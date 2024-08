A rohamivás károsítja a szívet, ritmuszavarhoz vezethet

Az utóbbi időszakban két tanulmány is felhívta magára a kardiológusok figyelmét, mindkettő az alkohol hatásait vizsgálta. Az egyik az ösztrogénpótlással párhuzamos alkoholfogyasztással, a másik az úgynevezett rohamivással kapcsolatban figyelmeztetett a kockázatokra.

Dr. Sztancsik Ilona, a Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta összegezte az eredményeket és a már ismert szív-érrendszeri betegeknek ajánlott óvatosságra, valamint a kardiológiai ellenőrzés jelentőségére irányította a fókuszt.

A rohamivás szívritmuszavarhoz vezethet

Az alkoholról immár köztudott, hogy nem csak a májat károsítja, de számos más módon is hat a szervezetre, így komoly problémákat okozhat a szív-érrendszerben is. Az American Heart Association nemrégiben lezajlott konferenciáján két fontos tanulmányt is bemutattak a témában.

Az egyik a rohamivás, vagyis a binge drinking jelenségének következményeit vizsgálta. Ez már csak azért is aktuális téma, mert amerikai szervezetek szerint 4-ből 1 felnőtt legalább egyszer rövid idő alatt túl sok alkoholt fogyasztott az elmúlt hónapban, ami maga rohamivás. (Ez nőknél 2 óra alatt 4 vagy több egységnyi alkoholt jelent, férfiaknál 5-öt vagy többet.)

Az egérkísérletek eredménye azt mutatja, hogy ha ez gyakran fordul elő, az szívritmuszavart okozhat, akár olyan súlyos formában is, mint a pitvarfibrilláció, ami a stroke rizikóját is növeli. Ennek tudatában az orvosok felhívták a figyelmet, hogy a lehető legtöbb fórumon hangsúlyozni kell a rohamivás veszélyeit.

Hirdetés

A másik tanulmányban ösztrogénpótlásban részesülő nőstény patkányoknál indultak ki abból az ismeretből, hogy az ösztrogén véd a szív-érrendszeri betegségek ellen. Azt akarták vizsgálni, mi történik ezzel a védő hatással alkoholfogyasztás mellett. A mesterségesen előállított menopauzát átélő állatok egyik csoportja kapott ösztrogénpótlást, a másik nem, viszont mindkét csoportnak alkoholt adtak 8 héten keresztül.

A hormonpótlásban részesülő csoport bizonyos előnyöket mutatott: alacsonyabb szintű volt náluk a testsúlynövekedés és a testzsír szintje, viszont magasabb vérnyomást és csökkentő kardiális funkciókat mértek náluk. Ráadásul az ösztrogénpótlásban részesülő nőstényeknél a szív ejekciós frakciója is csökkenést mutatott (ez bizonyos pumpafunkciót jelent), ami szívelégtelenséghez vezethet. Ezen túl a cirkadián ritmus zavara is mutatkozott, ami szív-érrendszeri rizikófaktor. Ez a kísérlet természetesen további kutatásokat is igényel, az mindenesetre erősen ajánlható, hogy az ösztrogénpótlásban részesülő nők legyenek nagyon óvatosak az alkoholfogyasztással.

Aki szívgyógyszert szed, annak különösen vigyáznia kell az alkohollal

- A friss tanulmányok aláhúzzák azt, amit eddig is gondoltunk: az alkohol egyebek mellett a szív-érrendszert is károsíthatja – hangsúlyozza dr. Sztancsik Ilona. – Éppen ezért a már ismert betegeknek nagy önfegyelem ajánlott e téren, különösen, ha gyógyszert szednek.

Az alfa-blokkolóknak különösen jelentős kölcsönhatása lehet az alkohollal. Elsősorban vérnyomásesés és tompító, nyugtató hatás fordulhat elő, ezek minden, esetleg veszélyes következményével.

A nitroglicerin és az izoszorbid tartalmú értágító és angina ellenes gyógyszerek alkohollal párhuzamosan fogyasztva alacsony vérnyomást és nyugtató hatást eredményezhetnek.

A béta-blokkolók az alkohollal együtt szintén tovább csökkentik a vérnyomást, aminek következtében fejfájás, zavartság, ájulás, a szívritmus megváltozása következhet be, különösen a gyógyszerszedés első időszakában, vagy ha változik a dózis.

Hasonló következményei lehetnek a vízhajtók és az alkohol kombinációjának. Ráadásul, mivel az alkohol maga is rendelkezik vízhajtó hatással, így a fokozott folyadékvesztés okozhat folyadékhiányos állapotot, vérnyomáscsökkenést, amire válaszként érösszehúzódás léphet fel, ami pedig a vérnyomás kiugrásához vezethet.

Ha tehát valakinek szívgyógyszert, vérnyomáscsökkentőt rendel az orvos, előzetesen fel kell világosítani a szedett gyógyszerekről, és az olyan életmódbeli szokásokról is, mint az alkoholfogyasztás. Bármilyen kellemetlenség, állapotromlás, alkohol-kölcsönhatás jelentkezik, ajánlott felkeresni a kardiológust, és a kivizsgálás után egyeztetni vele a szükséges teendőkről.



Dr. Sztancsik Ilona kardiológus, sportorvos, aneszteziológus és intenzív terapeuta