalmazási területe a teljes prosztataeltávolítás, ennek előnye, hogy az idegkímélő technikának köszönhetően az operáció után magasabb a potens betegek aránya, mint a hagyományos műtéteknél.

Az ortopédiai magánklinikák a csípő- és térdprotézis beültetéseknél a robottechnológia személyre szabott megoldását kínálják a betegeknek. Az OMNIBotics® robot-asszisztált térdprotézis beültetés napjaink egyik legfejlettebb műtéti eljárása, amely a térd természetes mozgásának lehető legjobb visszaállítását és a gyorsabb felépülést teszi lehetővé. A robotasszisztált térdprotézis-beültetés több magánklinika szolgáltatásai között megtalálható.

Mit hoz a jövő?

A technológia fejlődésével várhatóan egyre több szakmában válik rutinszerűvé a robotok használata, a mesterséges intelligencia, mint döntéstámogató rendszer pedig tovább erősíti az eddigi technikát. A szakértők hangsúlyozzák: a robot nem váltja ki az orvost, hanem egy rendkívül fejlett eszközként segíti munkáját, ezért is helyénvaló a robot-asszisztált elnevezés.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró